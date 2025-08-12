Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Perang dagang AS-China mengancam teknologi energi hijau, terutama baterai, karena tarif impor dan kendali China atas mineral tanah jarang. Hal ini memperlambat transisi energi AS.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 07:05
Share
Panel surya di sebuah pembangkit listrik tenaga fotovoltaik di Taman Industri Fotovoltaik Dunhuang, Dunhuang, Provinsi Gansu, China, pada Rabu, 16 Oktober 2024./Bloomberg-Qilai Shen
Panel surya di sebuah pembangkit listrik tenaga fotovoltaik di Taman Industri Fotovoltaik Dunhuang, Dunhuang, Provinsi Gansu, China, pada Rabu, 16 Oktober 2024./Bloomberg-Qilai Shen

Bisnis.com, JAKARTA — Baterai dan produk yang bergantung pada mineral tanah jarang termasuk yang paling berisiko jika perang dagang meningkat.

Gencatan senjata tarif Amerika Serikat dengan China semakin dekat dengan batas waktunya pada hari ini 12 Agustus. Hal ini membuat para pelaku bisnis di kedua sisi Samudra Pasifik menahan napas. Jika diberlakukan tarif timbal balik Presiden AS Donald Trump, maka akan merugikan eksportir China. Tarif ini juga akan memberikan pukulan baru bagi industri teknologi iklim AS yang sudah bermasalah. 

Profesor Kebijakan, Ekonomi, dan Teknologi Iklim Universitas Columbia Tom Moerenhout menuturkan perang dagang akan berdampak pada pasar penyimpanan baterai di AS. Hal ini karena penerapan baterai memainkan peran penting dalam membantu memperlancar sifat energi terbarukan yang intermiten. 

"Ini pasti akan memperlambat transisi energi," ujarnya dilansir Bloomberg, Selasa (12/8/2025). 

Kepala Perdagangan dan Rantai Pasokan BloombergNEF Antoine Vagneur Jones mengatakan para pemasang dan pengembang baterai AS berpotensi paling dirugikan. China mendominasi ekspor baterai litium-ion dan material baterai ke AS dan rantai pasokan tidak dapat diubah dengan cepat untuk mengubahnya.

Adapun tarif akan memengaruhi baterai dan teknologi bersih lainnya dimana untuk setiap lima baterai litium-ion yang diimpor AS selama 5 bulan pertama tahun ini, tiga di antaranya berasal dari China. Bahkan, porsi tersebut lebih tinggi untuk baterai litium besi fosfat yang banyak digunakan oleh utilitas.

Baca Juga

Tarif untuk baterai skala utilitas buatan China sudah mencapai hampir 41%. Negara-negara seperti Korea Selatan dapat menawarkan alternatif tetapi baterai yang dibuat di sana lebih mahal daripada baterai buatan China. Trump juga telah mengenakan pungutan sebesar 15% untuk impor dari Korea Selatan yang selanjutnya akan menaikkan harga bagi calon importir.

Meskipun AS telah mulai mengembangkan rantai pasokan baterai domestiknya, namun pembangunannya akan membutuhkan waktu. Produsen baterai yang beroperasi di AS juga akan terdampak oleh perang dagang Trump yang dapat melemahkan kemampuan mereka untuk meningkatkan produksi.

"Perusahaan seperti LG Energy Solution dan Fluence Energy telah berinvestasi besar dalam memperluas kapasitas produksi mereka, tetapi baterai buatan Amerika bergantung pada komponen impor, termasuk katoda dan anoda baterai, yang banyak di antaranya secara tradisional bersumber dari China," katanya. 

China juga memiliki cengkeraman kuat pada bagian lain dari rantai pasok teknologi bersih AS seperti tanah jarang. Negara Asia ini menambang lebih banyak mineral tanah jarang daripada negara lain dan mengendalikan sekitar 90% kapasitas penyulingan global.

Meskipun pemerintahan Trump sebagian besar telah membebaskan impor tanah jarang dari tarif, namun Beijing memberlakukan kontrol ekspor pada awal April terhadap beberapa material strategis dan produk terkait sebagai bagian dari pembalasan terhadap tarif timbal balik Trump.

Spesialis Rantai Pasok Institute for Energy Economics and Financial Analysis Grant Hauber menilai gangguan rantai pasokan tersebut telah menghancurkan berbagai industri di AS.

Produsen mobil Ford, misalnya, terpaksa menutup sementara salah satu pabriknya pada bulan Mei karena kesulitan mendapatkan magnet tanah jarang, yang menggerakkan berbagai hal, mulai dari jok hingga sistem audio dan wiper kaca depan. Baru pada 11 Juni, ketika kedua negara menyepakati kerangka kerja perdagangan baru, China melanjutkan ekspor tanah jarang secara berkala ke perusahaan-perusahaan AS.

"Belum jelas apakah pembatasan ekspor akan kembali diberlakukan jika negosiasi perdagangan gagal. Tanah jarang merupakan alat tawar-menawar antara China dan Amerika Serikat. Karena keputusan kebijakan sangat tidak menentu, Anda tidak dapat mengesampingkan apa pun," ucapnya. 

Banyak produsen teknologi iklim AS akan terpukul jika Beijing kembali menjadikan tanah jarang sebagai senjata. Magnet neodymium, salah satu komponen yang termasuk dalam daftar pembatasan ekspor China sangat penting untuk motor kendaraan listrik. Material ini juga umum digunakan dalam turbin angin.

Hal ini terjadi di tengah keputusan Trump untuk menghentikan dukungan pemerintah terhadap berbagai teknologi pengurangan emisi, dengan fokus khusus pada kendaraan listrik dan ladang angin. Industri energi terbarukan terkejut dengan betapa luasnya serangan tersebut dan hal itu tercermin dalam meningkatnya jumlah pembatalan proyek.

Pada paruh pertama tahun 2025, perusahaan-perusahaan membatalkan, menutup, atau mengurangi skala proyek ramah lingkungan di AS senilai lebih dari US$22 miliar. Hal itu terjadi sebelum Trump menandatangani undang-undang perpajakan yang menghapus insentif teknologi bersih dan putaran tarif terbaru mulai berlaku.

Para negosiator Amerika dan China menyelesaikan putaran ketiga perundingan perdagangan tingkat tinggi mereka akhir bulan lalu di Stockholm, tanpa mencapai kesepakatan apa pun. Hal ini menimbulkan keraguan apakah dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia ini akan mampu mencapai kesepakatan. 

Pada pekan lalu, Trump menyatakan kedua negara kemungkinan akan sepakat untuk memperpanjang gencatan tarif mereka. Namun, para ahli khawatir negosiasi perdagangan yang berkepanjangan dapat menghambat kemajuan teknologi iklim AS.

"Aturan emas dalam bisnis adalah stabilitas. Ketika menggabungkan volatilitas ini dan perubahan keputusan serta arahan, kebanyakan orang hanya berkata saya akan menunggu," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Market Impact of Chandra Daya (CDIA), the New Player Following DCII and DSSA
Premium
28 menit yang lalu

Market Impact of Chandra Daya (CDIA), the New Player Following DCII and DSSA

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA
Premium
2 jam yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Proyek Bendungan Raksasa di China Hadapi Pengawasan Ketat Akses Pembiayaan Hijau

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025

Konsep Ramah Lingkungan Makin Dilirik, Pengembang Bangun Hunian Standar EDGE

Konsep Ramah Lingkungan Makin Dilirik, Pengembang Bangun Hunian Standar EDGE

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Kinerja ESDM Semester I/2025, Pengamat Soroti Tantangan Hilirisasi dan Kepastian Hukum

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30
Iklim dan Lingkungan
36 menit yang lalu

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi
ESG Investing
2 jam yang lalu

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Kemenhut Bantah Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Kemenhut Bantah Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

3

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

4

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

5

Kemenhut Bantah Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kontes Binaraga Pekerja Pabrik Genting
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

3

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

4

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

5

Kemenhut Bantah Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar