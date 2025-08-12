Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Gelombang panas ekstrem melanda Eropa, memicu peringatan cuaca dan kebakaran hutan di Prancis, Yunani, dan negara lain, dengan suhu mencapai 43°C.

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan panas merah tertinggi telah dikeluarkan untuk 12 departemen di Prancis barat daya di mana suhu setinggi 43 derajat Celcius diperkirakan akan terjadi di wilayah dekat Bordeaux dan Toulouse.

Dilansir Bloomberg, peringatan panas kuning diberlakukan untuk sebagian besar wilayah Mediterania dari Spanyol dan Italia hingga Yunani, seiring sistem tekanan tinggi diperkuat oleh bekas badai tropis Dexter.

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas di Eropa, benua dengan pemanasan tercepat di dunia. Hal ini memicu lebih banyak peristiwa cuaca ekstrem, termasuk kebakaran hutan mematikan yang melanda Aude di barat daya Prancis pada pekan lalu.

Kebakaran tersebut menghancurkan rumah-rumah dan kebun anggur, menewaskan satu orang dan melukai 25 orang telah berhasil dikendalikan. Namun, sekitar 1.300 petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api sepenuhnya yang menghanguskan 160 mil persegi area yang lebih luas dari Paris.

Risiko kebakaran hutan sangat tinggi di sebagian besar wilayah Yunani, termasuk Athena dan wilayah Attica di sekitarnya, serta pulau-pulau terbesar Kreta dan Evia. Suhu diperkirakan mencapai 41 derajat Celcius di beberapa wilayah daratan.

Angin kencang memicu lebih dari 90 kebakaran hutan di seluruh negeri selama akhir pekan dan dua pekerja listrik ditahan atas dugaan kelalaian setelah kabel yang putus memicu kebakaran di Attica timur yang menghanguskan sekitar 16 kilometer persegi.

Pihak berwenang juga telah mengeluarkan peringatan merah di Kroasia dan Serbia, di mana suhu hingga 38°C akan meningkatkan risiko kebakaran dan membebani jaringan listrik. Badan prakiraan cuaca negara bagian AEMET menyebut Spanyol bagian selatan dapat mencapai 42 derajat Celcius.

Suhu di London dapat mencapai pertengahan 30-an derajat Celcius karena gelombang panas menyebar ke beberapa wilayah di Inggris. Badan Keamanan Kesehatan Inggris telah mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk semua wilayah di selatan Yorkshire dan memperingatkan bahwa suhu terendah semalam di banyak wilayah mungkin tidak akan turun di bawah 20 derajat Celcius.

Jerman juga akan terkena dampak dengan suhu di Upper Rhine naik hingga 38 derajat Celcius minggu ini. Permintaan pendinginan diperkirakan akan melonjak di Prancis selama gelombang panas.

Electricite de France (EDF) SA menyatakan kemungkinan perlu mengurangi produksi dari pembangkit listrik tenaga nuklir di sepanjang sungai Garonne dan Rhone karena suhu tinggi mengganggu prosedur pendinginan reaktor. EDF berencana untuk tetap mengoperasikan satu unit Golfech guna memenuhi permintaan listrik.