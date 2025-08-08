Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

BNPB menyatakan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah lebih sulit ditangani dibanding NTT karena lahan gambut. Penanganan memerlukan intervensi besar dan kesiapsiagaan.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:12
Share
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (24/7/2025). Karhutla yang telah memasuki hari kelima tersebut sudah menghanguskan 250 hektare lebih lahan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/bar
Petugas Manggala Agni Daops Kota Jambi memadamkan api kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di lahan gambut Desa Gambut Jaya, Muaro Jambi, Jambi, Kamis (24/7/2025). Karhutla yang telah memasuki hari kelima tersebut sudah menghanguskan 250 hektare lebih lahan, sementara upaya pemadaman masih terus dilakukan Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, dan masyarakat. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/bar
Ringkasan Berita
  • BNPB menyatakan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah lebih sulit ditangani dibandingkan NTT karena melibatkan lahan gambut yang rentan terbakar.
  • Penanganan kebakaran lahan gambut memerlukan intervensi besar, termasuk penyiraman udara dan modifikasi cuaca, karena api tidak mudah padam meski disiram air.
  • Kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan sangat penting untuk mengurangi kerugian ekologis dan kesehatan masyarakat, terutama selama puncak musim kemarau.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengemukakan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah jauh lebih sulit dikendalikan daripada bencana serupa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan bahwa Kalimantan Tengah memiliki luasan lahan gambut yang rentan terbakar ketika musim kering, sementara di Nusa Tenggara Timur bukan lahan gambut.

"Nusa Tenggara Timur, meski area terbakar lebih luas, karena bukan gambut, begitu hujan atau intervensi penyiraman air, langsung padam," katanya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (8/8/2025), dikutip dari Antara.

Karakteristik lahan gambut, kata Suharyanto, membuat pengendalian kebakaran di Kalimantan Tengah lebih kompleks. Hal ini berlaku pula di provinsi lain dengan lahan gambut luas seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, Jambi, dan Riau.

Suharyanto mengatakan penanganan kebakaran lahan gambut memerlukan intervensi besar, seperti dengan pengerahan tim satuan tugas darat yang berperalatan lengkap. Upaya pemadaman bahkan memerlukan penyiraman udara menggunakan pesawat khusus dan modifikasi cuaca untuk meningkatkan peluang hujan.

"Bila kebakaran melanda lahan gambut, tantangannya menjadi besar, api tidak langsung padam walau disiram air," kata dia.

Baca Juga

BNPB mengingatkan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan adalah hal yang harus diutamakan demi meminimalisasi kerugian ekologis-kesehatan masyarakat di setiap daerah, menyusul puncak musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal September.

Berdasarkan peta indikasi kebakaran hutan dan lahan Kementerian Kehutanan sepanjang Januari–Juni 2025, luas area terbakar mencakup lahan seluas 8.594 hektare, di mana 80,15% kejadian terjadi di kawasan lahan gambut.

Dari enam provinsi prioritas, Provinsi Kalimantan Barat menjadi wilayah dengan kejadian terbanyak dengan lahan terbakar seluas 1.149 hektare yang diikuti Provinsi Riau sekitar 751 hektare, Kalimantan Tengah 146 hektare, Jambi dan Sumatra Selatan seluas 43 hektare, sementara untuk Kalimantan Selatan belum ada laporan luasan lahan terbakar.

Sementara di Nusa Tenggara Timur, data Kementerian Kehutanan menunjukkan area terbakar selama periode Januari–Juni 2025 mencapai 1.424,23 hektare.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Antara

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
13 menit yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index
Premium
1 jam yang lalu

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Utama Capai Target FOLU Net Sink 2030

Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Utama Capai Target FOLU Net Sink 2030

Provinsi Kaltim Diminta Waspada dan Tetapkan Status Darurat Karhutla

Provinsi Kaltim Diminta Waspada dan Tetapkan Status Darurat Karhutla

BNPB Minta Pemda Siaga Ancaman Banjir dan Karhutla Sekaligus

BNPB Minta Pemda Siaga Ancaman Banjir dan Karhutla Sekaligus

Kalbar Siaga Darurat Karhutla, Ini Strategi BNPB Padamkan Titik Api dan Panas

Kalbar Siaga Darurat Karhutla, Ini Strategi BNPB Padamkan Titik Api dan Panas

Puncak Kemarau Jatuh pada Agustus, Waspada Karhutla Meluas di Sumatra dan Kalimantan

Puncak Kemarau Jatuh pada Agustus, Waspada Karhutla Meluas di Sumatra dan Kalimantan

Tersangka Karhutla Riau Bertambah jadi 51 Orang

Tersangka Karhutla Riau Bertambah jadi 51 Orang

Ancaman Kebakaran saat Kemarau, PLN Bagikan Tips Hindari Korsleting Listrik

Ancaman Kebakaran saat Kemarau, PLN Bagikan Tips Hindari Korsleting Listrik

Menakar Besarnya Kerugian Ekonomi dan Lingkungan dari Karhutla

Menakar Besarnya Kerugian Ekonomi dan Lingkungan dari Karhutla

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Iklim dan Lingkungan
7 menit yang lalu

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029
Iklim dan Lingkungan
57 menit yang lalu

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT
Iklim dan Lingkungan
59 menit yang lalu

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi

Perubahan Iklim dan Suhu Panas Ekstrem Ancam Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Perubahan Iklim dan Suhu Panas Ekstrem Ancam Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

2

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

3

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

4

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

5

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

2

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

3

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

4

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

5

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan