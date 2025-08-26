Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025

Kebakaran hutan di Uni Eropa pada 2025 hanguskan 1 juta hektare lahan, terutama di Spanyol dan Portugal, akibat gelombang panas dan perubahan iklim.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 20:30
Share
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. /istimewa
Ilustrasi kebakaran hutan dan lahan. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Kebakaran hutan telah menghanguskan lebih dari 1 juta hektare lahan di Uni Eropa tahun ini.

Dilansir Reuters, Berdasarkan data Sistem Informasi Kebakaran Hutan Eropa Uni Eropa (EFIS), jumlah tertinggi dalam satu tahun sejak pencatatan resmi dimulai pada 2006. Sebanyak 1.028.000 hektare di Uni Eropa telah dilanda kebakaran dimana area yang lebih luas dari Siprus dan lebih tinggi dari total luas lahan yang tercatat dalam 1 tahun. Rekor sebelumnya terjadi pada 2017 ketika luas area yang terbakar mencapai sekitar 998.000 hektare. 

Spanyol dan Portugal merupakan negara yang paling parah terkena dampaknya dan bersama-sama menyumbang sekitar dua pertiga dari luas area terbakar di Uni Eropa. Data EFFIS menunjukkan peningkatan tajam kebakaran hutan selama 5 Agustus hingga 19 Agustus dimana periode yang bertepatan dengan gelombang panas selama 16 hari di Iberia.

Gelombang panas tersebut berakhir minggu lalu setelah memicu kebakaran yang menewaskan sedikitnya delapan orang di kedua negara dan memaksa layanan kereta api dan jalan ditutup. Namun, 10 kebakaran hutan masih berkobar pada hari Selasa (26/8/2025). di wilayah Castille dan Leon di Spanyol di mana sekitar 700 orang telah dievakuasi, sedangkan kobaran api terus berlanjut di wilayah utara Galicia dan Asturias.

Di Portugal, suhu yang lebih dingin sedikit mereda, dan kebakaran di Piodao berhasil dipadamkan setelah 12 hari. Dengan lebih dari 60.000 hektare lahan yang terbakar, Piodao menjadi kebakaran hutan terbesar yang pernah tercatat di negara itu.

Perubahan iklim membuat kebakaran hutan, gelombang panas, dan kekeringan semakin sering terjadi dan parah - meskipun langkah-langkah pencegahan seperti membersihkan lahan dari vegetasi kering telah memainkan peran penting dalam membatasi kebakaran.

Baca Juga

Kebakaran hutan di Uni Eropa sejauh ini telah menghasilkan 38 juta ton karbon dioksida tahun ini. Angka ini lebih tinggi daripada pada periode yang sama di tahun mana pun yang pernah tercatat sehingga pada 2025 diperkirakan akan melampaui rekor tahunan sebesar 41 juta ton.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow
Premium
13 menit yang lalu

Indonesian Market Bets on Dovish Fed to Safeguard Foreign Inflow

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini
Premium
27 menit yang lalu

Ada Investor Baru di PANI, Target Sahamnya Segini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Eropa Tengah Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas dalam 2 Dekade Terakhir

Eropa Tengah Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas dalam 2 Dekade Terakhir

Terungkap! Ini Penyebab Kebakaran di Apartemen City Park

Terungkap! Ini Penyebab Kebakaran di Apartemen City Park

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

Negara Eropa Alami Kebakaran Hutan Terparah Efek Gelombang Panas & Perubahan Iklim

Negara Eropa Alami Kebakaran Hutan Terparah Efek Gelombang Panas & Perubahan Iklim

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

KLH Segel Lahan Terbakar 200 Hektare di Kalimantan

KLH Segel Lahan Terbakar 200 Hektare di Kalimantan

RI Dapat Dukungan WTO, Kemendag Harap Uni Eropa Segera Cabut Bea Masuk Biodiesel

RI Dapat Dukungan WTO, Kemendag Harap Uni Eropa Segera Cabut Bea Masuk Biodiesel

RI Desak Uni Eropa Cabut Bea Imbalan Biodiesel Usai Menang di WTO

RI Desak Uni Eropa Cabut Bea Imbalan Biodiesel Usai Menang di WTO

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025
Iklim dan Lingkungan
44 menit yang lalu

Eropa Dilanda Kebakaran Hutan Hebat Hanguskan 1 Juta Hektare Lahan di 2025

Cemari Lingkungan, Begini Langkah Vale Indonesia Atasi Kebocoran Pipa Minyak di Luwu Timur
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

Cemari Lingkungan, Begini Langkah Vale Indonesia Atasi Kebocoran Pipa Minyak di Luwu Timur

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi
Iklim dan Lingkungan
6 jam yang lalu

Penetapan Hutan Adat Pulau Sipora Mentawai Tumpang Tindih Lahan Konsensi

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027
ESG Investing
7 jam yang lalu

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga
Energi Terbarukan
7 jam yang lalu

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

2

Gelombang Panas Ekstrem Kerek Harga Beras dan Makanan Laut di Jepang

3

OPINI: Menunggu Lampu Hijau Adopsi Hidrogen Hijau

4

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027

5

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Tentara Prancis Tunjukkan Aksi di Latihan Gabungan Super Garuda Shield
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Seribu Langkah Pemerintah Cari Pendanaan Capai Target Iklim NDC dan Pertumbuhan Ekonomi

2

Gelombang Panas Ekstrem Kerek Harga Beras dan Makanan Laut di Jepang

3

OPINI: Menunggu Lampu Hijau Adopsi Hidrogen Hijau

4

China Perketat Pasar Perdagangan Karbon Mulai 2027

5

Suar dari Manggar: Inisiatif Waste to Energy yang Mendongkrak Keekonomian Warga