Trump Desak Negara-negara Tolak Pembatasan Produksi Plastik dalam Perundingan PBB

AS, di bawah Trump, mendesak negara-negara menolak pembatasan produksi plastik dalam perundingan PBB, bertentangan dengan lebih dari 100 negara yang mendukung langkah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat telah mengirimkan surat kepada setidaknya beberapa negara yang mendesak mereka untuk menolak tujuan pakta global yang mencakup pembatasan produksi plastik dan bahan tambahan kimia plastik pada awal perundingan perjanjian plastik PBB di Jenewa.

Dilansir Reuters, dalam komunikasi tertanggal 25 Juli dan diedarkan kepada negara-negara pada awal negosiasi pada hari Senin (4/8/2025), AS menetapkan garis merahnya untuk negosiasi yang menempatkannya dalam posisi yang berseberangan langsung dengan lebih dari 100 negara yang telah mendukung langkah-langkah tersebut.

Harapan akan perjanjian global ambisius kesempatan terakhir yang menangani siklus hidup penuh polusi plastik mulai dari produksi polimer hingga pembuangan limbah, telah meredup seiring para delegasi berkumpul untuk apa yang seharusnya menjadi putaran negosiasi terakhir.

Perpecahan yang signifikan masih terjadi antara negara-negara penghasil minyak yang menentang pembatasan produksi plastik murni berbahan bakar minyak bumi, batu bara, dan gas dan pihak-pihak seperti Uni Eropa dan negara-negara kepulauan kecil yang mengadvokasi pembatasan, dan pengelolaan produk plastik serta bahan kimia berbahaya yang lebih kuat.

Delegasi AS, yang dipimpin oleh pejabat karier Departemen Luar Negeri yang pernah mewakili pemerintahan Biden, mengirimkan memo kepada negara-negara yang memaparkan posisinya dan menyatakan bahwa mereka tidak akan menyetujui perjanjian yang menangani polusi plastik dari hulu.

"Kami tidak akan mendukung pendekatan global yang tidak praktis seperti target produksi plastik atau larangan dan pembatasan bahan tambahan plastik atau produk plastik yang akan meningkatkan biaya semua produk plastik yang digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari," demikian bunyi memo

AS mengakui dalam memo tersebut setelah menghadiri pertemuan pendahuluan para kepala delegasi di Nairobi dari 30 Juni hingga 2 Juli 2025.

"Kami jelas tidak melihat adanya konvergensi pada ketentuan terkait pasokan plastik, produksi plastik, bahan tambahan plastik, atau larangan dan pembatasan global terhadap produk dan bahan kimia, yang juga dikenal sebagai daftar global," katanya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan setiap pihak harus mengambil tindakan sesuai dengan konteks nasionalnya.

"Beberapa negara mungkin memilih untuk menerapkan larangan, sementara yang lain mungkin ingin berfokus pada peningkatan pengumpulan dan daur ulang," ujar juru bicara tersebut.

Direktur Kampanye Kelautan Greenpeace USA John Hocevar mengatakan taktik delegasi AS di bawah Trump menandai kembalinya intimidasi lama dari Pemerintah AS yang mencoba menggunakan kekuatan finansialnya untuk meyakinkan pemerintah lain agar mengubah posisi mereka demi kepentingan AS.

Seorang sumber diplomatik dari negara yang mendukung perjanjian ambisius tersebut menyatakan perjanjian tersebut akan menjadi contoh kunci dalam upaya melestarikan sistem multilateral di tengah konteks global yang penuh tantangan.

"Multilateralisme bisa menjadi faktor penentu terendah, dan kita hanya mampu bergerak maju pada hal-hal yang tidak ambisius, atau kita menunjukkan bahwa kita mampu memiliki kerangka kerja global untuk isu-isu penting," ucapnya.

Sebagai salah satu produsen plastik terkemuka dunia, AS juga telah mengusulkan revisi rancangan tujuan perjanjian untuk mengurangi polusi plastik dengan menghilangkan referensi terhadap pendekatan yang disepakati yang membahas siklus hidup plastik secara menyeluruh.

Kepala Delegasi untuk Panama Juan Carlos Monterrey-Gomez menuturkan hal tersebut mengindikasikan bahwa AS sedang berupaya untuk membatalkan ketentuan yang telah disepakati pada tahun 2022 untuk menegosiasikan ulang mandat Perjanjian tersebut.

"Menolak memasukkan produksi plastik ke dalam perjanjian ini bukanlah sikap negosiasi. Ini adalah sabotase ekonomi. Mereka yang menghalangi kemajuan tidak melindungi industri mereka. Mereka justru menghalangi rakyat mereka dari gelombang kemakmuran berikutnya," tuturnya.

Sikap AS secara umum sejalan dengan posisi yang ditegaskan oleh industri petrokimia global yang menyatakan posisi serupa sebelum perundingan dan sejumlah negara produsen minyak dan petrokimia yang kuat yang telah memegang posisi ini selama perundingan. Lebih dari 100 negara telah mendukung pembatasan produksi plastik global.

Di AS, pemerintahan Trump memiliki banyak langkah untuk membatasi kebijakan iklim dan lingkungan yang dianggap terlalu membebani industri.

Produksi plastik diperkirakan akan meningkat 3 kali lipat pada tahun 2060 tanpa intervensi, yang akan mencemari lautan, membahayakan kesehatan manusia, dan mempercepat perubahan iklim, menurut OECD.