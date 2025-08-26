Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi

Proses penetapan hutan adat di Pulau Sipora, Mentawai, Sumatra Barat, menghadapi kendala tumpang tindih lahan dengan konsesi PT Sumber Permata Sipora.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 14:28
Share
Akim (paman) Asut membawa tombak untuk berburu di kawasan hutan Gunung Batu Benau, Desa Sajau Metun, Kabupeten Bulungan, Kalimantan Utara. Antara/Hafidz Mubarak A
Akim (paman) Asut membawa tombak untuk berburu di kawasan hutan Gunung Batu Benau, Desa Sajau Metun, Kabupeten Bulungan, Kalimantan Utara. Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Proses penetapan hutan adat di Pulau Sipora Kepulauan Mentawai Sumatra Barat tetap berjalan meskipun terdapat tumpang tindih dengan permohonan perizinan konsesi yang diajukan PT Sumber Permata Sipora (SPS).

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat Kementerian Kehutanan Julmansyah mengatakan dua masyarakat hukum adat di Pulau Sipora yaitu Uma Sakerebau Mailepet dan Uma Sibagau telah memulai proses permohonan pengakuan hutan adat sejak 2017 dengan luas yang tumpang tindih adalah 6.937 hektare dari total 20.710 hektare yang diajukan PT SPS untuk perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).

"Jadi sudah berproses cukup lama proses ini, meskipun kami baru penanganannya sejak beberapa bulan lalu. Kemudian kita, bukan menghentikan ya, tapi jeda sementara karena ada yang harus kami selesaikan dengan teman-teman di Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)," ujarnya dilansir Antara, Selasa (26/8/2025). 

Kemenhut telah bertemu dengan pihak masyarakat adat dan pemerintah daerah di Kepulauan Mentawai terkait proses itu. Pihaknya juga tengah menyiapkan rancangan dokumen susunan anggota tim terpadu untuk verifikasi usulan hutan adat.

"Jadi ini ruang sebenarnya untuk bisa mencari titik temu. Dari hasil verifikasi atau dari hasil tim ini bekerja ketahuan nanti dari usulan yang overlap sekitar 6.900, berapa yang nanti tim terpadu sepakati. Karena ada potensi bertambah dan berkurang," katanya. 

Dia menegaskan hingga saat ini belum mengeluarkan PBPH untuk PT Sumber Pertama Sipora. Perusahaan tersebut baru memiliki persetujuan komitmen yang diterbitkan pada 28 Maret 2023 setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sumatra Barat melalui verifikasi administrasi dan teknis. PBPH untuk PT SPS akan dikeluarkan hanya jika melewati sejumlah proses termasuk keberadaan dokumen lingkungan yang masih terus dilakukan oleh perusahaan sampai saat ini, selain juga perlu menyusun koordinat geografis penyusunan batas areal kerja dan pelunasan iuran PBPH.

Baca Juga

Persetujuan komitmen tersebut bukan izin untuk melakukan kegiatan pemanfaatan hutan melainkan kesempatan bagi pemohon untuk memenuhi kewajiban sebelum dapat dipertimbangkan untuk pemberian PBPH. Apabila salah satu kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka PBPH tidak akan diberikan dan persetujuan komitmen juga dapat dibatalkan.

Persetujuan komitmen PT SPS diberikan untuk lahan seluas 20.710 hektare atau 33,66% dari luas daratan Pulau Sipora. Persetujuan komitmen tersebut diusulkan untuk izin pemanfaatan kayu hutan alam, hasil hutan bukan kayu, dan jasa lingkungan. Beberapa wilayah yang diajukan juga termasuk areal yang sedang dalam proses penetapan hutan adat, yang juga berada di bawah otoritas Kementerian Kehutanan.

"Ada kewajiban-kewajiban lanjutan yang harus dipenuhi jika dia ingin memperoleh izin, yaitu pembuatan batas area, AMDAL dan pelunasan IPBPH. Kita paham ada penolakan dan macam-macam itu sebetulnya kami sudah berusaha untuk menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam proses kemudian perizinan itu," ucapnya. 

Jika memang akan dikeluarkan PBPH di Pulau Sipora, maka Kemenhut akan memastikan implementasi manajemen hutan berkelanjutan. Dalam pendekatan multiusaha kehutanan, maka tidak hanya produk kayu yang dapat diproduksi oleh pemegang PBPH tetapi juga hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Implementasi manajemen hutan berkelanjutan termasuk penebangan selektif dan ketiadaan praktik pembersihan lahan untuk mengganti jenis pohon dengan perkebunan sawit.

