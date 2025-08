RUU Pajak Trump Perlambat Proyek Hidrogen dan Rendah Karbon ExxonMobil

Bisnis.com, JAKARTA — ExxonMobil Corp memperingatkan proyek pembangunan pabrik hidrogen rendah karbon terbesar di dunia di Texas dapat menghadapi penundaan setelah Kongres mengurangi insentif sebagai bagian dari paket pajak dan belanja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

CEO ExxonMobil Corp Darren Woods mengatakan pihaknya memperingatkan kemungkinan penundaan pasokan gas rendah karbon untuk pusat data AI dan litium.

"Jika kami tidak dapat melihat jalur menuju bisnis yang digerakkan pasar, kami tidak akan melanjutkan proyek ini," ujarnya dilansir Bloomberg, Senin (4/8/2025).

Exxon telah mengumumkan rencana untuk berbagai proyek rendah karbon selama beberapa tahun terakhir karena perusahaan tersebut berupaya menjadi pelopor dalam mitigasi emisi industri dan melawan kritik terkait perubahan iklim. Namun, pencabutan subsidi era Biden oleh pemerintahan Trump mengancam akan mengurangi profitabilitas proyek-proyek tersebut dan menghambat kemajuan.

Proyek hidrogen di Baytown, Texas, akan menghasilkan 1 miliar kaki kubik hidrogen per hari dan 1 juta ton amonia per tahun dari gas alam. Sekitar 98% karbon dioksida yang dihasilkan akan ditangkap dan dikubur di bawah tanah. Abu Dhabi National Oil Co. setuju untuk mengambil 35% saham dalam proyek tersebut, sementara JERA Co., penyedia listrik terbesar di Jepang, menandatangani perjanjian tidak mengikat untuk membeli setengah dari amonia tersebut. Air Liquide SA menyatakan bahwa proyek tersebut dapat memanfaatkan jaringan pipa mereka.

Namun, RUU pajak Trump mempersempit rentang waktu bagi perusahaan untuk mengklaim insentif pajak 45V dari tahun 2033 menjadi 2028. Woods selalu menegaskan bahwa partisipasi Exxon dalam proyek rendah karbon hanya akan terwujud jika perusahaan melihat adanya peluang untuk mendapatkan imbal hasil bagi investor.

"Meskipun proyek kami dapat memenuhi tenggat waktu ini, kami khawatir tentang perkembangan pasar yang lebih luas, yang sangat penting untuk transisi dari insentif pemerintah," katanya.

Menurutnya, biaya hidrogen tampaknya membuat calon pelanggan enggan, sebuah hambatan besar bagi Exxon dalam membuat keputusan investasi akhir yang akan mengalokasikan dana miliaran dolar.

"Harga produk merupakan variabel besar bagi pembeli. Kami belum melakukan FID dan kami tidak akan melakukannya sampai kami mendapatkan pembeli yang aman sehingga kami memiliki keyakinan yang tinggi terhadap imbal hasil yang akan kami hasilkan," ucap Woods.

Exxon juga melihat potensi penundaan dalam memasok gas alam rendah emisi untuk pusat data listrik. Big Tech awalnya lebih menyukai sumber listrik rendah karbon untuk AI, tetapi perusahaan-perusahaan sekarang tampaknya berfokus pada pengamanan sumber daya besar terlepas dari kandungan karbon dioksida (CO2). Rencana Exxon di bidang ini mungkin juga akan gagal.

Dia menuturkan litium terbukti menjadi tantangan. Exxon telah merencanakan untuk memproduksi material baterai tersebut pada 2027 tetapi masih berupaya menurunkan biaya yang menjadi semakin penting karena harga telah anjlok hampir 90% sejak tahun 2022.

"Itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang kami perkirakan hanya untuk menurunkan biaya kami," tuturnya.

Exxon masih berencana untuk menginvestasikan US$30 miliar dalam investasi rendah emisi dari tahun 2025 hingga 2030, sebagian untuk mendapatkan posisi yang baik jika dunia beralih dari minyak dan gas.

"Saya melihat proposisi nilai yang baik dalam rendah karbon tetapi memperingatkan hal-hal ini tidak semuanya bergerak dalam garis lurus," ujarnya.