KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik di Serang Langgar Lingkungan

KLH dan wartawan mengalami kekerasan saat inspeksi di PT Genesis, Serang. Insiden ini mencerminkan lemahnya kepatuhan hukum perusahaan dan mengancam kebebasan pers. KLH akan berkoordinasi dengan aparat hukum.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengecam kekerasan dialami oleh staf dan wartawan saat inspeksi bersama ke ⁠⁠PT Genesis Regeneration Smelting di Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis (21/8/2025).

Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati mengatakan PT Genesis Regeneration Smelting saat ini tengah dalam proses penegakan hukum namun terdapat indikasi perusahaan masih melanjutkan kegiatan operasional yang memperlihatkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola lingkungan.

"Insiden bermula setelah rekan-rekan wartawan selesai melakukan doorstop bersama Deputi Gakkum KLH/BPLH Irjen Pol. Rizal Irawan. Sesaat kemudian, pihak penjaga perusahaan memanggil wartawan, yang berujung pada tindakan kekerasan," ujarnya dalam keterangan resmi.

Pihaknya mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan maupun aparat. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang wajib dihormati, dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

KLH menyatakan peristiwa penyerangan tersebut bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap keamanan individu tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab. Selain itu, menandai sikap yang bertentangan dengan kebebasan pers dan perlindungan profesi jurnalis.

"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan dengan tegas, serta memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam insiden ini," katanya.

Dia mengimbau agar seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Sebelumnya, aksi pemukulan terjadi ketika rombongan delapan wartawan meliput inspeksi dan penyegelan pabrik pengolahan timbal oleh Deputi Gakkum KLH.

Petugas keamanan dan sejumlah organisasi masyarakat sempat melarang pengambilan gambar. Setelah itu usai penyegelan dan wawancara dengan Deputi Gakkum KLH Rizal Irawan dan wartawan yang hendak meninggalkan lokasi kemudian diserang dan mereka kemudian langsung melarikan diri.

Satu orang wartawan kemudian menjadi korban pemukulan bersama dengan seorang tim humas KLH. Keduanya sudah mendapatkan perawatan di RS Bhayangkara.