Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

Kemen LH laporkan karhutla capai 11.000 hektare di Sumatra dan Kalimantan. Sinergi lintas lembaga diperlukan untuk pencegahan dan penanggulangan.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Jumat, 15 Agustus 2025 | 06:55
Share
Foto udara kebakaran hutan dan lahan di Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Senin (21/7/2025). Kebakaran yang terjadi sejak Minggu (20/7/2025) pagi di lahan gambut yang berjarak dua kilometer dari permukiman tersebut telah menghanguskan sekitar 70 hektare lahan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU
Foto udara kebakaran hutan dan lahan di Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Senin (21/7/2025). Kebakaran yang terjadi sejak Minggu (20/7/2025) pagi di lahan gambut yang berjarak dua kilometer dari permukiman tersebut telah menghanguskan sekitar 70 hektare lahan. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/YU

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup melaporkan bahwa luas lahan terbakar secara nasional mencapai 11.000 hektare hingga saat ini. Kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terutama ditemukan di pulau Sumatra dan Kalimantan.

“Data ini berdasarkan citra satelit serta laporan kawan-kawan di lapangan seperti Manggala Agni, TNI-Polri hingga masyarakat peduli api," kata Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Kementerian LH Dasrul Chaniago di Banjarbaru, Kamis (14/8/2025), dikutip dari Antara.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), luas karhutla di Kalimantan Selatan mencapai 150 hektare dan berasal dari 83 peristiwa karhutla.

Mayoritas karhutla tercatat terjadi di lahan jenis gambut yang tinggi permukaan air tanahnya turun drastis selama musim kemarau. Dasrul mengatakan kondisi ini membuat kebakaran di lahan gambut lebih sulit dikendalikan, selain panas api yang akan mengendap di kedalaman gambut.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan di samping penanggulangan jika sudah terlanjur terbakar.

Dia menyatakan pentingnya sinergi lintas lembaga untuk bersama-sama dalam upaya mencegah dan memadamkan Karhutla. Salah satunya melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Baca Juga

“Dengan upaya modifikasi cuaca yang bertujuan agar turun hujan, maka ini langkah paling efektif untuk membuat tanah tetap basah sehingga sulit bagi api menyala,” ujarnya.

Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla Sipongi Kementerian Kehutanan, indikasi luas kebakaran nasional per Juni 2025 mencapai 8.594,49 hektare. Luas indikasi karhutla di Kalimantan Barat merupakan salah satu yang terbesar, yakni 1.149,02 hektare.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir
Premium
2 jam yang lalu

Rapor IHSG saat Presiden Pidato RAPBN & Nota Keuangan 5 Tahun Terakhir

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025
Premium
3 jam yang lalu

Prospek Terbaru Saham Gojek (GOTO) usai Laporkan Kinerja Semester I/2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

Karhutla Lebih dari 30 Kali, Dua Kabupaten di Sumsel Masuk Kategori Zona Merah

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

Sinyal Positif dari JP Morgan untuk Prospek Pasar Karbon

Sinyal Positif dari JP Morgan untuk Prospek Pasar Karbon

Kemenhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Tunggu Revisi Perpres No. 98 Tahun 2021

Kemenhut: Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan Tunggu Revisi Perpres No. 98 Tahun 2021

Kemenhut Siapkan Proposal, Incar Pembiayaan Iklim Sektor Kehutanan Rp1,30 Triliun dari GCF

Kemenhut Siapkan Proposal, Incar Pembiayaan Iklim Sektor Kehutanan Rp1,30 Triliun dari GCF

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

BMKG Peringatkan Banjir Rob Ancam Cirebon 14–19 Agustus 2025

BMKG Peringatkan Banjir Rob Ancam Cirebon 14–19 Agustus 2025

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Cuaca Jakarta Hari Ini Kamis (14/8), Diprediksi Berawan hingga Tengah Malam

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Negara-negara Berlomba Cari Terobosan di Tengah Kebuntuan Perundingan Polusi Plastik
Iklim dan Lingkungan
8 menit yang lalu

Negara-negara Berlomba Cari Terobosan di Tengah Kebuntuan Perundingan Polusi Plastik

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China
Energi Terbarukan
15 jam yang lalu

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar
ESG Investing
16 jam yang lalu

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Sinyal Positif dari JP Morgan untuk Prospek Pasar Karbon

2

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

3

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

4

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

5

Kemen LH Pastikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Polusi Plastik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Perkembangan Pembangunan IKN
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Sinyal Positif dari JP Morgan untuk Prospek Pasar Karbon

2

Midea Group mulai Bangun Pabrik Baterai di Batam, Bidik Pasar Ekspor

3

Mau Bangun PLTS 100 GW, Bahlil Sambangi Perusahaan Solar PV di China

4

Penerbitan Utang Keberlanjutan di Asia Pasifik Naik 4% per Juli 2025, Tembus US$258,9 miliar

5

Kemen LH Pastikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Polusi Plastik