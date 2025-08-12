Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Gelombang panas ekstrem melanda Eropa, memicu peringatan cuaca dan kebakaran hutan di Prancis, Yunani, dan negara lain, dengan suhu mencapai 43°C.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 06:05
Share
Suhu yang lebih panas diperkirakan melanda berbagai wilayah selama musim panas tahun ini./Bloomberg
Suhu yang lebih panas diperkirakan melanda berbagai wilayah selama musim panas tahun ini./Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA — Peringatan panas merah tertinggi telah dikeluarkan untuk 12 departemen di Prancis barat daya di mana suhu setinggi 43 derajat Celcius diperkirakan akan terjadi di wilayah dekat Bordeaux dan Toulouse.

Dilansir Bloomberg, peringatan panas kuning diberlakukan untuk sebagian besar wilayah Mediterania dari Spanyol dan Italia hingga Yunani, seiring sistem tekanan tinggi diperkuat oleh bekas badai tropis Dexter.

Perubahan iklim meningkatkan frekuensi dan intensitas gelombang panas di Eropa, benua dengan pemanasan tercepat di dunia. Hal ini memicu lebih banyak peristiwa cuaca ekstrem, termasuk kebakaran hutan mematikan yang melanda Aude di barat daya Prancis pada pekan lalu.

Kebakaran tersebut menghancurkan rumah-rumah dan kebun anggur, menewaskan satu orang dan melukai 25 orang telah berhasil dikendalikan. Namun, sekitar 1.300 petugas pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan api sepenuhnya yang menghanguskan 160 mil persegi area yang lebih luas dari Paris.

Risiko kebakaran hutan sangat tinggi di sebagian besar wilayah Yunani, termasuk Athena dan wilayah Attica di sekitarnya, serta pulau-pulau terbesar Kreta dan Evia. Suhu diperkirakan mencapai 41 derajat Celcius di beberapa wilayah daratan.

Angin kencang memicu lebih dari 90 kebakaran hutan di seluruh negeri selama akhir pekan dan dua pekerja listrik ditahan atas dugaan kelalaian setelah kabel yang putus memicu kebakaran di Attica timur yang menghanguskan sekitar 16 kilometer persegi.

Baca Juga

Pihak berwenang juga telah mengeluarkan peringatan merah di Kroasia dan Serbia, di mana suhu hingga 38°C akan meningkatkan risiko kebakaran dan membebani jaringan listrik. Badan prakiraan cuaca negara bagian AEMET menyebut Spanyol bagian selatan dapat mencapai 42 derajat Celcius. 

Suhu di London dapat mencapai pertengahan 30-an derajat Celcius karena gelombang panas menyebar ke beberapa wilayah di Inggris. Badan Keamanan Kesehatan Inggris telah mengeluarkan peringatan cuaca kuning untuk semua wilayah di selatan Yorkshire dan memperingatkan bahwa suhu terendah semalam di banyak wilayah mungkin tidak akan turun di bawah 20 derajat Celcius. 

Jerman juga akan terkena dampak dengan suhu di Upper Rhine naik hingga 38 derajat Celcius minggu ini. Permintaan pendinginan diperkirakan akan melonjak di Prancis selama gelombang panas.

Electricite de France (EDF) SA menyatakan kemungkinan perlu mengurangi produksi dari pembangkit listrik tenaga nuklir di sepanjang sungai Garonne dan Rhone karena suhu tinggi mengganggu prosedur pendinginan reaktor. EDF berencana untuk tetap mengoperasikan satu unit Golfech guna memenuhi permintaan listrik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA
Premium
38 menit yang lalu

Goldman Sachs, JP Morgan Cs Curi Start di Saham DSSA

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump
Premium
2 jam yang lalu

IDX Composite Gains Steam While Blue-Chip Stocks Slump

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Suhu Panas di Korea Selatan Bikin Penjualan AC LG dan Samsung Melesat

Suhu Panas di Korea Selatan Bikin Penjualan AC LG dan Samsung Melesat

Jepang Kembali Cetak Rekor Suhu Terpanas, Dua Kali dalam Sepekan

Jepang Kembali Cetak Rekor Suhu Terpanas, Dua Kali dalam Sepekan

Core Sebut Gerbang Ekspor RI ke Amerika Latin Makin Terbuka Berkat IP-CEPA

Core Sebut Gerbang Ekspor RI ke Amerika Latin Makin Terbuka Berkat IP-CEPA

Mendag Yakin Ekspor RI ke Eropa Melesat Berkat IEU-CEPA

Mendag Yakin Ekspor RI ke Eropa Melesat Berkat IEU-CEPA

IEU-CEPA: Produk Tekstil hingga Sawit RI Bebas Tarif ke Eropa

IEU-CEPA: Produk Tekstil hingga Sawit RI Bebas Tarif ke Eropa

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau
Energi Terbarukan
3 menit yang lalu

Perang Dagang AS dengan China Ancam Pengembangan Teknologi Energi Hijau

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi
ESG Investing
55 menit yang lalu

Strategi Leyand International (LAPD) Efisiensi Energi

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Gelombang Panas Picu Peringatan Cuaca dan Kebakaran Hutan di Seluruh Eropa

Kemenhut Bantah Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Kemenhut Bantah Pembangunan 600 Vila di Pulau Padar

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia
Iklim dan Lingkungan
7 jam yang lalu

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

3

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

4

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

5

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

PART Tambah Lini Usaha Alat Dapur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Industrialisasi Hijau Kunci Target Nol Emisi 2050?

3

Pertamina Patra Niaga Jalankan Inisiatif Konservasi Flora dan Fauna

4

Industri Hijau: Environesia Bantu Investor Patuhi Peraturan Lingkungan di Indonesia

5

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30