Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang

Coca-Cola dan Pepsi menurunkan target penggunaan kemasan daur ulang karena keterbatasan bahan baku, meski limbah plastik melimpah
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 16:50
Share
Ilustrasi sampah dari kemasan plastik/ Freepik
Ilustrasi sampah dari kemasan plastik/ Freepik
Ringkasan Berita
  • Korporasi besar seperti Coca-Cola dan Pepsi telah menurunkan target penggunaan bahan daur ulang dalam kemasan plastik mereka, dari awalnya 50% menjadi masing-masing 35% dan 40% pada 2035.
  • Keterbatasan bahan baku plastik daur ulang berkualitas tinggi dan infrastruktur daur ulang yang belum memadai menjadi hambatan utama dalam mencapai target daur ulang.
  • Investasi dalam proyek daur ulang plastik dan teknologi chemical recycling meningkat, namun pengumuman proyek baru diperkirakan akan melambat, memperumit upaya mencapai target daur ulang.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Korporasi global pengguna kemasan plastik ternyata masih jauh tertinggal dari target penggunaan bahan daur ulang, sebagian bahkan merevisi turun target yang sempat dipatok. Realita ini mengemuka ketika negara-negara dunia tengah berjibaku untuk mencapai kesepakatan dalam perundingan plastik global di Jenewa, Swiss.

Berdasarkan laporan BloombergNEF yang dirilis 31 Juli 2025, perusahaan konsumer jumbo seperti Coca-Cola dan Pepsi tercatat memangkas target bauran material daur ulang mereka. Keduanya sempat membidik bauran material daur ulang sebesar 50% untuk kemasan produk mereka pada 2035, tetapi Coca-Cola merevisi turun target menjadi 35% dan Pepsi menjadi 40%.

Sementara itu, merek-merek produk makanan kemasan, perawatan diri dan kosmetik juga masih tertinggal dari komitmen daur ulang. Seiring dengan dirilisnya laporan ini, Coca-Cola Co. dan PepsiCo Inc. tidak memberi komentar atas pertanyaan yang diajukan tim Bloomberg.

Analis BloombergNEF Kirti Vasta mengemukakan kesenjangan dalam realisasi target ini disebabkan oleh keterbatasan bahan baku. Meski limbah plastik melimpah secara global, proses pengumpulan dan pemilahan sampah untuk didaur ulang masih menjadi hambatan utama.

“Kendala terbesar adalah kurangnya pasokan plastik daur ulang berkualitas tinggi, yang menghambat pemilik merek untuk mencapai target mereka,” ujar Vasta, dikutip Jumat (8/8/2025).

Di sisi lain, infrastruktur daur ulang juga masih dalam tahap peningkatan. Pada 2024, nilai investasi untuk proyek daur ulang plastik baru dan fasilitas bioplastik mencapai US$7,1 miliar. Sementara itu, teknologi chemical recycling atau daur ulang tingkat lanjut yang dapat mengolah jenis plastik sulit seperti styrofoam, kemasan sekali pakai, dan sedotan saat ini memiliki kapasitas sekitar 700.000 ton dan terpusat di China dan Amerika Serikat.

Baca Juga

Arus investasi sempat bertambah ketika ExxonMobil Corp. menggelontorkan US$200 juta untuk memperluas fasilitas daur ulang kimia di AS pada tahun lalu. Meski demikian, Vasta memperkirakan pengumuman proyek baru akan melambat. Kondisi ini dinilainya makin mempersulit upaya perusahaan untuk mencapai targetnya.

Sebagai catatan, negosiasi perjanjian plastik internasional sempat terhenti tahun lalu setelah negara produsen plastik besar seperti Arab Saudi dan Rusia memblokir upaya pembatasan produksi global. Mereka berpendapat bahwa fokus perjanjian seharusnya pada peningkatan pengumpulan dan kapasitas daur ulang.

Di sisi lain, para pengkritik daur ulang plastik menilai sistem ini memiliki kelemahan dan berpotensi mengalihkan perhatian dari upaya mengurangi produksi plastik baru.

Sebagai gantinya, sejumlah negara telah menerapkan kebijakan nasional untuk mendorong penggunaan ulang plastik. Pemerintah China tahun lalu membentuk badan usaha milik negara baru yang fokus pada daur ulang sumber daya, sementara pemerintah Kanada membangun registri nasional dengan kewajiban pelaporan oleh perusahaan untuk melacak siklus hidup plastik. Di Inggris, bisnis diwajibkan memberikan kontribusi lebih besar terhadap biaya daur ulang kemasan mereka.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
2 jam yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
3 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Beda Sikap AS – Uni Eropa Soal Penangangan Polusi Sampah

Beda Sikap AS – Uni Eropa Soal Penangangan Polusi Sampah

Trump Desak Negara-negara Tolak Pembatasan Produksi Plastik dalam Perundingan PBB

Trump Desak Negara-negara Tolak Pembatasan Produksi Plastik dalam Perundingan PBB

Krisis Polusi Plastik makin Serius, Negara-Negara Didesak segera Sepakati Perjanjian Global

Krisis Polusi Plastik makin Serius, Negara-Negara Didesak segera Sepakati Perjanjian Global

Sederet Dampak Buruk Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan

Sederet Dampak Buruk Plastik bagi Kesehatan dan Lingkungan

Perundingan Dunia Atasi Polusi Plastik Terancam Gagal, Efek Kebijakan Trump?

Perundingan Dunia Atasi Polusi Plastik Terancam Gagal, Efek Kebijakan Trump?

Laba Bersih Emiten Plastik Milik Aguan (PDPP) Turun 28,37% Semester I/2025

Laba Bersih Emiten Plastik Milik Aguan (PDPP) Turun 28,37% Semester I/2025

Coca Cola AS Bakal Rilis Varian Pakai Gula Tebu, Benarkan Lebih Sehat?

Coca Cola AS Bakal Rilis Varian Pakai Gula Tebu, Benarkan Lebih Sehat?

Suspensi Dibuka Bursa, Saham Distributor Coca-Cola (GRPM) Merah Merona

Suspensi Dibuka Bursa, Saham Distributor Coca-Cola (GRPM) Merah Merona

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang
ESG Investing
29 menit yang lalu

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi

2

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

3

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi

4

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan

5

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Melantik 1.323 Guru Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi

2

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

3

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi

4

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan

5

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas