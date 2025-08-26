Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Cemari Lingkungan, Ini Langkah Vale Indonesia Atasi Kebocoran Pipa Minyak di Luwu Timur

Sejak pertama menerima informasi kebocoran ini, perusahaan telah melakukan beberapa langkah yakni membentuk tim tanggap darurat untuk pencegahan dan pemulihan
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 16:00
Share
Proses penambangan Nikel PT Vale Indonesia Tbk. di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2023)/Bisnis-Paulus Tandi Bone
Proses penambangan Nikel PT Vale Indonesia Tbk. di Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (28/7/2023)/Bisnis-Paulus Tandi Bone

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan meminta PT Vale Indonesia Tbk (INCO) untuk menanggulangi dampak kebocoran pipa yang mengakibatkan pencemaran puluhan hektare sawah dan lingkungan masyarakat di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Bupati Luwu Timur terkait penanganan cepat.

"Saya juga sudah memerintahkan Dinas ESDM Sulsel untuk turun langsung di lapangan, memastikan langkah-langkah penanganan segera dilakukan agar dampak yang ditimbulkan bisa diminimalisir dan di-recovery," ujarnya dilansir Antara, Selasa (26/8/2025). 

Menurutnya, perusahaan tambang sebesar Vale memiliki standar pengamanan yang tinggi dalam mengelola fasilitasnya termasuk emergency recovery. Dia mengingatkan agar perusahaan tidak abai terhadap risiko lingkungan dan keselamatan masyarakat. Gubernur meminta PT Vale bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang telah terjadi.

Berdasarkan laporan awal, kebocoran pipa tersebut berasal dari jalur distribusi air bekas operasi tambang. Material cairan kemudian merembes hingga mengalir ke sekitar pemukiman, sawah, dan sebagian sungai. Meskipun belum ada laporan korban jiwa, namun masyarakat sekitar mengeluhkan keresahan karena air sudah tercemar dan sawah terancam gagal panen seluas 38 hektare.

Presiden Direktur  PT Vale Indonesia Tbk Bernardus Irmanto menuturkan pihaknya fokus menghentikan penyebaran aliran minyak dari insiden kebocoran pipa minyak di Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Baca Juga

"Fokus utama kami adalah menghentikan penyebaran aliran minyak, dan kami bekerja bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan langkah penanganan berjalan dengan cepat dan tepat," ucapnya dilansir Antara. 

Pihaknya komitmen penuh untuk menangani situasi ini secara cepat, transparan, dan bertanggung jawab. Adapun sumber kebocoran telah berhasil diidentifikasi dan diisolasi, dan hingga saat ini seluruh tim teknis bekerja siang dan malam untuk menghentikan penyebaran aliran minyak sebagai prioritas utama.

Vale membuka akses informasi secara berkala melalui posko pengaduan dan kanal resmi dan menyusun laporan harian bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan akuntabilitas publik.

Perusahaan juga terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Towuti, BPBD, DLH, aparat kepolisian, TNI, serta seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk menerima kunjungan Inspektur Tambang dan tim dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi.

Vale menyediakan dukungan logistik dan layanan kesehatan, serta melibatkan warga setempat dalam upaya penanganan untuk memastikan solidaritas dan kebermanfaatan ekonomi tetap terjaga. Posko pengaduan dan informasi resmi telah dibuka di Kantor Camat Towuti sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun mendapatkan informasi langsung dari tim.

"Kami memahami betapa berat situasi ini bagi masyarakat Towuti. Doa dan dukungan semua pihak sangat berarti bagi kami," tuturnya.

Plt Sekretaris Perusahaan Vale Indonesia Anggun Kara Nataya menambahkan sejak pertama menerima informasi kebocoran ini, perusahaan telah melakukan beberapa langkah yakni membentuk tim tanggap darurat untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan pemulihan, menghentikan sementara kebocoran minyak dengan menggunakan valve, dan mencari sumber kebocoran pipa minyak.

Langkah lainnya yang ditempuh yakni melakukan mitigasi penyebaran minyak dengan pemasangan penghalang/containment termasuk dengan menggunakan oil boom dan oil trap. Selain itu, juga melakukan pengujian kualitas air dan tanah di lokasi, membentuk Posko Informasi dan Bantuan di Kantor Kecamatan Towuti, serta berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan langkah penanggulangan dilakukan secara terpadu dan transparan.

"Saat ini sumber kebocoran telah berhasil diidentifikasi dan diisolasi, dan hingga saat ini seluruh tim teknis bekerja 24 jam untuk menghentikan penyebaran aliran minyak sebagai prioritas utama," ujarnya dalam keterbukaan informasi, Selasa (26/8/2025).

Di tengah penanganan darurat, emiten berkode INCO juga menaruh perhatian pada masyarakat terdampak dengan menyediakan dukungan logistik dan layanan kesehatan, serta melibatkan warga setempat dalam upaya penanganan untuk memastikan solidaritas dan kebermanfaatan ekonomi tetap terjaga.

Posko pengaduan dan informasi resmi telah dibuka di Kantor Camat Towuti sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun mendapat informasi langsung dari tim. INCO menilai kejadian tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

"Seluruh aktivitas operasional perusahaan tetap berjalan normal. Kami masih melakukan pengkajian atas potensi dampak gugatan hukum yang mungkin terjadi. Namun, kami berkomitmen penuh untuk bertanggung jawab dalam melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh dan menanggulangi dampak sosial yang ditimbulkan," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025
Premium
1 jam yang lalu

Manuver Ekspansi Humpuss Maritim (HUMI) Milik Tommy Soeharto Pacu Kinerja 2025

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
1 jam yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

Kerap Langgar dan Cemari Lingkungan, KLH Tutup Operasional Pabrik Timbal GRS di Serang

Peta Jalan Atasi Polusi Sampah, Produsen Wajib Kelola Plastik Mulai Tahun Ini

Peta Jalan Atasi Polusi Sampah, Produsen Wajib Kelola Plastik Mulai Tahun Ini

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

Udang Beku asal RI Tercemar Radioaktif, Bapeten Amankan Material Besi Bekas

Udang Beku asal RI Tercemar Radioaktif, Bapeten Amankan Material Besi Bekas

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Emisi Karbon China Alami Penurunan Semester I/2025, Bahan Kimia Sebagai Titik Panas Baru

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

Udang Beku Tercemar Radioaktif, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Tambak Berkelanjutan

Udang Beku Tercemar Radioaktif, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Tambak Berkelanjutan

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025

Cemari Lingkungan, Ini Langkah Vale Indonesia Atasi Kebocoran Pipa Minyak di Luwu Timur
Iklim dan Lingkungan
6 jam yang lalu

Cemari Lingkungan, Ini Langkah Vale Indonesia Atasi Kebocoran Pipa Minyak di Luwu Timur

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi
Iklim dan Lingkungan
8 jam yang lalu

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027
ESG Investing
9 jam yang lalu

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga
Energi Terbarukan
9 jam yang lalu

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

2

Gelombang Panas Ekstrem Kerek Harga Beras dan Makanan Laut di Jepang

3

OPINI: Menunggu Lampu Hijau Adopsi Hidrogen Hijau

4

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025

5

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Gondola Penghubung Antar Dusun
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

2

Gelombang Panas Ekstrem Kerek Harga Beras dan Makanan Laut di Jepang

3

OPINI: Menunggu Lampu Hijau Adopsi Hidrogen Hijau

4

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025

5

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027