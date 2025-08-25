Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru

KLH mengembangkan SRN PPI baru untuk meningkatkan laporan potensi karbon daerah, memudahkan pelaporan, dan mendukung perdagangan karbon nasional dan internasional.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 14:30
Share
Hasil pembakaran pembangkit batu bara merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar di Asia Tenggara./Bloomberg-Krisztian Bocsi
Hasil pembakaran pembangkit batu bara merupakan salah satu sumber emisi karbon terbesar di Asia Tenggara./Bloomberg-Krisztian Bocsi

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menargetkan peningkatan pelaporan mitigasi perubahan iklim dan emisi oleh pemerintah daerah dalam upaya memetakan potensi nilai ekonomi karbon di masing-masing wilayah.

Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup Ary Sudijanto mengatakan pemerintah lewat KLH tengah mengembangkan versi baru dari Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) untuk mempermudah laporan data terkait aksi penanganan perubahan iklim.

"Kita harus bisa mengintegrasikan beberapa fitur dari pelaporan ini. Termasuk yang tadi saya sampaikan bahwa kalau kemudian orang mau melakukan pembiayaan atas proyek-proyek karbon, pendanaan untuk proyek karbon, dia harus tahu sebenarnya potensi yang bisa dia dapat, misalnya dari daerah itu apa," ujarnya, Senin (25/8/2025). 

Dia mengingatkan dengan pendataan yang baik mengenai penyimpanan cadangan karbon dan aksi mitigasi serta potensi emisi yang dapat dikurangi sehingga mendapatkan gambaran potensi perdagangan karbon yang bisa dimiliki di masing-masing daerah.

Dalam bagian pengembangan versi baru SRN PPI, pihaknya juga menargetkan integrasi dengan sistem pelaporan lain, termasuk aplikasi pemantauan aksi pembangunan rendah karbon AKSARA yang dimiliki Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuannya tidak hanya untuk memastikan kesamaan data yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan terutama terkait dengan potensi pendanaan karbon.

Baca Juga

"Yang kemudian kita juga perlu sadari sekarang, banyak sebenarnya potensi proyek-proyek karbon yang ada. Cuma kemudian kita belum tahu. Teman-teman daerah belum melihat potensinya, sementara juga dari pusat kami juga belum bisa memberikan arahan yang lebih spesifik, yang lebih jelas karena kita juga nggak tahu potensinya," ucapnya. 

SRN PPI diharapkan dapat menjadi sistem yang mendukung pengambilan keputusan tersebut. Versi baru dari SRN PPI sebagai pusat data iklim nasional dalam bagian upaya Indonesia mencapai target pengurangan emisi. Hal ini terkait pengembangan perdagangan karbon nasional yang sudah mulai dilakukan secara domestik sejak 2023 dan perdagangan internasional yang dimulai sejak awal 2025.

"Pemerintah saat ini sedang mengembangkan versi baru dari SRN PPI. Pengembangan ini didasarkan pada latar belakang sebagai pertimbangan, yaitu pertama, kebutuhan sistem yang lebih modern, adaptif dan user-friendly," katanya. 

Pengembangan tersebut dimaksudkan agar dapat mempermudah para pelapor dari berbagai latar belakang untuk mengakses dan memasukkan data. Sistem baru juga menargetkan akurasi, konsisten dan keterlacakan data sebagai bagian dari transparansi. KLH juga menargetkan integrasi dengan sistem informasi lain terkait penanganan perubahan iklim untuk memastikan SRN PPI menjadi pusat data iklim nasional yang lebih kuat.

Fitur-fitur baru akan disiapkan untuk memudahkan proses verifikasi, memberikan visualisasi data yang lebih jelas, serta mendukung analisis berbasis bukti dalam pengambilan keputusan.

Sistem terbaru akan memperkuat mekanisme tracking terhadap kemajuan pelaksanaan dari aspek yang tertuang dalam dokumen iklim Nationally Determined Contribution (NDC) termasuk pencapaian target sektoral serta capaian adaptasi dan dukungan internasional yang masuk ke Indonesia.

"Nanti data yang ada di SRN ini tidak hanya data kosong bisa digunakan untuk mengetahui capaian energi kita sudah sampai mana dan harus tingkatkan yang mana," tuturnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT
Premium
20 menit yang lalu

Konsolidasi Lanjutan Taipan Ciliandra Fangiono Usai Akuisisi 91% Saham Emiten Sawit ANJT

Semarak Aksi Jual Saham Konglomerat, dari CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, Hingga TAPG
Premium
50 menit yang lalu

Semarak Aksi Jual Saham Konglomerat, dari CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, Hingga TAPG

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Komitmen Atasi Isu Iklim, KLH Serahkan Dokumen Second NDC RI pada September 2025

Komitmen Atasi Isu Iklim, KLH Serahkan Dokumen Second NDC RI pada September 2025

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

Petrokimia Gresik Bangun Pilot Project Carbon Capture di Indonesia

Petrokimia Gresik Bangun Pilot Project Carbon Capture di Indonesia

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

Sempat Anjlok, Pasar Karbon Global mulai Pulih pada Juli 2025

Sempat Anjlok, Pasar Karbon Global mulai Pulih pada Juli 2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru
Iklim dan Lingkungan
20 menit yang lalu

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim
ESG Investing
1 jam yang lalu

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?
Energi Terbarukan
3 jam yang lalu

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

2

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

3

Brasil Tolak Permintaan PBB Subsidi Hotel di Tengah Lonjakan Tarif Kamar Jelang COP30

4

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

5

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Fenomena Halo Matahari di Batam
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

2

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

3

Brasil Tolak Permintaan PBB Subsidi Hotel di Tengah Lonjakan Tarif Kamar Jelang COP30

4

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

5

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim