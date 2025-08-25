Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center

Masdar mengalihkan investasi dari hidrogen hijau ke pusat data akibat rendahnya permintaan global. Fokus baru ini mendukung target energi terbarukan Abu Dhabi.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 15:12
Share
CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi./ Bloomberg - Aaron M. Sprecher
CEO Masdar Mohamed Jameel Al Ramahi./ Bloomberg - Aaron M. Sprecher

Bisnis.com, JAKARTA – Masdar, perusahaan energi terbarukan utama di Abu Dhabi, mengalihkan miliaran dolar investasi dari proyek hidrogen hijau ke sektor kecerdasan buatan (AI) dan pusat data (data center). 

Pergeseran ini dipicu oleh rendahnya permintaan global terhadap hidrogen hijau, yang sebelumnya dianggap sebagai kunci transisi energi.

CEO Masdar, Mohamed Jameel Al Ramahi mengatakan bahwa perusahaannya harus menyesuaikan rencana bisnisnya karena dinamika pasar. Awalnya, Masdar berencana membangun pembangkit energi terbarukan sebesar 6 gigawatt (GW) untuk memproduksi sekitar 350.000 ton amonia hijau, senyawa yang mengandung hidrogen hijau.

Namun, kapasitas listrik dari proyek tersebut kini dialihkan untuk proyek panel surya dan baterai (penyimpanan) senilai $6 miliar di gurun pasir untuk memasok daya ke pusat-pusat data.

"Dalam rencana awal, kami seharusnya menghasilkan 6 gigawatt energi terbarukan untuk memproduksi sekitar 350.000 ton amonia hijau. Tetapi kapasitas listrik itu dialihkan untuk proyek solar dan baterai senilai $6 miliar yang akan melayani pusat data," ujarnya dikutip dari Bloomberg, Senin (25/8/2025).

Keputusan Masdar ini seakan mencerminkan dilema yang dihadapi para pengembang yang sebelumnya gencar berinvestasi di hidrogen rendah karbon ini. Biaya produksi yang tinggi telah membuat permintaan produk ini lesu, memaksa banyak perusahaan di seluruh dunia untuk membatalkan proyek-proyeknya.

Baca Juga

"Saat ini, hidrogen hijau berada di bawah tekanan dan pasar menyusut. Banyak pihak yang sebelumnya terjun ke dalam bisnis ini kini keluar. Kami tidak keluar, tetapi kami harus menghormati dinamika global," tambah Al Ramahi.

Uni Emirat Arab (UEA) sedang mengadaptasi teknologi terbaru dengan merencanakan proyek-proyek besar, menyusul kunjungan Presiden AS Donald Trump ke Timur Tengah awal 2025.

Salah satu proyek terbesar adalah "Stargate," sebuah fasilitas AI berkapasitas 5 GW di UEA. Selain itu, Emirates Integrated Telecommunications Co. (Du) juga berencana membangun fasilitas senilai 2 miliar dirham atau sekitar $545 juta bekerja sama dengan Microsoft.

Menurut Citi Research, kebutuhan energi untuk pusat data global diperkirakan akan meningkat lebih dari tiga kali lipat pada akhir dekade ini dibandingkan dengan 2023. Masdar sedang bersiap untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

"Mandat bisnis dasar saya bukanlah hidrogen atau aluminium, melainkan kapasitas elektron hijau," ujar Al Ramahi.

Target Energi Terbarukan

Strategi investasi Masdar ini diharapkan dapat membantu Abu Dhabi mencapai targetnya untuk memproduksi 60% listrik dari sumber terbarukan dan nuklir pada 2035. Masdar, yang menargetkan kapasitas energi terbarukan global sebesar 100 GW pada 2030, sejauh ini telah mencapai 51 GW.

Meski demikian, keputusan ini membuat target UEA untuk mengembangkan 1 juta ton hidrogen hijau per tahun pada 2031 semakin sulit tercapai. Masdar Green Hydrogen, anak perusahaan Masdar, yang sebelumnya ditargetkan untuk mengembangkan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun, kini menghadapi sejumlah tantangan. 

Di tempat lain, perusahaan seperti BP Plc juga menghadapi masalah serupa. BP memutuskan keluar dari fasilitas senilai $36 miliar di Australia Barat bulan lalu. Sementara itu, di Neom, Arab Saudi, pengembang fasilitas hidrogen hijau juga kesulitan menjual produknya.

Satu-satunya proyek hidrogen hijau di Timur Tengah yang berhasil masuk tahap konstruksi adalah milik perusahaan pelat merah Emirat lainnya, Fertiglobe Plc, yang berlokasi di Mesir. Keberhasilan proyek ini berkat adanya perjanjian offtake (pembelian) yang didukung oleh pemerintah Jerman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bisikan Terbaru Target Saham PGN (PGAS) Jelang RUPSLB Agustus 2025
Premium
1 menit yang lalu

Bisikan Terbaru Target Saham PGN (PGAS) Jelang RUPSLB Agustus 2025

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich
Premium
31 menit yang lalu

Indonesia Govt Tightens Tax Grip on Corporates and the Super-Rich

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

RUU Pajak Trump Perlambat Proyek Hidrogen dan Rendah Karbon ExxonMobil

RUU Pajak Trump Perlambat Proyek Hidrogen dan Rendah Karbon ExxonMobil

Investasi Rp37 Triliun, Indonesia & Prancis Bangun Pembangkit Listrik Hidrogen Hijau

Investasi Rp37 Triliun, Indonesia & Prancis Bangun Pembangkit Listrik Hidrogen Hijau

Menolak Pepesan Kosong Peta Jalan Hidrogen Nasional

Menolak Pepesan Kosong Peta Jalan Hidrogen Nasional

Masdar Danai Proyek Energi Bersih Rp27,36 Triliun dari Penerbitan Obligasi Hijau

Masdar Danai Proyek Energi Bersih Rp27,36 Triliun dari Penerbitan Obligasi Hijau

Setelah Cirata, PLN dan Masdar Siapkan PLTS Terapung Waduk Jatigede?

Setelah Cirata, PLN dan Masdar Siapkan PLTS Terapung Waduk Jatigede?

PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

PGN Gandeng PGAS Solution Genjot Pengembangan Jargas di Surabaya dan Batam

Indonesia’s Green Power Push Faces Major Hurdles

Indonesia’s Green Power Push Faces Major Hurdles

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center
Energi Terbarukan
19 menit yang lalu

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim
ESG Investing
2 jam yang lalu

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

2

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

3

Brasil Tolak Permintaan PBB Subsidi Hotel di Tengah Lonjakan Tarif Kamar Jelang COP30

4

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

5

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Fenomena Halo Matahari di Batam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

2

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

3

Brasil Tolak Permintaan PBB Subsidi Hotel di Tengah Lonjakan Tarif Kamar Jelang COP30

4

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

5

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim