Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun

Indonesia berkomitmen mencapai 100% bebas sampah plastik pada 2029 dengan investasi Rp300 triliun untuk transformasi TPA dan pengolahan sampah.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 21 Agustus 2025 | 15:54
Share
Sampah plastik dengan volume 12 juta ton dibuang ke lautan setiap tahunnya./The Ocean Story via UN News - Vincent Kneefel
Sampah plastik dengan volume 12 juta ton dibuang ke lautan setiap tahunnya./The Ocean Story via UN News - Vincent Kneefel

Bisnis.com, JAKARTA — Investasi yang diperlukan Pemerintah untuk mencapai pengelolaan sampah 100% pada 2029 diproyeksikan mencapai sekitar Rp300 triliun. 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan besaran angka investasi senilai Rp300 triliun tersebut untuk mentransformasi tempat pemrosesan akhir (TPA) open dumping dan juga pengolahan sampah plastik.

"Kita coba proyeksikan investasinya, yang kemudian kita coba modeling maka diperlukan hampir US$20 miliar sampai US$21 miliar atau Rp300 triliun," ujarnya dilansir Antara, Kamis (21/8/2015). 

Pemerintah menargetkan pengelolaan sampah 100% pada 2029 sesuai dengan target pemerintah yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Investasi tersebut diperlukan termasuk untuk mentransformasi 343 TPA yang masih menggunakan sistem open dumping atau menumpuk sampah secara terbuka tanpa pengelolaan menjadi minimal controlled landfill atau sanitary landfill.

Selain itu, juga pembangunan Refuse Derived Fuel (RDF) dan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 33 kota, pendirian 250 tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) dan 42 ribu TPS Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R).

Baca Juga

Jumlah tersebut mewakili potensi investasi untuk membangun ekonomi sirkular di Indonesia. Namun, di sisi lain memperlihatkan beban yang besar ketika melihat pengelolaan sampah sebagai hanya sekedar sumber pengeluaran.

PERUNDINGAN INC 5.2

Isu pendanaan kemudian menjadi salah satu yang menjadi fokus pemerintah, di tengah belum disepakatinya Perjanjian Plastik Global dalam pertemuan INC-5.2 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada awal Agustus ini.

Indonesia terus melakukan langkah praktis di lapangan menangani polusi plastik dengan konsolidasi bersama lapisan masyarakat, dunia usaha, dan negara lain, di tengah kondisi belum tercapainya kesepakatan terkait perjanjian plastik global.

Pemerintah Indonesia menyarankan segera sambil menunggu terbentuknya kesepakatan konsensus multilateral maka kesepakatan bilateral wajib dilakukan.

"Ini untuk penguatan kepada semua sisi yang memungkinkan kita untuk melakukan bilateral. Dukungan negara maju dalam bentuk teknologi, investasi, capacity building, transfer pengetahuan serta pendanaan tentu menjadi keniscayaan," ucapnya.

KLH bersama dengan National Plastic Action Partnership (NPAP) mempercepat penanganan sampah plastik mencapai 100% pada 2029 di tengah ketidakpastian perjanjian global yang mengikat.

"Banyak yang hal telah dirumuskan, hal-hal penting yang menjadi perhatian global telah dirumuskan tetapi menyepakatinya sepertinya masih diperlukan waktu. Ini mendorong kita semua untuk tetap jalan tanpa menunggu itu selesai. Jadi langkah-langkah operasional, langkah-langkah praktis di lapangan tetap kita lakukan," tuturnya.

Pihaknya tak menampik adanya tantangan untuk mencapai bebas plastik di 2029. Pasalnya, dari dunia usaha terdapat kekhawatiran mengenai kepastian regulasi dan pentingnya mewajibkan tanggung jawab produsen yang diperluas (Extended Producer Responsibility/EPR) dalam menangani sampah produknya.

Lalu, terdapat kebutuhan pengawasan yang lebih ketat dari hulu ke hilir dan implementasi pengelolaan sampah di tingkat tapak atau permukiman. 

Namun demikian, lanjut Hanif, Indonesia perlu memperlihatkan posisi yang kuat dalam penanganan plastik tidak hanya untuk nasional tapi juga regional Asia Tenggara. Hal ini mengingat sampah plastik yang berakhir di laut tidak hanya menjadi masalah Indonesia tetapi juga negara kawasan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Boosts ASII Shareholding in 2025

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025
Premium
2 jam yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pembeli Emas Antam Usai BI Rate Dipangkas Agustus 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

KLH Desak Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun

KLH Desak Pemprov Jabar Segera Operasikan TPPAS Lulut-Nambo Usai Mangkrak 10 Tahun

Zulhas: Aturan Pengelolaan Sampah Jadi Energi Tuntas Pekan Depan

Zulhas: Aturan Pengelolaan Sampah Jadi Energi Tuntas Pekan Depan

KLH Segera Susun Peta Jalan Indonesia Bebas Sampah Plastik di 2029

KLH Segera Susun Peta Jalan Indonesia Bebas Sampah Plastik di 2029

Perundingan Plastik Global Gagal Sepakat, PBB Optimistis Komitmen Negara Jaga Lingkungan

Perundingan Plastik Global Gagal Sepakat, PBB Optimistis Komitmen Negara Jaga Lingkungan

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Sederet Langkah KLH Atasi Persoalan Sampah TPA Ilegal dan Destinasi Wisata

Sederet Langkah KLH Atasi Persoalan Sampah TPA Ilegal dan Destinasi Wisata

Beban Sampah Tinggi, Cirebon Ajukan 200 Kontainer ke Pemprov Jabar

Beban Sampah Tinggi, Cirebon Ajukan 200 Kontainer ke Pemprov Jabar

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun
Iklim dan Lingkungan
22 menit yang lalu

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun

Data Kemenhut: Indikasi Luas Karhutla per Juli 2025 Tembus 99.032 Hektare
Iklim dan Lingkungan
49 menit yang lalu

Data Kemenhut: Indikasi Luas Karhutla per Juli 2025 Tembus 99.032 Hektare

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?
ESG Investing
5 jam yang lalu

Ramalan Pasokan Kredit Karbon Jangka Panjang pada 2025, di Mana Posisi Indonesia?

KLH Siapkan Aturan Bagi Hasil Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Produk Obat & Kosmestik
Iklim dan Lingkungan
6 jam yang lalu

KLH Siapkan Aturan Bagi Hasil Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Produk Obat & Kosmestik

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

2

Nasib Implementasi Biodiesel B50 Masih Menggantung

3

Perusahaan Raksasa di Malaysia Kejar Investasi EBT

4

Operator Data Center makin Gencar Dekarbonisasi dengan EBT

5

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Darurat Sampah Nasional 2028, Balikpapan Siaga Satu

2

Nasib Implementasi Biodiesel B50 Masih Menggantung

3

Perusahaan Raksasa di Malaysia Kejar Investasi EBT

4

Operator Data Center makin Gencar Dekarbonisasi dengan EBT

5

Trump Tuding Energi Surya dan Angin Biang Kerok Kenaikan Harga Listrik AS