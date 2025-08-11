Bisnis Indonesia Premium
Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

Kolaborasi erat antara Environesia, investor asing, dan pemerintah menjadi wujud nyata sinergi dalam mewujudkan green industry atau industri hijau di Indonesia.
Ajijah
Ajijah - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 23:38
Pimpinan Environesia berkunjung ke Weifang Fang Yuan Arts & Crafts Co., Ltd Tiongkok/Istimewa
Pimpinan Environesia berkunjung ke Weifang Fang Yuan Arts & Crafts Co., Ltd Tiongkok/Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan konsultan lingkungan, Environesia, siap menjadi mitra strategis investor untuk memastikan seluruh proyek industri mematuhi peraturan lingkungan dan berjalan sesuai prinsip pembangunan hijau.

Saprian, Direktur Utama PT Environesia Global Saraya pada Senin (11/8/2025), melakukan pertemuan strategis dengan jajaran pimpinan Weifang Fang Yuan Arts & Crafts Co., Ltd di Shandong.

"Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan rencana pembangunan pabrik mainan anak-anak di Ngawi, Jawa Timur," kata Saprian, dalam keterangan tertulis.

Menurut dia, Environesia menegaskan perannya sebagai mitra profesional yang menghubungkan kepentingan bisnis global dengan penerapan standar dan regulasi lingkungan di Indonesia.

Pihaknya, lanjut Saprian, memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari studi kelayakan lingkungan, pengurusan perizinan, hingga penerapan sistem pengelolaan lingkungan yang sesuai regulasi.

“Kami memahami bahwa bagi investor asing, proses perizinan dan kepatuhan lingkungan di Indonesia membutuhkan mitra lokal yang dapat dipercaya dan memahami regulasi secara mendalam. Environesia memastikan semua proses berjalan lancar, sesuai hukum, dan sejalan dengan target pembangunan hijau yang dicanangkan pemerintah," jelasnya.

Dukungan ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia yang saat ini tengah gencar membuka peluang investasi berkelanjutan, khususnya di sektor industri strategis seperti manufaktur, energi terbarukan, dan pengolahan sumber daya alam.

Kolaborasi erat antara Environesia, investor asing, dan pemerintah menjadi wujud nyata sinergi dalam mewujudkan green industry atau industri hijau di Indonesia.

Kerja sama strategis ini bukan hanya sekadar mempermudah proses administrasi, tetapi juga memperkuat citra Indonesia di mata investor global sebagai negara yang ramah investasi namun tetap tegas menjaga kelestarian lingkungan.

"Melalui dukungan profesional Environesia, investor dari Tiongkok dan negara lainnya dapat lebih percaya diri menanamkan modal di Indonesia, sekaligus ikut berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan pemerintah

“Environesia berkomitmen untuk terus menjadi mitra terpercaya yang tidak hanya membantu investor asing memahami dan mematuhi regulasi, tetapi juga membantu mereka menjadi bagian dari solusi lingkungan di Indonesia,” tambah Saprian.

Dengan reputasi yang sudah terbentuk selama lebih dari 9 tahun dan jaringan kerja yang luas, Environesia optimistis dapat memperkuat posisinya sebagai konsultan lingkungan pilihan utama bagi investor asing, yang ingin membangun masa depan hijau di Indonesia.

Penulis : Ajijah
Editor : Ajijah


