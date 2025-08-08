Bisnis Indonesia Premium
Konsep Ramah Lingkungan Makin Dilirik, Pengembang Bangun Hunian Standar EDGE

PT Ciputra Development Tbk membangun hunian ramah lingkungan di CitraLand Cibubur dengan standar EDGE, fokus pada efisiensi energi dan kenyamanan.
Yanita Petriella
Yanita Petriella
Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:35
Ilustrasi hunian ramah lingkungan. /istimewa
Ilustrasi hunian ramah lingkungan. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ciputra Development Tbk berkomitmen dalam membangun kawasan hunian yang ramah lingkungan dan mengusung konsep keberlanjutan. 

General Manager CitraLand Cibubur Galih PS Putri mengatakan untuk menjawab tantangan zaman, Ciputra Group menaruh perhatian serius pada isu perubahan iklim dan efisiensi energi. Hal ini terlihat dalam pengembangan klaster Modbury di kawasan CitraLand Cibubur seluas 220 hektare.

Modbury dirancang untuk memenuhi standar sertifikasi Excellence in Design for Greater Efficiencies (EDGE) dari International Finance Corporation (IFC), bagian dari World Bank Group.

“Kami memanfaatkan material ramah lingkungan seperti kaca sunergy yang mampu mengurangi panas matahari tanpa mengurangi pencahayaan alami. Selain estetis, ini mendukung efisiensi energi dan kenyamanan penghuni,” ujarnya dalam keterangan, Jumat (8/8/2025). 

Kehadiran fitur-fitur ramah lingkungan tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan tetapi juga efisiensi biaya jangka panjang, terutama dalam penggunaan listrik dan pendingin ruangan.

Promotion Head CitraLand Cibubur Razif Kurniawan menuturkan lingkungan Modbury dirancang dengan nuansa hijau yang dominan. Fasilitas seperti taman tematik, jalur jogging, sungai alami, dan instalasi seni menjadi bagian dari daya tariknya. Dengan konsep classic modern, klaster Modbury ini ditujukan bagi kalangan profesional hingga senior yang mendambakan hunian tenang dan menyatu dengan alam.

"Unit yang ditawarkan bervariasi, mulai dari tipe rumah 1 lantai dengan harga Rp660 jutaan, hingga rumah 2 lantai mulai dari Rp900 jutaan,"

Associate Director Ciputra Group Lily Juliati menambahkan pengembangan klaster Modbury merupakan bagian dari visi besar Ciputra Group untuk menghadirkan hunian yang tidak hanya layak huni tetapi juga menunjang gaya hidup sehat dan berkontribusi pada kelestarian alam.

"Kami percaya bahwa rumah yang ideal adalah rumah yang mendukung keseharian penghuninya, dari kenyamanan, kualitas udara, hingga akses terhadap fasilitas," 

Dia optimistis klaster Modbury akan terserap positif oleh pasar seperti klaster sebelumnya Monteverde, Monterrey, dan Montana. Dengan rekam jejak yang kuat dan reputasi Ciputra Group sebagai pengembang terpercaya, Modbury diyakini akan menjadi pilihan favorit di kawasan timur Jakarta.

Adapun proyek perumahan CitraLand Cibubur kembali mencuri perhatian dunia internasional. Hunian ini berhasil meraih World Silver Winner dalam kategori affordable housing di ajang bergengsi FIABCI World Prix d’Excellence Awards 2025 di Lagos, Nigeria.  

Penghargaan ini diberikan oleh FIABCI, federasi real estat global yang dikenal luas atas penilaian ketat terhadap proyek properti berkelas dunia. Capaian ini menjadi bukti komitmen Ciputra Group dalam menyediakan hunian terjangkau dengan kualitas tinggi dan tetap mengedepankan kenyamanan dan prinsip keberlanjutan. 

FIABCI World Prix d’Excellence Awards memberikan penghargaan setiap tahunnya kepada proyek yang dinilai memiliki kualitas tertinggi dalam hal desain, inovasi, dampak sosial, dan keberlanjutan.  Di kategori affordable housing, proyek ini berhasil menggabungkan keterjangkauan harga dengan standar hunian yang tinggi dan keberlanjutan. 

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

