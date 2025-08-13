Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reaktor Nuklir di Prancis Kembali Beroperasi Bertahap setelah Diserbu Ubur-Ubur

Empat reaktor nuklir Gravelines di Prancis kembali beroperasi secara bertahap setelah dihentikan akibat serbuan ubur-ubur di sistem pendingin.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 06:39
Share
PLTN Gravelines terlihat di belakang jaringan kabel listrik di Gravelines, Prancis utara pada 10 Maret 2017./Reuters-Pascal Rossignol.
PLTN Gravelines terlihat di belakang jaringan kabel listrik di Gravelines, Prancis utara pada 10 Maret 2017./Reuters-Pascal Rossignol.
Ringkasan Berita
  • Empat reaktor PLTN Gravelines di Prancis akan kembali beroperasi bertahap setelah sempat dimatikan karena serbuan ubur-ubur di sistem pendinginnya.
  • Reaktor pertama dijadwalkan beroperasi kembali pada 12 Agustus 2025, dengan satu reaktor diaktifkan setiap hari hingga seluruhnya aktif pada 15 Agustus 2025.
  • Fenomena serbuan ubur-ubur ini diperkirakan akan semakin sering terjadi akibat pemanasan global dan faktor lingkungan lainnya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Empat reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Gravelines di Prancis akan kembali beroperasi secara bertahap sepanjang pekan ini setelah sempat dimatikan karena kerumunan ubur-ubur di sistem pendinginnya.

Data EDF, perusahaan listrik di Prancis yang mengoperasikan Gravelines, memperlihatkan bahwa pemulihan operasional ini sedikit lebih lambat dari rencana awal.

PLTN yang berlokasi di Prancis utara itu merupakan salah satu yang terbesar di negara tersebut. Infrastruktur Gravelines menggunakan pendingin dari kanal yang terhubung ke Laut Utara dan enam unitnya masing-masing menghasilkan 900 megawatt (MW) listrik, atau total 5,4 gigawatt (GW).

Reaktor pertama, Unit 6, dijadwalkan beroperasi kembali pada Selasa (12/8/2025) waktu setempat, diikuti satu reaktor setiap hari hingga seluruh empat unit kembali aktif pada Jumat (15/8/2025). Dalam rencana awal, semua reaktor tersebut akan dihidupkan kembali pada Selasa.

EDF tidak memberikan alasan atas keterlambatan ini, meski Prancis tengah dilanda gelombang panas yang mempersulit pengoperasian sistem pendingin reaktor. Hingga pukul 12.50 GMT Selasa (12/8/2025), data yang dikutip Reuters menunjukkan bahwa Unit 6 masih belum kembali beroperasi.

Seluruh PLTN Gravelines sempat dihentikan pada Senin (11/8/2025) setelah sistem pendingin secara tak terduga diserbu ubur-ubur dalam skala besar. Empat reaktor kemudian dihentikan sementara, sementara dua unit lainnya sudah lebih dulu menjalani perawatan terjadwal.

Baca Juga

Ubur-ubur tersebut adalah spesies English Barrel, jenis asli yang tidak menyengat dan dapat tumbuh dengan panjang hingga 90 sentimeter, menurut ilmuwan warga Aäron Fabrice de Kisangani. Ia menjelaskan arus laut mendorong ubur-ubur dari pelabuhan menuju kanal PLTN, lalu tersedot ke sistem pendingin dan terperangkap di filter.

Suhu rata-rata laut yang lebih tinggi tahun ini berpotensi memicu ledakan populasi ubur-ubur yang lebih besar. Ubur-ubur juga cenderung bertahan lebih lama di Laut Utara karena musim gugur dan musim dingin yang lebih hangat.

Serbuan ubur-ubur ke infrastruktur PLTN ini bukanlah yang pertama. PLTN Torness di Skotlandia mengalami masalah serupa pada 2011, sementara Gravelines sendiri pernah terganggu pada 1993. Para ilmuwan memperingatkan fenomena ini dapat makin sering terjadi akibat pemanasan global, masuknya spesies invasif, hilangnya habitat predator, dan penangkapan ikan berlebih.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound
Premium
6 menit yang lalu

PTBA Coal Shares Under Pressure with Potential for Rebound

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?
Premium
1 jam yang lalu

Fenomena Konglomerat Asia Tumpuk Portofolio Emas, Kapan Pesta Harga Usai?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Profil ThorCon: Perusahaan AS Bakal Bangun Pembangkit Listrik Nuklir di RI

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon

Bahlil Belum Teken Izin Tapak untuk Pembangkit Listrik Nuklir Thorcon

Permintaan Listrik Global Melonjak, EBT dan Nuklir Jadi Tumpuan

Permintaan Listrik Global Melonjak, EBT dan Nuklir Jadi Tumpuan

PLN dan ThorCon Kaji Pengembangan Pembangkit Nuklir di Bangka Belitung

PLN dan ThorCon Kaji Pengembangan Pembangkit Nuklir di Bangka Belitung

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

Bapeten Beri Restu Thorcon, Perusahaan Nuklir Asal AS untuk Evaluasi Tapak di Babel

Hashim Ajak Prancis Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia

Hashim Ajak Prancis Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir di Indonesia

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Korporasi akan Diminta Ungkap Risiko Iklim dalam Laporan Keuangan
ESG Investing
16 menit yang lalu

Korporasi akan Diminta Ungkap Risiko Iklim dalam Laporan Keuangan

Reaktor Nuklir di Prancis Kembali Beroperasi Bertahap setelah Diserbu Ubur-Ubur
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Reaktor Nuklir di Prancis Kembali Beroperasi Bertahap setelah Diserbu Ubur-Ubur

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

BNPB Sebut Karhutla di 6 Provinsi Prioritas Terkendali

Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit
Iklim dan Lingkungan
13 jam yang lalu

Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit

Bank Terbesar Denmark Coret 1.700 Perusahaan Energi Fosil dari Portofolio Investasi
ESG Investing
15 jam yang lalu

Bank Terbesar Denmark Coret 1.700 Perusahaan Energi Fosil dari Portofolio Investasi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

2

Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit

3

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30

4

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih

5

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Whatsapp Business Summit Indonesia 2025
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

2

Operasi Penanggulangan Karhutla, BNPB Terbangkan Water Boombing Rp300 Juta per Menit

3

Pemasok Daging Terbesar Dunia Cari Kredensial Hijau untuk Brasil di COP30

4

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih

5

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar