Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Wamenlu RI Arif Havas Oegroseno menekankan pentingnya negara berkembang merumuskan metode sendiri untuk menghitung harga karbon
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 08:13
Share
Asap hasil pembakaran pembangkit batu bara yang menyumbang hampir separuh pasokan energi di Asia Pasifik. /Bloomberg-Taylor Weidman
Asap hasil pembakaran pembangkit batu bara yang menyumbang hampir separuh pasokan energi di Asia Pasifik. /Bloomberg-Taylor Weidman
Ringkasan Berita
  • Wamenlu RI Arif Havas Oegroseno menekankan pentingnya negara berkembang merumuskan metode sendiri untuk menghitung harga penyerapan karbon, agar tidak bergantung pada metode negara maju.
  • Havas mengajak para ahli dan akademisi di negara berkembang untuk menyusun metode perhitungan karbon yang disepakati bersama dan dibahas di tingkat pemerintahan.
  • Havas menyoroti tantangan dalam menetapkan harga karbon biru dan menekankan perlunya negara berkembang menetapkan standar harga sendiri untuk produk mereka, seperti kopi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno berpendapat bahwa negara berkembang perlu merumuskan metode dan pendekatan ilmiah sendiri untuk menghitung harga penyerapan karbon, sehingga tak lagi berkiblat ke metode dari negara maju. 

Hal itu disampaikan Havas saat memberikan sambutan pembukaan dalam simposium Exploring the Global South: Epistemologies, Development Pathways, and Research Network yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, para ahli, profesor, dan akademisi di negara-negara berkembang perlu duduk bersama untuk menyusun metode perhitungan penyerapan karbon yang disepakati bersama, lalu membahasnya di tingkat pemerintahan.

"Maka pemerintah akan dapat memutuskan, baik di negara-negara maju dan negara-negara berkembang, standar yang kita kembangkan sendiri untuk produk yang tumbuh di negara kita sendiri. Bukan lagi orang lain yang menentukan standar untuk kita,” tambah Havas, dikutip dari Antara.

Havas pun memberi contoh penghitungan harga karbon biru (blue carbon).

Havas mengatakan dirinya telah bertanya dengan para ahli dari berbagai negara mengenai penetapan harga penyerapan karbon biru, menambahkan bahwa hal itu masih bisa diperdebatkan, terutama mengenai komponen karbon biru yang berbeda-beda di setiap negara.

Baca Juga

“Tetapi sekali lagi, masalahnya sama. Tidak ada satu metode tunggal untuk menghitung penyerapan karbon biru dan penetapan harganya,” ujarnya.

Havas turut mengemukakan bahwa pengembangan metode tersebut merupakan tantangan bagi semua untuk bekerja sama dalam metode-metode di berbagai aspek perubahan iklim.

Selain itu, Havas juga menyebutkan contoh lain yaitu ketergantungan perdagangan, di mana negara-negara berkembang masih belum dapat menetapkan standar harganya sendiri.

Menurutnya, ada banyak negara penghasil kopi yang harganya masih ditetapkan oleh pihak selain negara-negara berkembang tersebut, menandakan bahwa negara-negara berkembang tidak benar-benar memiliki produk mereka sendiri.

“Saya pikir negara kita harus membangun [standar] sendiri, karena ini ada di rumah kita, di tanah kita, ini warisan kita,” kata Havas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025
Premium
2 menit yang lalu

Aksi BlackRock dan Investor Kakap di Saham Emiten Emas BRMS Agustus 2025

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
3 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

Bangun Ladang Surya 430 Hektare, Vatikan Ingin Jadi Negara Netral Karbon Pertama Dunia

Bangun Ladang Surya 430 Hektare, Vatikan Ingin Jadi Negara Netral Karbon Pertama Dunia

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

Pendanaan Ekologis Berpeluang jadi Insentif Fiskal Daerah

Pendanaan Ekologis Berpeluang jadi Insentif Fiskal Daerah

Kredibilitas Dipertanyakan, Pengembang Proyek Karbon Minta Reformasi Pengaduan

Kredibilitas Dipertanyakan, Pengembang Proyek Karbon Minta Reformasi Pengaduan

Malaysia Terapkan Pajak Karbon Tahun Depan, Potensi Pendapatan Rp3,87 Triliun

Malaysia Terapkan Pajak Karbon Tahun Depan, Potensi Pendapatan Rp3,87 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangan Ekonomi Biru Berkelanjutan
Iklim dan Lingkungan
12 menit yang lalu

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Kemenhut Jamin Pembangunan Fasilitas Wisata di Pulau Padar Tak Akan Rusak Lingkungan
Iklim dan Lingkungan
42 menit yang lalu

Kemenhut Jamin Pembangunan Fasilitas Wisata di Pulau Padar Tak Akan Rusak Lingkungan

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon
ESG Investing
1 jam yang lalu

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

2

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

3

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

4

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

5

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Warga Eks Kampung Bayam Mulai Tempati Rusun Kampung Susun Bayam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

2

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

3

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

4

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

5

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif