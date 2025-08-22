Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PBB Desak Negara dan Pengusaha Lindungi Pekerja dari Gelombang Panas Ekstrem

PBB mendesak negara dan pengusaha melindungi pekerja dari panas ekstrem yang mengancam kesehatan dan produktivitas, terutama di sektor rentan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 13:35
Share
Ilustrasi suhu panas ekstrem. /istimewa
Ilustrasi suhu panas ekstrem. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan dunia usaha harus mengambil tindakan segera untuk membantu melindungi kesehatan pekerja yang semakin terpapar panas ekstrem. 

Wakil Sekretaris Jenderal World Meteorological Organization (WMO) Ko Barrett mengatakan perubahan iklim membuat gelombang panas semakin umum dan intens sehingga membuat para pekerja di seluruh dunia sudah merasakan dampak kesehatannya. 

Menurutnya, produktivitas pekerja mengalami penurunan sebesar 2% hingga 3% untuk suhu udara di atas 20 derajat Celcius. Selain itu, separuh populasi dunia telah menderita dampak buruk dari suhu tinggi. Risiko kesehatan tersebut meliputi sengatan panas, dehidrasi, disfungsi ginjal, dan gangguan neurologis. 

"Pekerja di sektor-sektor seperti pertanian, konstruksi, dan perikanan, serta populasi rentan seperti anak-anak dan lansia di negara-negara berkembang sangat berisiko. Perlindungan pekerja dari suhu panas ekstrem bukan hanya keharusan kesehatan, tetapi juga kebutuhan ekonomi," ujarnya dilansir Reuters, Jumat (22/8/2025). 

Organisasi Kesehatan Dunia dan Asosiasi Meteorologi Dunia menyerukan rencana aksi panas yang disesuaikan dengan wilayah dan industri yang dikembangkan bersama pekerja, pengusaha, serikat pekerja, dan pakar kesehatan masyarakat. Serikat pekerja di beberapa negara telah mendorong suhu kerja maksimum yang diizinkan.
Mereka juga menyerukan pendidikan yang lebih baik bagi tenaga kesehatan dan responden pertama karena stres panas sering salah didiagnosis.

Organisasi Perburuhan Internasional baru-baru ini menemukan bahwa lebih dari 2,4 miliar pekerja terpapar panas berlebih secara global, yang mengakibatkan lebih dari 22,85 juta kecelakaan kerja setiap tahun.

Baca Juga

"Tidak seorang pun harus mengambil risiko gagal ginjal atau kolaps hanya untuk mencari nafkah," kata Rüdiger Krech, Direktur ad Interim untuk Lingkungan, Perubahan Iklim, dan Kesehatan WHO.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
2 jam yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
4 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Eropa Tengah Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas dalam 2 Dekade Terakhir

Eropa Tengah Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas dalam 2 Dekade Terakhir

Hadapi Gelombang Suhu Panas, Warga Kaya London Tak Bisa Pasang AC Terganjal Aturan

Hadapi Gelombang Suhu Panas, Warga Kaya London Tak Bisa Pasang AC Terganjal Aturan

WMO: Gelombang Panas Ekstrem Landa Dunia Berdampak pada Kesehatan Jutaan Orang

WMO: Gelombang Panas Ekstrem Landa Dunia Berdampak pada Kesehatan Jutaan Orang

Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

Gelombang Panas Landa Eropa, Warga Swedia dan Norwegia Diminta Hemat Air

Gelombang Panas Landa Eropa, Warga Swedia dan Norwegia Diminta Hemat Air

Dunia Tak Baik-baik Saja, Rusa Kutub di Negara Nordik Sekarat karena Kepanasan

Dunia Tak Baik-baik Saja, Rusa Kutub di Negara Nordik Sekarat karena Kepanasan

Juli 2025 Jadi Bulan Terpanas Ketiga Sejak Pencatatan Rekor Suhu Bumi

Juli 2025 Jadi Bulan Terpanas Ketiga Sejak Pencatatan Rekor Suhu Bumi

Korsel Hadapi

Korsel Hadapi "Heatflation" Imbas Gelombang Panas Picu Kenaikan Harga Tajam

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PBB Desak Negara dan Pengusaha Lindungi Pekerja dari Gelombang Panas Ekstrem
Iklim dan Lingkungan
34 menit yang lalu

PBB Desak Negara dan Pengusaha Lindungi Pekerja dari Gelombang Panas Ekstrem

Peta Jalan Atasi Polusi Sampah, Produsen Wajib Kelola Plastik Mulai Tahun Ini
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Peta Jalan Atasi Polusi Sampah, Produsen Wajib Kelola Plastik Mulai Tahun Ini

Perbedaan Pandangan Gagalkan Perundingan Plastik Global INC 5.2, di Mana Posisi Indonesia?
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Perbedaan Pandangan Gagalkan Perundingan Plastik Global INC 5.2, di Mana Posisi Indonesia?

Udang Beku Tercemar Radioaktif, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Tambak Berkelanjutan
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

Udang Beku Tercemar Radioaktif, Pemerintah Diminta Perbaiki Industri Tambak Berkelanjutan

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang
Iklim dan Lingkungan
14 jam yang lalu

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Udang Beku dari RI Terkontaminasi Radioaktif, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Penelusuran

2

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

3

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank

4

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

5

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

HM Sampoerna Gelar Pesta Rakyat Untuk Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Udang Beku dari RI Terkontaminasi Radioaktif, Kementerian Lingkungan Hidup Lakukan Penelusuran

2

KLH dan Wartawan Alami Kekerasan Saat Menyegel Pabrik Timbal di Serang Langgar Lingkungan

3

Bank Sentral Eropa Tuai Kritik, Minim Ambisi Atur Risiko Iklim pada Obligasi Bank

4

Diduga Impor Limbah B3, KLH Segel Perusahaan di Serang

5

Capai 100% Kelola Sampah & Bebas Polusi Plastik di 2029, RI Butuh Anggaran Rp300 Triliun