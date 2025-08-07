Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Standard Chartered akan menjual 5 juta kredit karbon dari Acre, Brasil, untuk mendanai perlindungan hutan Amazon
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 14:06
Share
Ilustrasi kredit karbon
Ilustrasi kredit karbon
Ringkasan Berita
  • Standard Chartered menandatangani kesepakatan untuk menjual 5 juta kredit karbon atas nama negara bagian Acre di Brasil, dengan potensi pendapatan hingga US$150 juta untuk perlindungan hutan Amazon.
  • Komunitas adat dan masyarakat lokal di Acre akan menerima 72% dari dana bersih yang dihasilkan, sementara sisanya digunakan untuk manajemen proyek dan respons darurat terhadap cuaca ekstrem.
  • Brasil memprioritaskan perlindungan hutan tropis menjelang COP30 dan menawarkan mekanisme pembiayaan hutan senilai US$125 miliar, di tengah upaya memperbaiki pasar karbon sukarela dari tuduhan greenwashing.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Bank asal Inggris, Standard Chartered Plc, sepakat untuk menjual kredit karbon atas nama negara bagian Acre di Brasil. Dana yang diperoleh dari penjualan tersebut akan digunakan untuk mendanai upaya perlindungan hutan hujan Amazon selama lima tahun ke depan.

Mengutip Bloomberg, perjanjian ini menyebutkan bahwa Acre berpotensi memperoleh pendapatan hingga US$150 juta atau sekitar Rp2,47 triliun (dengan asumsi kurs transaksi Bank Indonesia Rp16.460 per dolar AS). Dana itu berasal dari penerbitan sekitar 5 juta kredit karbon yang dihasilkan melalui perlindungan kawasan hutan yang rentan terhadap alih fungsi untuk lahan pertanian atau peternakan. Kredit karbon ini diperkirakan akan mulai tersedia di pasar pada tahun depan, dengan Standard Chartered bertindak sebagai penjual eksklusif.

Penggalangan dana untuk melindungi hutan tropis menjadi prioritas utama Brasil. Negara ini tengah mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Konferensi Iklim ke-30 PBB atau COP30 di Belem pada November mendatang.

Dalam agenda iklim akbar ini, Brasil juga menawarkan mekanisme pembiayaan hutan versinya lewat Tropical Forest Forever Facility senilai US$125 miliar. Pembenahan pasar karbon sukarela yang sempat diguncang tuduhan greenwashing juga diperkirakan menjadi agenda penting dalam pertemuan tersebut.

“Tanpa penerapan mekanisme pasar baru, hutan-hutan yang masih ada kemungkinan besar tidak akan terlindungi, karena insentif ekonomi jangka pendek untuk deforestasi hampir selalu mengalahkan nilai jangka panjang dari aset alam tersebut. Kami memanfaatkan jaringan global dan keahlian kami di pasar karbon untuk menghadapi tantangan ini secara langsung,” ujar Marisa Drew, Chief Sustainability Officer Standard Chartered.

Standard Chartered menyebutkan bahwa komunitas adat dan masyarakat lokal di Acre akan menerima 72% dari dana bersih yang dihasilkan. Sisanya akan digunakan untuk pembiayaan manajemen proyek dan tata kelola, termasuk respons darurat terhadap cuaca ekstrem yang mengancam kawasan hutan.

Baca Juga

“Kesepakatan ini akan membawa manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Acre, sekaligus melindungi sumber daya alam kami dan mendukung komunitas tradisional serta masyarakat adat di negara bagian kami,” kata Amarisio Freitas, Sekretaris Keuangan Negara Bagian Acre.

Standard Chartered memang aktif mendukung pengembangan pasar karbon. Bank ini turut menggagas Taskforce on Scaling Voluntary Carbon Markets pada 2020. Pada Juni lalu, CEO Standard Chartered, Bill Winters, mengatakan bahwa pasar keuangan masih meremehkan potensi ekonomi dari kredit karbon, terlebih dengan meningkatnya kebutuhan korporasi untuk mengimbangi jejak karbon dari aktivitas bisnisnya.

Berbeda dari sebagian besar kredit karbon dalam pasar sukarela yang biasanya dihasilkan oleh proyek-proyek milik swasta, kredit karbon Acre bersumber dari upaya perlindungan hutan yang dijalankan oleh pemerintah di seluruh wilayah negara bagian.

Menurut firma pemeringkat kredit karbon, Sylvera, pendekatan berbasis yurisdiksi mampu mengurangi risiko penerbitan kredit karbon yang berlebihan dibandingkan nilai riil proyek. Selain itu, pendekatan ini juga mencegah pergeseran aktivitas perusakan hutan dari satu lokasi ke lokasi lain. Meski begitu, proyek semacam ini tetap tidak luput dari potensi klaim lingkungan yang dilebih-lebihkan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)
Premium
42 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
Premium
58 menit yang lalu

Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

Bangun Ladang Surya 430 Hektare, Vatikan Ingin Jadi Negara Netral Karbon Pertama Dunia

Bangun Ladang Surya 430 Hektare, Vatikan Ingin Jadi Negara Netral Karbon Pertama Dunia

Kredibilitas Dipertanyakan, Pengembang Proyek Karbon Minta Reformasi Pengaduan

Kredibilitas Dipertanyakan, Pengembang Proyek Karbon Minta Reformasi Pengaduan

OPINI: Strategi Menaklukkan Emisi Karbon

OPINI: Strategi Menaklukkan Emisi Karbon

Pendanaan Ekologis Berpeluang jadi Insentif Fiskal Daerah

Pendanaan Ekologis Berpeluang jadi Insentif Fiskal Daerah

Presiden Prabowo Minta Percepat Nol Emisi Karbon, Peran Pendanaan Hijau Dibutuhkan

Presiden Prabowo Minta Percepat Nol Emisi Karbon, Peran Pendanaan Hijau Dibutuhkan

Malaysia Terapkan Pajak Karbon Tahun Depan, Potensi Pendapatan Rp3,87 Triliun

Malaysia Terapkan Pajak Karbon Tahun Depan, Potensi Pendapatan Rp3,87 Triliun

BLDF Gencar Tanam Pohon, Berminat ke Perdagangan Karbon?

BLDF Gencar Tanam Pohon, Berminat ke Perdagangan Karbon?

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil
ESG Investing
41 menit yang lalu

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri
Energi Terbarukan
43 menit yang lalu

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Beda Sikap AS – Uni Eropa Soal Penangangan Polusi Sampah
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Beda Sikap AS – Uni Eropa Soal Penangangan Polusi Sampah

Suhu Panas di Korea Selatan Bikin Penjualan AC LG dan Samsung Melesat
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Suhu Panas di Korea Selatan Bikin Penjualan AC LG dan Samsung Melesat

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rapor Bisnis Hijau TBS Energi (TOBA) di Semester I/2025 setelah Kurangi Eksposur Batu Bara

2

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

3

Kinerja Semester I/2025 Emiten EBT BREN dan PGEO, Laba Mana Lebih Moncer?

4

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

5

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penyerapan Beras Dalam Negeri Mencapai 2,78 Juta Ton
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rapor Bisnis Hijau TBS Energi (TOBA) di Semester I/2025 setelah Kurangi Eksposur Batu Bara

2

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

3

Kinerja Semester I/2025 Emiten EBT BREN dan PGEO, Laba Mana Lebih Moncer?

4

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

5

Pertamina Patra Niaga Dukung Pengembangan Ekosistem SAF di Indonesia