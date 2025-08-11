Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah

BMKG peringatkan cuaca ekstrem di Indonesia, hujan lebat dan angin kencang berpotensi terjadi di banyak wilayah hingga 16 Agustus 2025
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 09:30
Share
Ilustrasi pemantauan cuaca BMKG./Dok. BMKG
Ilustrasi pemantauan cuaca BMKG./Dok. BMKG
Ringkasan Berita
  • BMKG mengeluarkan peringatan cuaca ekstrem dengan hujan lebat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Bengkulu, Maluku, Sumatra Barat, dan Jawa Barat.
  • Peningkatan curah hujan dipicu oleh fenomena atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), sirkulasi siklonik, dan Indeks Dipole Mode negatif.
  • Cuaca ekstrem ini berpotensi mengganggu aktivitas pertanian, pariwisata, dan transportasi, serta meningkatkan risiko gelombang tinggi dan angin kencang di beberapa wilayah perairan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Pemantauan BMKG memperlihatkan adanya peningkatan curah hujan signifikan di berbagai wilayah Indonesia sejak awal Agustus 2025.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, menyampaikan hujan dengan intensitas ekstrem telah melanda sejumlah provinsi. Tercatat, Bengkulu mengalami hujan dengan intensitas 160,8 mm/hari pada 1 Agustus 2025, Maluku 203,5 mm/hari pada 3 Agustus, Sumatra Barat 176,5 mm/hari pada 8 Agustus, dan Jawa Barat 254,7 mm/hari pada 9 Agustus.

Hujan sangat lebat juga terjadi di Kalimantan Barat, Papua Tengah, Jakarta, Banten, Jambi, Kepulauan Riau, Papua Barat Daya, dan Sulawesi Tenggara.

“Kondisi ini selaras dengan prakiraan BMKG tentang meningkatnya curah hujan pada awal bulan,” kata Guswanto dalam siaran pers, Senin (11/8/2025).

Guswanto menjelaskan peningkatan curah hujan ini dipicu oleh kombinasi fenomena atmosfer seperti Madden-Julian Oscillation (MJO), gelombang atmosfer, pengaruh tidak langsung bibit siklon tropis 90S dan 96W, sirkulasi siklonik, serta perlambatan dan pertemuan angin di sekitar Indonesia.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menambahkan bahwa Indeks Dipole Mode yang saat ini bernilai negatif juga berperan memengaruhi pola cuaca ini. Fenomena ini menandakan adanya aliran massa udara dari Samudra Hindia menuju Indonesia.

Baca Juga

“Gabungan faktor dinamika atmosfer tersebut mendorong pertumbuhan awan hujan masif yang berpotensi memicu hujan lebat disertai kilat/petir dan angin kencang,” katanya.

Berdasarkan analisis BMKG, potensi hujan sedang hingga lebat disertai kilat/petir dan angin kencang pada 11–13 Agustus 2025 dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Sementara pada 14–16 Agustus 2025, intensitas hujan diperkirakan menurun, tetapi wilayah Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Papua Pegunungan tetap berpotensi mengalami hujan lebat.

View this post on Instagram

A post shared by BMKG (@infobmkg)

Selain itu, angin kencang berpeluang terjadi di Aceh, Banten, Jawa Barat, Bali, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua Selatan. Fenomena cuaca ini dapat memicu gelombang laut tinggi di sekitarnya.

Peningkatan signifikansi curah hujan tersebut juga dapat mengganggu aktivitas panen dan tanam pada sektor pertanian di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatra Selatan. Oleh karena itu, petani diimbau untuk menghindari penanaman di lahan rendah yang rawan genangan dan memperkuat saluran irigasi dan drainase. Di sisi lain, sebagian wilayah NTB dan NTT yang relatif lebih kering, cocok untuk pengeringan hasil panen.

Peningkatan curah hujan juga diperkirakan berdampak pada sejumlah aktivitas pariwisata, seperti destinasi pegunungan dan air terjun, sehingga pengunjung diharapkan waspada terhadap hujan lebat dan kabut tebal. Sedangkan untuk masyarakat yang berwisata ke Pantai selatan Jawa dan Bali perlu berhati-hati terhadap gelombang tinggi dan angin kencang karena bisa membahayakan.

“Aktivitas laut seperti snorkeling dan surfing sebaiknya ditunda,” imbau BMKG.

Bagi masyarakat yang bepergian pada jalur darat, BMKG mengimbau untuk waspada terhadap risiko jalan licin dan longsor, khususnya di wilayah pegunungan dengan curah hujan tinggi. 

Peningkatan tinggi gelombang juga berpotensi memberikan dampak di beberapa wilayah perairan, khususnya di Samudra Hindia Barat Sumatra, Perairan Selatan Jawa dan Bali, Perairan Selatan Lombok hingga Pulau Sumba, sehingga nelayan dan operator kapal diimbau memantau peringatan BMKG untuk meningkatkan kewaspadaan di laut.

Tidak hanya itu, turbulensi dan gangguan penerbangan akibat awan Cumulonimbus dan awan konvektif lain juga berpotensi terjadi di wilayah Sumatra, Banten, Jawa Barat, Selat Karimata, Laut Natuna, Kalimantan, Selat Makassar, dan Papua, sehingga maskapai perlu memperhatikan informasi SIGMET dan NOTAM.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025
Premium
58 menit yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Alasan Getol Borong Saham BDMN 2025

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BLOG, Emiten Logistik Taipan Djoko Susanto Penuhi Janji Dividen 50% dari Laba

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Utara

Gempa 5,3 Magnitudo Guncang Tapanuli Utara

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

Prediksi Cuaca Hari Ini di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, 7 Agustus 2025

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6-7 Agustus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Prakiraan Cuaca Hari Ini 6-7 Agustus di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Hujan Es hingga Angin Kencang di Karo, Begini Penjelasan BBMKG Medan

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

BMKG Prediksi Musim Kemarau Basah hingga Oktober 2025

BMKG Prediksi Musim Kemarau Basah hingga Oktober 2025

Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

Musim Kemarau Basah Diprediksi hingga Oktober 2025, Waspada Bencana Hidrometeorologi!

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PLN Ungkap Strategi Tekan Emisi Karbon Tanpa Korbankan Keuangan
Energi Terbarukan
50 menit yang lalu

PLN Ungkap Strategi Tekan Emisi Karbon Tanpa Korbankan Keuangan

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah
Iklim dan Lingkungan
58 menit yang lalu

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah

BHP Pimpin Konsorsium Global untuk Kajian Peluang CCUS Skala Besar di Asia
ESG Investing
1 jam yang lalu

BHP Pimpin Konsorsium Global untuk Kajian Peluang CCUS Skala Besar di Asia

Bank Dunia Suntik Pinjaman Rp10,65 Triliun ke Istanbul, Turki untuk Hadapi Bencana Iklim
ESG Investing
2 jam yang lalu

Bank Dunia Suntik Pinjaman Rp10,65 Triliun ke Istanbul, Turki untuk Hadapi Bencana Iklim

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

2

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

3

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

4

Bank Dunia Suntik Pinjaman Rp10,65 Triliun ke Istanbul, Turki untuk Hadapi Bencana Iklim

5

BHP Pimpin Konsorsium Global untuk Kajian Peluang CCUS Skala Besar di Asia

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penerimaan Pajak Pariwisata di Bali
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

2

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

3

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

4

Bank Dunia Suntik Pinjaman Rp10,65 Triliun ke Istanbul, Turki untuk Hadapi Bencana Iklim

5

BHP Pimpin Konsorsium Global untuk Kajian Peluang CCUS Skala Besar di Asia