Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Donggi-Senoro LNG Komitmen Dukung Ketahanan Energi Nasional

PT Donggi-Senoro LNG mendukung ketahanan energi nasional dengan mengalokasikan 5 kargo LNG untuk kebutuhan domestik hingga 2025, memperkuat pasokan energi bersih.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 18:30
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN
Ilustrasi infrastruktur pipa gas PGN/Dok. PGN

Bisnis.com, JAKARTA — PT Donggi-Senoro LNG menegaskan komitmen untuk terus mendukung ketahanan energi nasional melalui pasokan LNG yang aman dan berkesinambungan bagi kebutuhan gas dalam negeri.

Sepanjang tahun 2025, DSLNG mengalokasikan lima kargo LNG untuk mendukung kebutuhan gas dalam negeri. Dari total tersebut, dua kargo dialokasikan untuk PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) dan tiga kargo untuk PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN) dengan masing-masing kargo berkapasitas 135.000 meter kubik LNG.

Corporate Communication Manager PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) Adhika Paramanandana mengatakan hingga Juli 2025, empat dari lima kargo telah berhasil dikirimkan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik oleh PGN dan PLN.

"Untuk PLN, pengiriman 3 kargo LNG telah terlaksana dengan baik dengan satu kargo pada bulan Maret dan dua kargo pada bulan Juli 2025. Yang terbaru, satu kargo tambahan untuk PGN telah diberangkatkan dari Terminal Kilang DSLNG menggunakan kapal LNG Lady Eva pada Senin, 28 Juli 2025, dan telah tiba di Terminal penerimaan dan regasifikasi LNG Arun pada 4 Agustus 2025," ujarnya dalam keterangan, Senin (11/8/2025). 

Sementara untuk PGN, satu kargo telah direalisasikan pada bulan Januari 2025 lalu. Adapun satu kargo tambahan lagi untuk PGN dijadwalkan akan dikirimkan pada Oktober 2025 mendatang.

Pasokan LNG domestik ini semakin menegaskan peran DSLNG sebagai salah satu produsen LNG terdepan di Indonesia yang mendukung ketahanan energi nasional sekaligus berkontribusi nyata terhadap upaya pemerintah dalam memastikan ketersediaan energi bersih dan berkelanjutan. Mengusung model bisnis yang berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan, DSLNG berkomitmen untuk terus menyediakan pasokan LNG yang dijalankan secara aman dan andal.

Meskipun jumlah 5 kargo LNG yang dipasok untuk kebutuhan gas domestik sepanjang tahun 2025 ini tidak sebanyak pasokan LNG dari penyedia gas lainnya, namun untuk DSLNG yang mengoperasikan kilang LNG tunggal (single train) dengan kapasitas kilang sebesar 2,1 juta ton per tahun, dan telah memiliki komitmen pasokan dengan pembeli LNG jangka panjang sejak awal, lima kargo yang dipasok tahun ini adalah kontribusi yang cukup signifikan bagi pemenuhan suplai energi nasional.

DSLNG merupakan produsen LNG yang mengoperasikan fasilitas kilang tunggal pertama di Indonesia berlokasi di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kilang DSLNG ini sejak awal dikembangkan dengan skema bisnis yang memisahkan antara produsen gas di hulu dan pengolahan LNG di hilir. Pasokan gas untuk kilang DSLNG berasal dari Blok Senoro-Toili sebesar 250 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dan dari Blok Matindok sebesar 85 MMSCFD.

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

