Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit

BNPB terapkan strategi efisiensi dalam operasi udara penanggulangan karhutla di enam provinsi, dengan biaya Rp300 juta per menit untuk water bombing.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 18:51
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (24/7/2025). Karhutla yang telah memasuki hari kelima tersebut sudah menghanguskan 250 hektare lebih lahan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/bar
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (24/7/2025). Karhutla yang telah memasuki hari kelima tersebut sudah menghanguskan 250 hektare lebih lahan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/bar

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menerapkan strategi efisiensi dalam operasi udara untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di enam provinsi prioritas. 

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan strategi efisiensi anggaran ini penting dilakukan sehingga anggaran yang ada dapat dioptimalkan dalam sekali operasi udara menggunakan pesawat modifikasi cuaca atau helikopter pengeboman air (water boombing) dan patroli. 

Adapun untuk menerbangkan pesawat modifikasi cuaca menghabiskan Rp300 juta untuk 1 menit saja. 

“Kalau dihitung, satu menit penerbangan bisa menghabiskan Rp300 juta. Jadi, kami harus cermat memilih waktu dan lokasi penerbangan,” ujarnya dilansir Antara, Selasa (12/8/2025). 

Efisiensi dilakukan dengan mengombinasikan operasi modifikasi cuaca dan water bombing menggunakan helikopter atau pesawat berkapasitas lebih kecil ketika titik api masih sedikit.

Sementara itu, tim satuan tugas penyiraman darat yang beranggotakan personel TNI/Polri, Manggala Agni Kementerian Kehutanan, kelompok masyarakat peduli api (MPA) dan tim perusahaan pemegang izin konsesi diminta segera memadamkan titik api skala kecil sebelum berkembang.

BNPB dalam penanganan karhutla tahun ini menyiagakan lebih dari 10 unit pesawat dan helikopter, yang di antaranya ada satu pesawat operasi modifikasi cuaca (OMC) ditempatkan di Provinsi Riau yang telah terbang 139 jam 17 menit sejak awal Mei.

Selain itu, BNPB menghentikan sementara operasi modifikasi cuaca di Provinsi Jambi, karena tidak ada lagi titik api dalam sepekan terakhir. Lalu helikopter dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan seperti Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan baru.

Suharyanto menegaskan strategi efisiensi ini tidak berarti mengurangi kesiapsiagaan, tetapi justru menjaga keberlanjutan operasi di seluruh wilayah prioritas tanpa menguras anggaran secara berlebihan.

Hal ini karena armada udara dapat segera dipindahkan ke lokasi yang membutuhkan dalam waktu kurang dari satu hari, sesuai arahan prediksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Prinsipnya, kami ingin cepat, tepat, dan hemat. Dengan pendekatan ini, kami memastikan operasi udara tetap efektif sekaligus memberikan ruang bagi penguatan pasukan darat dan patroli pencegahan di tingkat desa," ucapnya.

Penulis : Newswire
Editor : Yanita Petriella

Topik

