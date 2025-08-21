Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

KLH segel PT Genesis di Serang karena dugaan impor limbah B3 ilegal dan operasi tanpa izin lingkungan
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 23:15
Share
Petugas Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memasang garis penyegelan di PT Genesis Regeneration Smeltin, setelah ditemukan dugaan pelanggaran impor limbah B3 dan beroperasi tanpa izin lingkungan yang sah di Kabupaten Serang, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Devi Nindy)
Petugas Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) memasang garis penyegelan di PT Genesis Regeneration Smeltin, setelah ditemukan dugaan pelanggaran impor limbah B3 dan beroperasi tanpa izin lingkungan yang sah di Kabupaten Serang, Kamis (21/8/2025). (ANTARA/Devi Nindy)
Ringkasan Berita
  • Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel PT Genesis Regeneration Smelting di Serang karena dugaan impor limbah B3 dan operasi tanpa izin lingkungan.
  • Hasil uji laboratorium menunjukkan konsentrat timbal yang diimpor tidak memenuhi standar, menimbulkan dugaan impor limbah B3.
  • KLH menegaskan bahwa operasi perusahaan dihentikan untuk mencegah pencemaran lebih lanjut dan investigasi akan terus berlanjut dengan kemungkinan sanksi hukum.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional pabrik PT Genesis Regeneration Smelting di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis (21/8/2025) setelah ditemukan dugaan pelanggaran serius, termasuk impor limbah B3 dan aktivitas tanpa izin lingkungan yang sah.

“Kami datang ke PT Genesis ini pertama karena pengaduan masyarakat, kedua menindaklanjuti hasil verifikasi 2023 dan 2025,” kata Deputi Penegakan Hukum KLH Irjen Pol Rizal Irawan, dikutip dari Antara.

Menurut Rizal, perusahaan yang mengolah limbah menjadi ingot timbal ini sebelumnya sudah disegel pada Februari 2025, tetapi tetap nekat kembali beroperasi.

“Perusahaan ini cukup bandel, membuka segel dan masih tetap beroperasi meski sudah diperintahkan berhenti,” ujarnya.

Hasil uji laboratorium KLHK menunjukkan bahan impor yang diklaim sebagai konsentrat timbal tidak sesuai ketentuan.

“Impor konsentrat timbal minimal kandungannya 56%, tapi hasil uji kami hanya 6%. Ada dugaan yang diimpor adalah limbah B3,” kata Rizal.

Baca Juga

Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rasio Ridho Sani menambahkan, impor limbah B3 merupakan tindak pidana.

“Kami juga akan mendalami dampak lingkungan dan sudah menugaskan tim untuk pengambilan sampel,” ujarnya.

Rizal mengemukakan bahwa pabrik skala besar ini beroperasi hanya dengan bermodalkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), tanpa persetujuan teknis pengelolaan limbah cair, udara, maupun dokumen lingkungan lengkap.

“Ini pelanggaran serius. KLH mendukung investasi, tetapi investasi hijau yang ramah lingkungan,” tegasnya.

Rasio mengemukakan PT Genesis beroperasi tanpa izin lingkungan dan tidak memiliki persetujuan teknis. Perusahaan pun terindikasi melanggar pasal pidana dalam UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Kami hentikan operasional untuk mencegah kerusakan dan pencemaran lebih besar,” ujarnya.

Menurut Rasio, tindakan penghentian ini sah secara hukum. “Undang-Undang nomor 32/2009 memperbolehkan penghentian segera bila ditemukan dugaan pelanggaran serius untuk mencegah pencemaran,” katanya.

KLHK memastikan investigasi berlanjut dan membuka peluang sanksi administratif, perdata, maupun pidana.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie
Premium
2 jam yang lalu

Ekspektasi Tinggi untuk Saham Darma Henwa (DEWA), Emiten Kontraktor Tambang Bakrie

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol
Premium
3 jam yang lalu

Jejak Paulus Tannos di Red Notice dan Daftar WNI yang Jadi Buronan Interpol

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Dukung Kekayaan Karbon RI, Pemerintah Siapkan Aturan Perkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dukung Kekayaan Karbon RI, Pemerintah Siapkan Aturan Perkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Hujan Abu di Citeureup Bogor, DLH Jabar Nyatakan PT Indocement Bersalah

Hujan Abu di Citeureup Bogor, DLH Jabar Nyatakan PT Indocement Bersalah

Dunia Gagal Capai Kesepakatan Akhiri Polusi Plastik, Bagaimana Komitmen Indonesia?

Dunia Gagal Capai Kesepakatan Akhiri Polusi Plastik, Bagaimana Komitmen Indonesia?

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta

Buang Limbah Tinja ke Selokan, Pemprov Jakarta Denda 3 Pengusaha Truk Rp20 Juta

Krisis Polusi Plastik makin Serius, Negara-Negara Didesak segera Sepakati Perjanjian Global

Krisis Polusi Plastik makin Serius, Negara-Negara Didesak segera Sepakati Perjanjian Global

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang
Iklim dan Lingkungan
49 menit yang lalu

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

Udang Beku dari RI Terkontaminasi Radioaktif, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Penelusuran
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Udang Beku dari RI Terkontaminasi Radioaktif, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Penelusuran

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan
Iklim dan Lingkungan
6 jam yang lalu

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

Kemenhut Catat Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare
Iklim dan Lingkungan
7 jam yang lalu

Kemenhut Catat Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank
ESG Investing
7 jam yang lalu

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

2

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

3

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

4

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

5

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

2

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

3

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

4

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

5

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank