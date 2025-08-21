Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik di Serang Langgar Lingkungan

KLH dan wartawan mengalami kekerasan saat inspeksi di PT Genesis, Serang. Insiden ini mencerminkan lemahnya kepatuhan hukum perusahaan dan mengancam kebebasan pers. KLH akan berkoordinasi dengan aparat hukum.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 17:11
Share
Ilustrasi wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dok Freepik
Ilustrasi wartawan sedang menjalankan tugas jurnalistik. Dok Freepik

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengecam kekerasan dialami oleh staf dan wartawan saat inspeksi bersama ke ⁠⁠PT Genesis Regeneration Smelting di Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis (21/8/2025). 

Sekretaris Utama Kementerian Lingkungan Hidup Rosa Vivien Ratnawati mengatakan PT Genesis Regeneration Smelting saat ini tengah dalam proses penegakan hukum namun terdapat indikasi perusahaan masih melanjutkan kegiatan operasional yang memperlihatkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap kepatuhan hukum dan tata kelola lingkungan.

"Insiden bermula setelah rekan-rekan wartawan selesai melakukan doorstop bersama Deputi Gakkum KLH/BPLH Irjen Pol. Rizal Irawan. Sesaat kemudian, pihak penjaga perusahaan memanggil wartawan, yang berujung pada tindakan kekerasan," ujarnya dalam keterangan resmi. 

Pihaknya mengecam keras tindakan intimidasi dan kekerasan yang dilakukan terhadap wartawan maupun aparat. Kebebasan pers adalah pilar demokrasi yang wajib dihormati, dan kekerasan terhadap jurnalis merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi.

KLH menyatakan peristiwa penyerangan tersebut bukan hanya bentuk pelanggaran terhadap keamanan individu tetapi juga mencerminkan lemahnya komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola lingkungan yang bertanggung jawab. Selain itu, menandai sikap yang bertentangan dengan kebebasan pers dan perlindungan profesi jurnalis.

"Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh proses hukum berjalan dengan tegas, serta memberikan pendampingan kepada pihak-pihak yang menjadi korban dalam insiden ini," katanya.

Baca Juga

Dia mengimbau agar seluruh pihak untuk menahan diri dan menghormati proses hukum yang berjalan.

Sebelumnya, aksi pemukulan terjadi ketika rombongan delapan wartawan meliput inspeksi dan penyegelan pabrik pengolahan timbal oleh Deputi Gakkum KLH.

Petugas keamanan dan sejumlah organisasi masyarakat sempat melarang pengambilan gambar. Setelah itu usai penyegelan dan wawancara dengan Deputi Gakkum KLH Rizal Irawan dan wartawan yang hendak meninggalkan lokasi kemudian diserang dan mereka kemudian langsung melarikan diri.

Satu orang wartawan kemudian menjadi korban pemukulan bersama dengan seorang tim humas KLH. Keduanya sudah mendapatkan perawatan di RS Bhayangkara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)
Premium
49 menit yang lalu

BlackRock, Top Investors Keep Boosting Stakes in Bukit Asam (PTBA)

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing
Premium
1 jam yang lalu

Bank Lending Still Slumps Despite Continued Monetary Easing

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

KLH Siapkan Aturan Bagi Hasil Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Produk Obat & Kosmestik

KLH Siapkan Aturan Bagi Hasil Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Produk Obat & Kosmestik

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

Dukung Kekayaan Karbon RI, Pemerintah Siapkan Aturan Perkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Dukung Kekayaan Karbon RI, Pemerintah Siapkan Aturan Perkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani

Pemulihan Ekosistem Danau Ranu Pani

KLH Gandeng Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Lingkungan Hidup Hadapi Polycrisis

KLH Gandeng Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Lingkungan Hidup Hadapi Polycrisis

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik di Serang Langgar Lingkungan
Iklim dan Lingkungan
37 menit yang lalu

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik di Serang Langgar Lingkungan

Kemenhut Catat Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare
Iklim dan Lingkungan
49 menit yang lalu

Kemenhut Catat Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank
ESG Investing
1 jam yang lalu

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun

Data Kemenhut: Indikasi Luas Karhutla per Juli 2025 Tembus 99.032 Hektare
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Data Kemenhut: Indikasi Luas Karhutla per Juli 2025 Tembus 99.032 Hektare

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

2

Nasib Implementasi Biodiesel B50 Masih Menggantung

3

Perusahaan Raksasa di Malaysia Kejar Investasi EBT

4

Operator Data Center makin Gencar Dekarbonisasi dengan EBT

5

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Penyelamatan Penyu Sisik Yang Terancam Punah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

2

Nasib Implementasi Biodiesel B50 Masih Menggantung

3

Perusahaan Raksasa di Malaysia Kejar Investasi EBT

4

Operator Data Center makin Gencar Dekarbonisasi dengan EBT

5

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS