Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI Catat Kenaikan Perdagangan Karbon, Tumbuh 483% per Agustus 2025

Perdagangan karbon di IDX Carbon melonjak 483% hingga Agustus 2025, mencapai 696.763 ton CO2e senilai Rp27,74 miliar, dengan frekuensi naik 158% menjadi 129 kali.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Senin, 25 Agustus 2025 | 17:30
Share
Asap hasil pembakaran pembangkit batu bara yang menyumbang hampir separuh pasokan energi di Asia Pasifik. /Bloomberg-Taylor Weidman
Asap hasil pembakaran pembangkit batu bara yang menyumbang hampir separuh pasokan energi di Asia Pasifik. /Bloomberg-Taylor Weidman
Ringkasan Berita
  • Perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) meningkat 483% per Agustus 2025 dengan volume 696.763 ton CO2e dan nilai Rp27,74 miliar.
  • Frekuensi perdagangan karbon naik 158% menjadi 129 kali per 22 Agustus 2025 dibandingkan dengan 50 kali pada periode yang sama tahun lalu.
  • Volume kredit karbon yang dipensiunkan sepanjang 2025 mencapai 553.869 ton CO2e, menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun-tahun sebelumnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas perdagangan karbon di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) tumbuh signifikan per Agustus 2025 di tengah lesunya pasar secara global. Volume kredit karbon dan frekuensi perdagangan kompak tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Data terbaru Bursa Efek Indonesia (BEI) memperlihatkan bahwa volume kredit karbon yang diperdagangkan selama periode 1 Januari–22 Agustus 2025 menembus 696.763 ton setara karbon dioksida (CO2e) dengan nilai Rp27,74 miliar. Volume tersebut naik 483% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024 di angka 119.463 ton CO2e senilai Rp6,14 miliar.

Seiring dengan pertumbuhan tersebut, frekuensi perdagangan tercatat naik 158% menjadi 129 kali per 22 Agustus 2025, dari hanya 50 kali pada periode yang sama tahun lalu.

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2 Bursa Efek Indonesia Ignatius Denny Wicaksono mengemukakan volume kredit karbon yang diperdagangkan sepanjang 2025 telah mencetak rekor all-time high sejak IDX Carbon resmi meluncur pada September 2023.

Sebagai perbandingan, volume perdagangan karbon pada tahun pertama operasionalnya mencapai 494.254 ton CO2e untuk periode September–Desember. Namun dari segi nilai, torehan pada 2023 menjadi yang tertinggi, yakni di angka Rp30,90 miliar.

“Dari sisi volume perdagangan memang all-time high, sementara kalau dari sisi nilai ada lebih sedikit [daripada 2023],” kata Denny dalam diskusi Update Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) secara daring, Senin (25/8/2025).

Baca Juga

BEI turut mencatat rekor volume kredit yang dipensiunkan atau digunakan setelah dibeli (retirement) sepanjang 2025, yakni sebesar 553.869 ton CO2e. Sementara pada 2024 dan 2023, masing-masing volume retirement berada di angka 420.987 ton CO2e dan 6.260 ton CO2e.

“Banyak pembeli yang menggunakan secara bertahap kredit karbon yang telah dibeli, di-keep untuk tahun-tahun berikutnya. Terlihat dari pembelian pada 2023 yang mencapai 494.254 ton CO2e  pada tahun pertama, tetapi secara retirement tahun tersebut 6.260 ton dan naik pada dua tahun berikutnya,” papar Denny.

Secara total, jumlah kredit karbon yang diperdagangkan selama September 2023–Agustus 2025 mencapai 1,60 juta ton CO2e. Sementara total kredit karbon yang dicatat berjumlah 3,05 juta ton setara karbon dioksida.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth
Premium
9 menit yang lalu

Shaping the Right Stimulus for Manufacturing Growth

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)
Premium
39 menit yang lalu

Lampu Kuning Prospek Charoen Pokphand (CPIN)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

Petrokimia Gresik Bangun Pilot Project Carbon Capture di Indonesia

Petrokimia Gresik Bangun Pilot Project Carbon Capture di Indonesia

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

OPINI: Diplomasi Hijau di Jalan Raya

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

China Permudah Pendanaan Asing untuk Proyek Terkait Iklim

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

SPEKTRUM : Merdeka Karbon

SPEKTRUM : Merdeka Karbon

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BEI Catat Kenaikan Perdagangan Karbon, Tumbuh 483% per Agustus 2025
ESG Investing
1 jam yang lalu

BEI Catat Kenaikan Perdagangan Karbon, Tumbuh 483% per Agustus 2025

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center
Energi Terbarukan
3 jam yang lalu

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

KLH Petakan Laporan Potensi Karbon Daerah dari SRN PPI Versi Baru

Freeport Indonesia Ungkap 130 Spesies Baru di TN Lorentz Papua
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Freeport Indonesia Ungkap 130 Spesies Baru di TN Lorentz Papua

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun
Energi Terbarukan
5 jam yang lalu

Pakai PLTS, KAI Hemat Biaya Operasional Rp2,5 Miliar per Tahun

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

2

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

3

Brasil Tolak Permintaan PBB Subsidi Hotel di Tengah Lonjakan Tarif Kamar Jelang COP30

4

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

5

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Demo DPR 25 Agustus Ricuh, Polisi Tembakkan Gas Air Mata
4+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Target Penggunaan EBT Eropa Merangsang Pasar Hidrogen Hijau, Bagaimana di Indonesia?

2

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

3

Brasil Tolak Permintaan PBB Subsidi Hotel di Tengah Lonjakan Tarif Kamar Jelang COP30

4

Pemerintah Terbitkan SRN PPI Versi Baru Dukung Pencapaian Target Komitmen Iklim

5

KLH Dorong Pengelolaan Sampah dari Bioplastik hingga Konversi Menjadi Energi