Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Wamenlu RI Arif Havas Oegroseno menekankan pentingnya negara berkembang merumuskan metode sendiri untuk menghitung harga karbon

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno berpendapat bahwa negara berkembang perlu merumuskan metode dan pendekatan ilmiah sendiri untuk menghitung harga penyerapan karbon, sehingga tak lagi berkiblat ke metode dari negara maju.

Hal itu disampaikan Havas saat memberikan sambutan pembukaan dalam simposium Exploring the Global South: Epistemologies, Development Pathways, and Research Network yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, para ahli, profesor, dan akademisi di negara-negara berkembang perlu duduk bersama untuk menyusun metode perhitungan penyerapan karbon yang disepakati bersama, lalu membahasnya di tingkat pemerintahan.

"Maka pemerintah akan dapat memutuskan, baik di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, standar yang kita kembangkan sendiri untuk produk yang tumbuh di negara kita sendiri. Bukan lagi orang lain yang menentukan standar untuk kita,” tambah Havas, dikutip dari Antara.

Havas pun memberi contoh penghitungan harga karbon biru (blue carbon).

Havas mengatakan dirinya telah bertanya dengan para ahli dari berbagai negara mengenai penetapan harga penyerapan karbon biru, menambahkan bahwa hal itu masih bisa diperdebatkan, terutama mengenai komponen karbon biru yang berbeda-beda di setiap negara.

“Tetapi sekali lagi, masalahnya sama. Tidak ada satu metode tunggal untuk menghitung penyerapan karbon biru dan penetapan harganya,” ujarnya.

Havas turut mengemukakan bahwa pengembangan metode tersebut merupakan tantangan bagi semua untuk bekerja sama dalam metode-metode di berbagai aspek perubahan iklim.

Selain itu, Havas juga menyebutkan contoh lain yaitu ketergantungan perdagangan, di mana negara-negara berkembang masih belum dapat menetapkan standar harganya sendiri.

Menurutnya, ada banyak negara penghasil kopi yang harganya masih ditetapkan oleh pihak selain negara-negara berkembang tersebut, menandakan bahwa negara-negara berkembang tidak benar-benar memiliki produk mereka sendiri.

“Saya pikir negara kita harus membangun [standar] sendiri, karena ini ada di rumah kita, di tanah kita, ini warisan kita,” kata Havas.