"Tidak, sebetulnya makanya ada dukungan dokumen lingkungan, amdal tadi. Jadi Amdal menjadi referensi kita waktu melihat RKU (Rencana Kerja Usaha) seperti apa, jadi kan tidak mungkin kita tinggalkan," tuturnya. 

Sekretaris Ditjen PHL Kemenhut Saparis Soedarjanto menambahkan sampai saat ini belum mengeluarkan PBPH untuk PT SPS karena masih menunggu sejumlah tahapan termasuk penyusunan koordinat geografis areal kerja, persetujuan dokumen lingkungan termasuk AMDAL, pelunasan iuran PBPH. Namun, dia memastikan konsolidasi juga sudah dilakukan terkait tumpang tindih antara pengajuan areal usulan Hutan Adat dan yang diajukan untuk PBPH.

"Ini yang kita pertimbangkan nanti, termasuk dengan pemberian izin tadi. Jika memang nanti prioritas kebijakan ke arah hutan adat, ya sudah, itu dilepas," terangnya. 

Sebelumnya, masyarakat di Pulau Sipora mengumumkan penolakan untuk pemberian PBPH pada kawasan hutan di Pulau Sipora.  Keberatan itu juga sudah diajukan oleh masyarakat Pulau Sipora dan Koalisi Masyarakat Sipil dalam pertemuan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumbar pada 22 Mei 2025. Salah satu alasan keberatan yang diajukan masyarakat adalah kekhawatiran pembukaan lahan secara masif akan memperparah potensi bencana di lokasi itu, selain juga berdampak kepada keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup. Koalisi masyarakat sipil mencatat terjadi 29 bencana termasuk gempa, banjir, longsor, dan abrasi dalam dua tahun terakhir di Pulau Sipora.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar
Premium
55 menit yang lalu

Masuk MSCI & FTSE, DSSA Kedatangan Investor Saham Kakap Anyar

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan
Premium
1 jam yang lalu

Aksi Terbaru Haiyanto Kala Saham MDLN Meroket 56% Sebulan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

Hutan Terselamatkan, Asam Kandis jadi Produk Unggulan Desa Salibutan di Padang Pariaman

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

Kemen LH Sebut Luas Karhutla Sentuh 11.000 Hektare

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

KPK Sita Rp2 miliar dari OTT Inhutani V, Terkait Suap Pemanfaatan Hutan

Hutan Amazon Terancam jadi Savana Kering dalam 1 Abad

Hutan Amazon Terancam jadi Savana Kering dalam 1 Abad

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Pakar Kehutanan UGM Imbau Indonesia Tak Gegabah Respons EUDR

Pakar Kehutanan UGM Imbau Indonesia Tak Gegabah Respons EUDR

Kemenhut Catat Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare

Kemenhut Catat Akses Kelola Perhutanan Sosial Capai 8,3 Juta Hektare

Pemkab Solok Selatan Integrasikan Perhutanan Sosial dengan Pembangunan Ekonomi Desa

Pemkab Solok Selatan Integrasikan Perhutanan Sosial dengan Pembangunan Ekonomi Desa

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi
Iklim dan Lingkungan
30 menit yang lalu

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027
ESG Investing
1 jam yang lalu

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga

OPINI: Menunggu Lampu Hijau Adopsi Hidrogen Hijau
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

OPINI: Menunggu Lampu Hijau Adopsi Hidrogen Hijau

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center

2

BEI Catat Kenaikan Perdagangan Karbon, Tumbuh 483% per Agustus 2025

3

BEI Ungkap Penyebab Nilai Transaksi di Bursa Karbon Terbatas

4

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

5

Gelombang Panas Ekstrem Kerek Harga Beras dan Makanan Laut di Jepang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Kemenkeu Jabar Gelar Lelang 123 Aset Sitaan Senilai Rp35,69 Miliar
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Masdar Pangkas Investasi Hidrogen Hijau, Fokus ke Data Center

2

BEI Catat Kenaikan Perdagangan Karbon, Tumbuh 483% per Agustus 2025

3

BEI Ungkap Penyebab Nilai Transaksi di Bursa Karbon Terbatas

4

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

5

Gelombang Panas Ekstrem Kerek Harga Beras dan Makanan Laut di Jepang