Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan

Pertamina memperkuat program ESG di Balikpapan untuk mendukung ekonomi hijau, menurunkan emisi karbon, dan mengelola limbah menjadi energi melalui Wasteco.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 15:33
Share
Warga di sekitar TPA sampah Manggar Balikpapan menggunakan gas metana untuk memasak hasil dari program Waste to Energy yang diinisiasi oleh PT Pertamina Hulu Mahakam./ Bisnis - David E. Issetiabudi
Warga di sekitar TPA sampah Manggar Balikpapan menggunakan gas metana untuk memasak hasil dari program Waste to Energy yang diinisiasi oleh PT Pertamina Hulu Mahakam./ Bisnis - David E. Issetiabudi

Bisnis.com, BALIKPAPAN – PT Pertamina (Persero) terus memperkuat penerapan prinsip Environment, Social, Governance (ESG) di wilayah operasinya dalam rangka mendukung visi masa depan Pemerintah mewujudkan ekonomi hijau

Salah satu etalase program keberlanjutan holding migas BUMN ini ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Banua Patra, bisa dibilang sebagai jantung industri migas yang menopang ketahanan energi nasional. Tidak hanya di sektor hulu, tetapi juga di sektor pengolahan minyak hingga distribusi. 

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina juga ingin menegaskan mendukung bisnis berkelanjutan melalui ekonomi hijau. 

"Komitmen ini sejalan dengan prinsip ESG dan bisnis keberlanjutan. Ini bukan pilihan melainkan kerja kolaborasi yang melibatkan seluruh lini bisnis Pertamina dan pemangku kepentingan," ujar Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero), Fadjar Djoko Santoso dalam keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

Menurutnya, seluruh proses bisnis Pertamina dari hulu ke hilir dijalankan lebih hijau untuk mendukung dekarbonisasi dan pengurangan emisi. Hasilnya, sepanjang 2024, Pertamina Group berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 1,7 juta Ton CO2eq jauh di atas target 1,09 juta metrik ton CO2. 

Adapun sepanjang semester I/2025, realisasi penurunan emisi karbon Pertamina telah mencapai sekitar 68% dari target tahunannya, dengan total penurunan emisi lebih dari 1 juta ton CO₂e.

Baca Juga

Bisnis berkesempatan menyambangi sejumlah program ESG Pertamina Group yang ada di Balikpapan, Kalimantan Timur. Senior Officer I Media Communication PT Pertamina (Persero) Bagja Mahendra menjelaskan, program-program pemberdayaan yang ada di Balikpapan bukan hanya sekadar CSR, tetapi upaya mengoptimalkan legacy business

“Kami ingin memaparkan program-program dekarbonisasi di sini. Baik yang sifatnya program kemasyarakatan, atau lingkungan,” ujar Bagja di Balikpapan, Rabu (13/8/2025). 

Adapun sejumlah program ESG Pertamina antara lain Rumah Dahor dan Inovasi pengelolaan limbah Wasteco.

Halaman
  1. 1
  2. 2
  3. 3

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : David Eka Issetiabudi
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability
Premium
1 jam yang lalu

BCA Leads Djarum Group Companies in Profitability

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Konglomerat Pendiri VinFast Bidik Pasar EV Indonesia dan Negara Tetangga

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

AI, ESG, dan Modal Masuk Prioritas Utama Bisnis Indonesia Menurut DBS

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

Bank Terbesar Jepang Incar Pembiayaan Keberlanjutan Lewat Debt Swap

Bank Terbesar Jepang Incar Pembiayaan Keberlanjutan Lewat Debt Swap

Korporasi akan Diminta Ungkap Risiko Iklim dalam Laporan Keuangan

Korporasi akan Diminta Ungkap Risiko Iklim dalam Laporan Keuangan

Adu Kredit Hijau Bank Jumbo BBRI, BBNI dan BBCA di Semester I/2025

Adu Kredit Hijau Bank Jumbo BBRI, BBNI dan BBCA di Semester I/2025

BRI (BBRI) Salurkan Kredit Hijau Rp86,9 Triliun per Semester I/2025

BRI (BBRI) Salurkan Kredit Hijau Rp86,9 Triliun per Semester I/2025

Ini Cara Ciputra Group Perkuat Aspek Keberlanjutan di Proyek Hunian

Ini Cara Ciputra Group Perkuat Aspek Keberlanjutan di Proyek Hunian

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan
Energi Terbarukan
34 menit yang lalu

Mengintip Etalase Program ESG Pertamina di Balikpapan

Sidang Pleno INC 5.2 Memanas, Draft Perjanjian Baru Plastik Global Belum Ada Titik Temu
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Sidang Pleno INC 5.2 Memanas, Draft Perjanjian Baru Plastik Global Belum Ada Titik Temu

Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin

Menanti Hasil Kesepakatan Perundingan Perjanjian Atasi Polusi Plastik PBB Berlangsung Alot
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

Menanti Hasil Kesepakatan Perundingan Perjanjian Atasi Polusi Plastik PBB Berlangsung Alot

Langgar Ketentuan Emisi Kendaraan, KLH Beri Sanksi Pidana Ringan Kendaraan Besar dan Niaga
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

Langgar Ketentuan Emisi Kendaraan, KLH Beri Sanksi Pidana Ringan Kendaraan Besar dan Niaga

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

2

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

3

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

4

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

5

Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

Puan Singgung Kritik Netizen dari Indonesia Gelap hingga Bendera One Piece

15 Agustus 2025

Foto

Kompetisi Panjat Tebing Internasional di Bandung
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

2

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

3

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

4

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

5

Pemerintahan Trump Bakal Keluarkan Aturan Lebih Ketat Subsidi Tenaga Surya dan Angin