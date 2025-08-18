Bisnis Indonesia Premium
Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

Spanyol menghadapi 20 kebakaran hutan besar di tengah suhu ekstrem, mengerahkan 500 tentara tambahan. Kebakaran telah menewaskan 3 orang dan menghanguskan 115.000 hektare.
Yanita Petriella
Yanita Petriella
Senin, 18 Agustus 2025 | 09:34
Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan. /istimewa
Ilustrasi pemadaman kebakaran hutan. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Panas terik menghambat upaya penanggulangan 20 kebakaran hutan besar di Spanyol pada hari Minggu (17/8/2025).

Hal ini mendorong pemerintah untuk mengerahkan 500 tentara tambahan dari unit darurat militer untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran.

Di wilayah barat laut Galicia, beberapa titik api telah menyatu membentuk kobaran api besar, yang memaksa penutupan jalan raya dan layanan kereta api ke wilayah tersebut.

Dalam sepekan terakhir saja, kebakaran di sana telah merenggut 3 nyawa dan menghanguskan lebih dari 115.000 hektare lahan, sedangkan negara tetangga Portugal juga berjuang melawan kobaran api yang meluas.

Badan Meteorologi Nasional Spanyol Aemet mengatakan suhu diperkirakan akan mencapai 45 derajat Celcius (113 Fahrenheit) di beberapa wilayah 

"Masih ada beberapa hari yang penuh tantangan di depan dan, sayangnya, cuaca tidak mendukung kita," ujar Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dilansir Reuters, Senin (18/8/2025).

Adapun Ourense merupakan salah satu wilayah yang paling terdampak. 

Pemerintah meningkatkan bala bantuan militer sehingga jumlah total pasukan yang dikerahkan di seluruh Spanyol menjadi 1.900 petugas. 

Direktur Jenderal Layanan Darurat Spanyol Virginia Barcones menuturkan suhu diperkirakan akan turun mulai Selasa (19/8/2025) tetapi untuk saat ini kondisi cuaca sangat buruk.

"Saat ini suhu sangat tinggi dengan risiko kebakaran yang ekstrem, yang mempersulit upaya pemadaman kebakaran," katanya.

Di desa Villardevos di Galicia, para warga yang putus asa telah berorganisasi untuk memadamkan api sendiri dengan air di ember karena daerah tersebut tidak memiliki listrik untuk menyalakan pompa air.

"Pesawat pemadam kebakaran datang dari segala arah, tetapi mereka tidak datang ke sini," ujar Basilio Rodriguez, seorang warga.

Warga setempat lainnya Lorea Pascual menambahkan hal ini tak tertahankan dan tidak mungkin lebih buruk lagi.

Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan 27 orang telah ditangkap dan 92 orang sedang diselidiki atas dugaan pembakaran sejak Juni.

KEBAKARAN PORTUGAL

Sementara itu, berdasarkan data sementara dari lembaga perlindungan kehutanan ICNF, di Portugal kebakaran hutan telah menghanguskan sekitar 155.000 hektare vegetasi sepanjang tahun ini. Angka ini 3 kali lipat rerata untuk periode yang sama antara tahun 2006 hingga 2024.

Sekitar setengah dari area tersebut terbakar hanya dalam 3 hari terakhir.

Ribuan petugas pemadam kebakaran berjuang melawan delapan kebakaran besar di Portugal bagian tengah dan utara, yang terbesar di dekat Piodao, daerah pegunungan yang indah dan populer di kalangan wisatawan.

Kebakaran lain di Trancoso, lebih jauh ke utara, kini telah berkobar selama delapan hari.

Kebakaran yang lebih kecil beberapa mil di sebelah timur merenggut nyawa seorang penduduk setempat pada hari Jumat - yang pertama musim ini.

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

