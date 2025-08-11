Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

Presiden Brasil Lula longgarkan regulasi lingkungan jelang COP30. Aturan baru akan memberi wewenang lebih luas bagi daerah dalam perizinan bisnis
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 07:17
Share
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil./Reuters-Adriano Machado
Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pelaksanaan COP30 di Belem, Brasil./Reuters-Adriano Machado
Ringkasan Berita
  • Presiden Brasil, Lula da Silva, mengesahkan regulasi yang melonggarkan persyaratan lingkungan, meskipun memveto sejumlah ketentuan dalam draf awal.
  • Regulasi ini mendapat dukungan kuat dari pelaku agribisnis dan diyakini akan memperlemah pengawasan lingkungan dengan memberi wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah.
  • Pemerintahan Lula berencana mengajukan rancangan regulasi baru dengan prosedur urgensi konstitusional untuk memperkenalkan "Izin Lingkungan Khusus" yang mempercepat proyek strategis.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva resmi mengesahkan rancangan aturan yang akan memperlonggar persyaratan lingkungan. Namun kantor kepresidenan menyebutkan bahwa Lula telah memveto sejumlah ketentuan dalam draf awal dalam regulasi yang dijuluki “Undang-Undang Bencana” oleh kelompok iklim itu.

Regulasi ini telah diterima oleh Kongres Brasil dan memperoleh dukungan kuat dari pelaku agribisnis terkemuka Negeri Samba. Proses penetapan aturan ini berlangsung di tengah persiapan Brasil sebagai tuan rumah konferensi iklim ke-30 PBB atau COP30 di Belem.

Ketentuan yang dimuat dalam beleid tersebut diyakini akan memperlemah pengawasan lingkungan dalam proses persyaratan, karena memberi wewenang yang lebih besar bagi pemerintah negara bagian dan kota dalam penerbitan izin untuk pengembangan bisnis baru.

Pelaku bisnis sektor pertanian Brasil memberikan dukungan kuat pada regulasi ini karena akan mempermudah ekspansi operasional di wilayah yang sensitif secara ekologis.

Sekretaris Eksekutif Kantor Kepresidenan, Miriam Belchior, mengatakan bahwa Lula mengesahkan regulasi tersebut, tetapi membatalkan atau mengubah 63 dari hampir 400 pasal yang ada.

Ia menjelaskan kepada wartawan di Brasilia bahwa veto tersebut bertujuan menjaga integritas proses perizinan lingkungan, memastikan kepastian hukum, serta melindungi hak masyarakat adat dan komunitas Quilombola.

Baca Juga

“Kami mempertahankan apa yang kami anggap sebagai kemajuan penting dalam mempercepat proses perizinan lingkungan,” kata Belchior pada Jumat (8/8/2025), dikutip dari Reuters, Senin (11/8/2025).

Dari ketentuan yang dibatalkan, 26 pasal diveto sepenuhnya, sementara 37 lainnya akan diganti dengan teks alternatif atau dimodifikasi dalam rancangan undang-undang baru.

Pemerintahan Lula akan mengajukan rancangan regulasi baru tersebut ke Kongres dengan prosedur urgensi konstitusional.

Usulan baru itu akan memperkenalkan “Izin Lingkungan Khusus” yang dirancang untuk mempercepat proyek strategis sekaligus menutup celah hukum akibat veto yang diberlakukan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA
Premium
1 jam yang lalu

Pengaruh Chandra Daya (CDIA) di Pasar Modal, Emiten Baru Membuntuti DCII dan DSSA

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha
Premium
10 jam yang lalu

Bahu Prajogo Pangestu Ditepuk saat Penataran P4 Khusus Pengusaha

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Brasil Tolak Seruan Relokasi COP30 di Tengah Lonjakan Harga Hotel Kota Amazon

Brasil Tolak Seruan Relokasi COP30 di Tengah Lonjakan Harga Hotel Kota Amazon

Studi Ember : Potensi Kapasitas Energi Terbarukan 2030 masih Jauh dari Target

Studi Ember : Potensi Kapasitas Energi Terbarukan 2030 masih Jauh dari Target

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Sinyal Harga Kopi Kembali Pahit Kala Tarif Trump Mulai Berlaku

Presiden Brasil Sebut Tak Akan Balas Tarif Trump

Presiden Brasil Sebut Tak Akan Balas Tarif Trump

Bolsonaro Dijerat jadi Tahanan Rumah, Hubungan AS-Brasil Memanas?

Bolsonaro Dijerat jadi Tahanan Rumah, Hubungan AS-Brasil Memanas?

KLH: Kerusakan Ekosistem Hulu Puncak Pemicu Banjir Jabodetabek

KLH: Kerusakan Ekosistem Hulu Puncak Pemicu Banjir Jabodetabek

Raja Ampat Case: Nickel Stocks ANTM, INCO, MBMA, HRUM Slip

Raja Ampat Case: Nickel Stocks ANTM, INCO, MBMA, HRUM Slip

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30
Iklim dan Lingkungan
26 menit yang lalu

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak
Iklim dan Lingkungan
30 menit yang lalu

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan
Energi Terbarukan
10 Agt 2025 | 05:05 WIB

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi hingga Penjualan Listrik PLN
Iklim dan Lingkungan
09 Agt 2025 | 11:00 WIB

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi hingga Penjualan Listrik PLN

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

2

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

3

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Prajurit TNI Gelar Atraksi Militer dan Demonstrasi Terpadu
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

2

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

3

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30