Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi

PT Leyand International (LAPD) berkomitmen pada efisiensi energi untuk mendukung target Emisi Nol Bersih Indonesia 2060 dengan hemat listrik, bahan bakar, dan air.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 06:12
Share
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (4/2/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Selasa (4/2/2025)./JIBI/Bisnis/Fanny Kusumawardhani

Bisnis.com, JAKARTA— PT Leyand International Tbk (LAPD) yang terus menunjukkan komitmennya dalam penerapan prinsip keberlanjutan sebagai upaya membantu Pemerintah Indonesia mencapai Emisi Nol Bersih (Net Zero Emissions) pada 2060 atau lebih cepat.

Direktur Utama LAPD Bambang Rahardja Burhan menjelaskan, tanggung jawab terhadap aspek lingkungan perseroan dipenuhi dengan cara mengedepankan efisiensi penggunaan energi, baik itu air maupun listrik di kantor dan anak perusahaan yakni PT Rusindo Eka Raya (RER). Selain itu, LAPD juga menekan jumlah bahan bakar yang dikonsumsi armada operasional.

Secara rinci, guna mengelola tingkat konsumsi energi, Leyand International mengimbau penggunaan listrik secara lebih hemat baik di kantor pusat maupun di lokasi bisnis entitas anak.

"Seperti mendorong penggunaan lampu hemat energi guna menekan konsumsi maupun biaya listrik yang harus dibayarkan oleh perseroan dan entitas anaknya," kata Bambang Rahardja Burhan dalam siaran pers, Selasa (12/8/2025).

Kemudian, selain mengendalikan konsumsi listrik, LAPD juga melakukan penghematan konsumsi bahan bakar. Bambang Rahardja Burhan menjelaskan, terkait penggunaan bahan bakar, perseroan dan entitas anaknya mempunyai kebijakan untuk menggunakan kendaraan sesuai kebutuhan. Kemudian terhadap setiap kendaraan, juga dilakukan perawatan rutin dan memastikan kendaraan operasional telah lulus uji emisi.

Perseroan juga memastikan sebagian besar armada yang digunakan dalam operasional dilengkapi dengan mesin Euro 4 yang ramah lingkungan.

Baca Juga

"Dengan demikian, Perseroan berharap telah berkontribusi secara tidak langsung pada upaya pengendalian emisi. Hingga per 31 Desember 2024, entitas anak Perseroan memiliki 16 unit kendaraan," ujar Bambang Rahardja Burhan.

Di sisi lain, meskipun hingga kini LAPD belum menggunakan sumber energi terbarukan dalam kegiatan operasinya, Bambang Rahardja Burhan menegaskan, perseroan dan entitas anaknya berupaya mengendalikan konsumsi energi di seluruh kegiatan operasinya.

"Pemanfaatan energi secara bijak tidak hanya berdampak positif pada penghematan biaya operasional perusahaan namun juga dapat mendukung penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan," tutur Bambang Rahardja Burhan.

Tak hanya listrik dan bahan bakar, Bambang Rahardja Burhan menyampaikan, air merupakan sumber energi yang juga digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Saat ini, sumber air yang digunakan oleh Perseroan dan entitas anaknya berasal dari air yang disalurkan PDAM setempat.

"Perseroan dan entitas anaknya berkomitmen untuk mengimbau para karyawan agar senantiasa menggunakan air secara bijak dan sesuai keperluan," imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan
Premium
31 menit yang lalu

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview
Premium
1 jam yang lalu

KLBF, PEHA, KAEF, and INAF: A Performance Overview

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Kinclong, Merdeka Copper Gold (MDKA) Himpun Pendapatan US$862 Juta Semester I/2025

Harga Emas Kinclong, Merdeka Copper Gold (MDKA) Himpun Pendapatan US$862 Juta Semester I/2025

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Revisi Proyeksi EBITDA & Laba Emiten Telko (ISAT, EXCL, TLKM) usai ARPU Tertekan

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Rekomendasi dan Target Terbaru Saham ANTM, TLKM, Hingga AMMN yang Diincar Investor Asing

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Selasa, 12 Agustus Dibuka Melemah 0,03%

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Selasa, 12 Agustus Dibuka Melemah 0,03%

Pendapatan Naik, Leyand (LAPD) Pacu Gudang Baru

Pendapatan Naik, Leyand (LAPD) Pacu Gudang Baru

Operasional Pulih, Leyand International (LAPD) Fokus Distribusi FMCG

Operasional Pulih, Leyand International (LAPD) Fokus Distribusi FMCG

Leyand (LAPD) Tunda RUPSLB untuk Rights Issue, Ada Apa?

Leyand (LAPD) Tunda RUPSLB untuk Rights Issue, Ada Apa?

Emiten Gocap LAPD Rights Issue, Mau Akuisisi Patner Mayora hingga CPIN

Emiten Gocap LAPD Rights Issue, Mau Akuisisi Patner Mayora hingga CPIN

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau
Energi Terbarukan
4 jam yang lalu

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi
ESG Investing
5 jam yang lalu

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

2

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

3

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

4

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

5

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Karnaval Domba Semarak HUT Kemerdekaan RI
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

2

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

3

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

4

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

5

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa