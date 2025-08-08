Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029

Kemenhut menargetkan penetapan 1,4 juta hektare hutan adat di Indonesia pada 2029. Saat ini, 70.688 hektare sedang diproses di lima kabupaten.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 13:15
Share
Akim (paman) Asut membawa tombak untuk berburu di kawasan hutan Gunung Batu Benau, Desa Sajau Metun, Kabupeten Bulungan, Kalimantan Utara. Antara/Hafidz Mubarak A
Akim (paman) Asut membawa tombak untuk berburu di kawasan hutan Gunung Batu Benau, Desa Sajau Metun, Kabupeten Bulungan, Kalimantan Utara. Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kehutanan menargetkan penetapan hutan adat dalam 5 tahun mendatang mencapai 1,4 juta hektare. 

Direktur Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat (PKTHA) Kementerian Kehutanan Julmansyah mengatakan pihaknya saat ini tengah memproses penetapan yang diajukan 17 komunitas masyarakat hukum adat di lima kabupaten untuk areal hutan seluas 70.688 hektare yang ditargetkan dapat selesai pada tahun ini. Kelima wilayah itu yakni Kutai Barat, Sanggau, Sorong Selatan, Buleleng, Tabanan dan juga termasuk suku Punan Batu di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara yang merupakan masyarakat adat terakhir di Kalimantan yang masuk dalam kategori pemburu dan peramu.

"Ini sedang berproses total luasnya 70.688 hektare. Singkatnya kami bisa mengejar angka 70.000 itu dalam waktu kurang dari 6 bulan. Meskipun sebenarnya bukan soal angkanya, bukan soal luasnya, kita mesti menyelamatkan teman-teman yang memang ketergantungannya pada sumber daya hutan, hasil hutan dan kawan hutan," ujarnya dalam keterangan resmi 

Kemenhut kini tengah memproses penetapan hutan adat di wilayah Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, untuk melindungi wilayah Suku Punan Batu sebagai komunitas pemburu-peramu terakhir di Kalimantan.

Berdasarkan data Kemenhut, dimulai dari 2016 sampai dengan Juli 2025 sudah dilakukan penetapan untuk 160 unit hutan adat dengan total luasan mencapai sekitar 333.687 hektare yang tersebar di 41 kabupaten di 19 provinsi. Selain itu, terdapat 5.176 hektare yang saat ini dalam proses pencabutan izin Hutan Kemasyarakatan (HKm) untuk pengukuhan sebagai hutan adat, yang masuk dalam bagian Perhutanan Sosial.

Luasan itu dikelola oleh 83.000 kepala keluarga masyarakat adat yang berada 41 kabupaten di 19 provinsi. Dengan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sumatra Utara, dan Papua merupakan provinsi dengan luasan hutan adat tertinggi. Kalimantan Barat mencatat luasan terbesar dengan lebih dari 117.000 hektare, diikuti Kalimantan Tengah dengan lebih dari 68.000 hektare. Sementara itu, Sumatera Utara, Papua, dan Papua Barat juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam hal cakupan wilayah dan jumlah penerima manfaat.

Baca Juga

Berkaca dari hasil selama hampir 1 dekade itu, Kemenhut menyadari betul perlunya proses percepatan.  Untuk memastikan percepatan penetapan, Kemenhut sudah membentuk Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat yang melibatkan tidak hanya pemerintah pusat dan daerah tetapi juga organisasi masyarakat dan komunitas yang bergerak di isu masyarakat adat dan hutan adat.

"Jadi, kami di Satgas Percepatan Penetapan Hutan Adat tanggal 9 Mei kemarin ketika kick off bersama Pak Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen, para dirjen dan teman-teman NGO kita sudah menyebut angka 2025-2029, jadi 5 tahun ke depan, itu pada angka target penanganan penetapan hutan ada seluas 1,4 juta hektare," tuturnya. 

Adapun setiap tanggal 9 Agustus menjadi peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja bersama lintas sektor dalam menjamin hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan dan wilayahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
12 menit yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index
Premium
1 jam yang lalu

Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kemenhut Jamin Pembangunan Fasilitas Wisata di Pulau Padar Tak Akan Rusak Lingkungan

Kemenhut Jamin Pembangunan Fasilitas Wisata di Pulau Padar Tak Akan Rusak Lingkungan

Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Utama Capai Target FOLU Net Sink 2030

Kebakaran Hutan dan Lahan Jadi Ancaman Utama Capai Target FOLU Net Sink 2030

Pembangunan Resor Mewah di Pulau Padar, Kemenhut: Sudah Mengacu Standar World Heritage Centre

Pembangunan Resor Mewah di Pulau Padar, Kemenhut: Sudah Mengacu Standar World Heritage Centre

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Puncak Kemarau Jatuh pada Agustus, Waspada Karhutla Meluas di Sumatra dan Kalimantan

Puncak Kemarau Jatuh pada Agustus, Waspada Karhutla Meluas di Sumatra dan Kalimantan

Tersangka Karhutla Riau Bertambah jadi 51 Orang

Tersangka Karhutla Riau Bertambah jadi 51 Orang

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Iklim dan Lingkungan
7 menit yang lalu

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029
Iklim dan Lingkungan
57 menit yang lalu

Kemenhut Targetkan Luasan Hutan Adat RI Capai 1,4 Juta Hektare di 2029

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT
Iklim dan Lingkungan
59 menit yang lalu

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi

Perubahan Iklim dan Suhu Panas Ekstrem Ancam Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Perubahan Iklim dan Suhu Panas Ekstrem Ancam Penurunan Pertumbuhan Ekonomi Global

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

2

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

3

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

4

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

5

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

2

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

3

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

4

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

5

Bappenas Luncurkan Dua Dokumen Strategis Kembangkan Ekonomi Biru Berkelanjutan