Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

Pemerintah perlu mendorong industrialisasi hijau guna mencapai target NZE 2050 dengan memanfaatkan EBT dan mengembangkan industri ramah lingkungan.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 21:34
Share
Seorang karyawan bekerja di lini produksi serat karbon di dalam sebuah pabrik di Lianyungang, provinsi Jiangsu, China, 27 Oktober 2018./REUTERS
Seorang karyawan bekerja di lini produksi serat karbon di dalam sebuah pabrik di Lianyungang, provinsi Jiangsu, China, 27 Oktober 2018./REUTERS

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah perlu mendorong industrialisasi hijau memanfaatkan tren pengembangan pembangkit energi terbarukan di dunia. Selain menciptakan peluang ekonomi, industri hijau juga sejalan dengan agenda nol emisi pemerintah yang diharapkan tercapai pada 2050.

Direktur Eksekutif Yayasan Kesejahteraan Berkelanjutan Indonesia (Sustain) Tata Mustasya mengatakan industrialisasi hijau ini merupakan salah satu solusi untuk perbaikan manufaktur Indonesia.

Pasalnya, saat ini, ekonomi Indonesia masih tergantung pada industri ekstraktif, konsumsi domestik, dan pengeluaran pemerintah. Pada saat yang sama, industri manufaktur sedang mengalami perlambatan pertumbuhan.

Dia menjelaskan, industrialisasi hijau relevan mengingat permintaan pasar global dan kebijakan pemerintah di negara-negara di dunia akan bergerak ke arah produk hijau.

“Industri manufaktur bisa memainkan dua peran ganda: mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi 8% dan memajukan kesejahteraan, serta mencapai target Nol Emisi 2050. Di sini, industrialisasi hijau menjadi kunci,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025).

Mengutip World Economic Forum, saat ini, manufaktur sedang mengalami dua transformasi utama, yakni transformasi teknologi dan transformasi keberlanjutan. Adapun transformasi teknologi didorong kecerdasan buatan (AI) dan teknologi digital, sementara transformasi keberlanjutan fokus pada praktik yang lebih ramah lingkungan.

Baca Juga

Di Indonesia, lanjut Tata, untuk mendorong industrialisasi hijau bisa dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama industri manufaktur yang sudah ada harus beralih menggunakan sumber energi bersih dan terbarukan untuk menurunkan emisi.

Berdasarkan survei Powering up: Business perspectives on shifting to renewable electricity, sembilan dari sepuluh pemimpin bisnis Indonesia menginginkan adanya transisi energi, terutama untuk sektor kelistrikan, dari batu bara dan bahan bakar fosil lainnya menuju energi terbarukan pada 2035 atau sebelumnya.

Kedua, pemerintah harus membangun industri hijau yang sejalan dengan perkembangan ekonomi global, diantaranya dengan mengambil peluang dari industri mobil dan motor listrik dan panel surya yang pasarnya terus tumbuh baik di dalam negeri maupun secara regional dan global. 

“Ini peluang besar bagi sektor industri di Indonesia yang sudah di-tap oleh China, misalnya. Nah kalau tidak menggunakan kesempatan ini, kita hanya akan terus menjadi pasar,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : David Eka Issetiabudi
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health
Premium
16 menit yang lalu

CPIN vs JPFA: Comparison of Profitability and Operational Health

Tiga Faktor Penting Pendorong pada Kinerja Sarana Menara (TOWR) ke Depan
Premium
46 menit yang lalu

Tiga Faktor Penting Pendorong pada Kinerja Sarana Menara (TOWR) ke Depan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Konsep Ramah Lingkungan Makin Dilirik, Pengembang Bangun Hunian Standar EDGE

Konsep Ramah Lingkungan Makin Dilirik, Pengembang Bangun Hunian Standar EDGE

Bangun Ladang Surya 430 Hektare, Vatikan Ingin Jadi Negara Netral Karbon Pertama Dunia

Bangun Ladang Surya 430 Hektare, Vatikan Ingin Jadi Negara Netral Karbon Pertama Dunia

Mendorong Rapor Hijau Lingkungan di Kawasan Industri

Mendorong Rapor Hijau Lingkungan di Kawasan Industri

Industri TPT Jadi Pelopor Transisi Energi Hijau di Jateng

Industri TPT Jadi Pelopor Transisi Energi Hijau di Jateng

KLH Ungkap Banyak Industri Cemari Lingkungan dan Kontribusi Polusi Udara

KLH Ungkap Banyak Industri Cemari Lingkungan dan Kontribusi Polusi Udara

Lirikan Perusahaan Multinasional Menempati Gedung Perkantoran Bersertifikat Hijau

Lirikan Perusahaan Multinasional Menempati Gedung Perkantoran Bersertifikat Hijau

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?
Iklim dan Lingkungan
12 menit yang lalu

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional
Energi Terbarukan
3 jam yang lalu

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau
ESG Investing
4 jam yang lalu

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Transaksi Bursa Karbon RI Capai Rp77,96 miliar hingga 8 Agustus 2025
ESG Investing
5 jam yang lalu

Transaksi Bursa Karbon RI Capai Rp77,96 miliar hingga 8 Agustus 2025

PTPN Jamin Pemanfaatan Lahan Gunung Mas Puncak Bogor Sesuai Aturan
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

PTPN Jamin Pemanfaatan Lahan Gunung Mas Puncak Bogor Sesuai Aturan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

3

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

4

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

5

BHP Pimpin Konsorsium Global untuk Kajian Peluang CCUS Skala Besar di Asia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

3

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

4

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

5

BHP Pimpin Konsorsium Global untuk Kajian Peluang CCUS Skala Besar di Asia