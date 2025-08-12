Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar

Harita Nickel harus dapat memastikan tidak adanya pencemaran laut akibat kegiatan penambangan.
Nurbaiti
Nurbaiti - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 14:06
Share
Windy Prayogo, Environment Marine Manager PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel (kiri) dan Baiq Idayani, Government & Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral. /Istimewa
Windy Prayogo, Environment Marine Manager PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel (kiri) dan Baiq Idayani, Government & Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral. /Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Praktik tambang berkelanjutan tak bisa lagi dipandang sebelah mata. Syarat ketat yang diatur pemerintah ditambah tuntutan masyarakat dunia, membuat praktik tambang yang berkelanjutan menjadi suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar perusahaan.

Selain itu, perusahaan juga harus melalui berbagai proses ketat dan panjang untuk dapat menunjukkan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa implementasi Good Mining Practice benar-benar telah diterapkan.

Hal itulah yang terus dilakukan PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel. Mengingat kegiatan penambangan dan bongkar muat nikel yang dilakukan perusahaan berada tidak jauh dari perairan atau laut Pulau Obi, Harita Nickel harus dapat memastikan tidak adanya pencemaran laut akibat kegiatan penambangan.

Windy Prayogo, Environment Marine Manager Harita Nickel, menegaskan bahwa manajemen sadar betul akan kondisi laut yang harus dijaga dan tidak boleh sampai tercemar oleh kegiatan penambangan.

Untuk memastikan air tambang dan air sisa hasil pengolahan yang diolah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan, imbuhnya, Harita Nickel juga menerapkan sistem pemantauan kualitas air secara berkala.

Dia menerangkan bahwa sistem tersebut mengacu pada SPARING (Sistem Pemantauan Kualitas Air Limbah Industri Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengujian kualitas air secara berkala melalui laboratorium independen terakreditasi.

“Pengelolaan limbah cair kegiatan penambangan terkoneksi langsung dengan Kementerian LHK secara online dengan menggunakan instrumen SPARING,” kata Windy, dikutip Selasa (12/8/2025).

Baca Juga : Kans Harita Nickel (NCKL) Tetap Bertumbuh pada 2025 di Tengah Tantangan Industri Nikel

Ke depan, Windy menekankan bahwa Harita Nikel akan terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan air yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Upaya itu juga menjadi bagian dari komitmen jangka panjang perusahaan dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya yang ke-6  (Air Bersih dan Sanitasi Layak) dan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim).

Salah satu cara yang ditempuh Harita untuk menjaga kualitas air di Pulau Obi adalah dengan pengendalian sedimen secara efektif. Harita Nickel membangun dan mengelola lebih dari 52 kolam sedimentasi di area Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Trimegah Bangun Persada (TBP) dan PT Gane Permai Sentosa (GPS).

Kolam-kolam tersebut dirancang untuk menangkap partikel sedimen yang terbawa dari aktivitas penambangan, sebelum air dilepaskan ke lingkungan, sesuai dengan standar baku mutu yang dipersyaratkan dalam regulasi. “Ukuran kolam sedimen lebih dari 500 ukuran kolam renang olimpiade,” ujar Windy.

Dengan sistem yang adaptif dan pendekatan yang terintegrasi, Harita Nickel menunjukkan bahwa pengelolaan air yang berkelanjutan bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga penting untuk memastikan keberlangsungan industri dan lingkungan di masa depan.

Layaknya Harita Nickel, perusahaan lainnya seperti PT Dairi Prima Mineral juga harus memastikan kegiatan penambangan yang akan dilakukan perusahaan memenuhi aturan good mining practice.

Baiq Idayani, Government & Media Relations Manager PT Dairi Prima Mineral, mengungkapkan bahwa sejak 1998 atau kontrak karya diberikan untuk melakukan penambangan seng dan timah hitam, Dairi Prima Mineral hingga kini masih berkutat dengan persoalan perizinan.

“Ini menunjukkan betapa manajemen sangat memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan terhadap regulasi guna menjaga lingkungan di sekitar area tambang tetap terjaga,” kata Baiq.

Kendati demikian, Baiq berharap agar Dairi Prima bisa segera mendapatkan persetujuan revisi Feasibility Study dari Kementerian ESDM. Manajemen juga berharap mendapatkan persetujuan Addendum Kelayakan Lingkungan Hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup.

“Kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah daerah dan pusat termasuk dari sisi kemudahan semua perizinan untuk kegiatan konstruksi dan operasi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Nurbaiti
Editor : Nurbaiti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why
Premium
26 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Continues Adding Stake in Bank Danamon (BDMN), Here’s Why

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered
Premium
1 jam yang lalu

The Strategic Rivalry Between Citibank and Standard Chartered

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pemkab Karawang Tarik Tunggakan Pajak Tanah Galian Rp4,5 Miliar

Pemkab Karawang Tarik Tunggakan Pajak Tanah Galian Rp4,5 Miliar

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Ekonomi Malut Dipatok Tumbuh hingga 13% pada 2026

Balik Arah BlackRock di Saham-Saham Emas ANTM, MDKA, BRMS, UNTR Awal Agustus 2025

Balik Arah BlackRock di Saham-Saham Emas ANTM, MDKA, BRMS, UNTR Awal Agustus 2025

Daftar Direksi & Komisaris BUMN Tambang Berlatar Jenderal TNI-Polri

Daftar Direksi & Komisaris BUMN Tambang Berlatar Jenderal TNI-Polri

Penjualan Gas Naik, SBMA Raup Pertumbuhan Laba

Penjualan Gas Naik, SBMA Raup Pertumbuhan Laba

Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

Prabowo Minta MIND ID Perkuat Tata Kelola dan Produktivitas Tambang

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

Soal Minat Amerika Serikat Terhadap Nikel Cs dari RI, Bahlil: Masih Omon-omon

OPINI: Upaya Menata Ulang Penghiliran Nikel

OPINI: Upaya Menata Ulang Penghiliran Nikel

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Bisnis Pertamina NRE Terus Tumbuh, Ekspansi Proyek EBT Sampai Filipina
Energi Terbarukan
40 menit yang lalu

Bisnis Pertamina NRE Terus Tumbuh, Ekspansi Proyek EBT Sampai Filipina

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar
Iklim dan Lingkungan
50 menit yang lalu

Praktik Tambang Berkelanjutan Tak Bisa Ditawar

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih
Energi Terbarukan
56 menit yang lalu

Serangkaian Dampak Tarif Trump ke Teknologi Energi Bersih

Kemenhut Siapkan Proposal, Incar Pembiayaan Iklim Sektor Kehutanan Rp1,30 Triliun dari GCF
ESG Investing
1 jam yang lalu

Kemenhut Siapkan Proposal, Incar Pembiayaan Iklim Sektor Kehutanan Rp1,30 Triliun dari GCF

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT
Energi Terbarukan
3 jam yang lalu

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

2

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

3

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

4

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

5

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Lomba Semarak HUT RI Penyandang Tunanetra
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

2

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

3

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

4

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

5

Medco (MEDC) Jeda Pompa Migas kala Minyak Mendingin, Perkuat EBT