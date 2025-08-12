Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Tunggu Revisi Perpres No. 98 Tahun 2021

Kemenhut menunggu revisi Perpres No. 98/2021 untuk membuka perdagangan karbon sektor kehutanan, melibatkan swasta dalam pemulihan lahan kritis.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 15:47
Share
Ilustrasi kredit karbon
Ilustrasi kredit karbon
Ringkasan Berita
  • Pemerintah sedang merevisi Perpres No. 98/2021 untuk memperkuat ekosistem perdagangan karbon sektor kehutanan dan membuka peluang investasi swasta.
  • Rencana perdagangan karbon sektor kehutanan yang melibatkan 6,5 juta hektare lahan terdegradasi belum terealisasi, menunggu selesainya revisi peraturan.
  • Potensi perdagangan karbon sektor kehutanan pada 2025 diperkirakan mencapai 26,5 juta ton CO2, dengan nilai transaksi antara Rp1,6 triliun hingga Rp3,2 triliun per tahun.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan membuka peluang partisipasi sektor swasta dalam pendanaan iklim kehutanan melalui perdagangan karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM). Namun pemerintah tengah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional untuk memperkuat ekosistem yang mengakomodasi pasar karbon sektor kehutanan.

Carbon market [sektor kehutanan] juga akan segera kami buka, terutama melalui revisi Perpres No. 98 Tahun 2021 yang tengah berjalan. Itu akan memungkinkan pihak swasta untuk berinvestasi,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni ketika ditemui setelah Kick Off Meeting Concept Note dan Proposal Pendanaan Baru untuk RBP REDD+ CGF Tahap II di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Raja Juli menjelaskan bahwa Kemenhut telah mengidentifikasi 6,5 juta hektare lahan dan hutan terdegradasi maupun berstatus kritis yang bisa diikutsertakan dalam proyek penurunan emisi karbon. Investasi swasta untuk pemulihan lahan-lahan ini dia sebut dapat menghasilkan kredit karbon yang kemudian diperdagangkan dan menjadi insentif bagi korporasi.

“Kami berharap akan ada investasi untuk menanam di daerah-daerah yang tandus itu, dan konsekuensinya tentu swasta mendapatkan insentif dari usaha mereka. Namun saya kira ini juga akan baik untuk pendapatan negara melalui pajak dan sebagainya. Ini mekanisme yang sedang kami bicarakan,” paparnya.

Kementerian Kehutanan mulanya berencana membuka perdagangan kredit karbon sektor kehutanan pada Juli 2025. Namun, rencana tersebut belum memperlihatkan realisasi hingga kini.

“Ada sedikit yang belum selesai ya. Sebelumnya saya sebut Juli [dimulai], tetapi belum bisa. Sesegera mungkin ketika revisi itu selesai, kami akan buka pendekatan perdagangan karbon secara sukarela,” kata Raja Juli.

Baca Juga

Dalam pernyataan pada Maret 2025, Raja Juli mengemukakan tahap awal perdagangan karbon sektor kehutanan akan mencakup skema pengelolaan hutan oleh swasta Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perhutanan Sosial, dengan potensi serapan karbon yang berbeda.

PBPH memiliki potensi serapan 20–58 ton CO2 per ha dengan harga US$5–10 per ton CO2, sementara Perhutanan Sosial dapat menyerap hingga 100 ton CO2 per ha dengan harga mencapai 30 euro per ton CO2.

Pada 2025, potensi perdagangan karbon sektor kehutanan diperkirakan mencapai 26,5 juta ton CO2, dengan nilai transaksi berkisar Rp1,6 triliun–Rp3,2 triliun per tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Saham Konglomerat, Grup Djarum, Grup Barito, Grup Sinarmas di Tengah Tren Masuknya Investor Asing

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga
Premium
1 jam yang lalu

Cerita Victor Hartono Grup Djarum Mematahkan Mitos “Kaya Tujuh Turunan” dan Kutukan Generasi Ketiga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi

Transaksi Bursa Karbon RI Capai Rp77,96 miliar hingga 8 Agustus 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Capai Rp77,96 miliar hingga 8 Agustus 2025

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Perayaan HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia

Kemenhut Siapkan Proposal, Incar Pembiayaan Iklim Sektor Kehutanan Rp1,30 Triliun dari GCF

Kemenhut Siapkan Proposal, Incar Pembiayaan Iklim Sektor Kehutanan Rp1,30 Triliun dari GCF

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BMKG Pastikan Tak Ada Asap Karhutla RI Masuk ke Negara Tetangga
Iklim dan Lingkungan
29 menit yang lalu

BMKG Pastikan Tak Ada Asap Karhutla RI Masuk ke Negara Tetangga

Kemenhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Tunggu Revisi Perpres No. 98 Tahun 2021
ESG Investing
42 menit yang lalu

Kemenhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Tunggu Revisi Perpres No. 98 Tahun 2021

Bisnis Pertamina NRE Terus Tumbuh, Ekspansi Proyek EBT Sampai Filipina
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

Bisnis Pertamina NRE Terus Tumbuh, Ekspansi Proyek EBT Sampai Filipina

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

2

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

3

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

4

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

5

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

Eks Menag Yaqut Cholil Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Haji

12 Agustus 2025

Foto

Lomba Ketangkasan Pemadam Kebakaran
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

2

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

3

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

4

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

5

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau