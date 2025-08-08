Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Trump membatalkan program hibah energi surya senilai Rp115,22 triliun, bagian dari undang-undang iklim Biden, untuk menghemat pajak AS.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 06:56
Share
Teknisi melakukan pemeriksaan panel surya di gedung Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (9/7/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Teknisi melakukan pemeriksaan panel surya di gedung Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (9/7/2024). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Pemerintahan Trump membatalkan program hibah energi surya senilai US$7 miliar yang sebelumnya didanai melalui undang-undang iklim era Biden.
  • EPA menyatakan bahwa program "Solar for All" diakhiri untuk menghemat pajak warga AS dan karena tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk mengelola dana tersebut.
  • Trump juga mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengakhiri subsidi dan insentif pajak pada proyek energi terbarukan berbasis angin dan surya.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi membatalkan program hibah energi surya senilai US$7 miliar atau sekitar Rp115,22 triliun (asumsi kurs Rp16.460 per dolar AS) yang dikelola Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA).

Program bertajuk Solar for All itu sebelumnya didanai melalui undang-undang iklim andalan mantan Presiden Joe Biden. Namun, Administrator EPA Lee Zeldin pada Kamis (7/8/2025) waktu setempat mengatakan bahwa program tersebut dicabut sebagai bagian dari paket belanja dan pajak besar-besaran Presiden Trump yang disahkan awal musim panas ini.

“EPA mengambil langkah untuk mengakhiri program ini secara permanen,” ujar Zeldin dalam pesan video yang diunggah di akun X (dulu Twitter), dikutip Jumat (8/8/2025).

Zeldin mengemukakan bahwa  EPA tidak lagi memiliki kewenangan hukum untuk mengelola program ini ataupun dana yang telah dialokasikan untuk mempertahankan proyek.

“Berakhirnya program ini akan menghemat pajak warga AS senilai US$7 miliar,” tulisnya.

Baca Juga

Program ini merupakan bagian dari dana senilai US$27 miliar yang diteken pada era Biden untuk proyek iklim dan memang menjadi target pemangkasan Zeldin.

Sebelumnya, ia juga mengumumkan akan menarik kembali dana dengan nilai sekitar US$20 miliar yang telah disalurkan kepada lembaga nirlaba, organisasi pembangunan masyarakat, serikat kredit, dan badan perumahan.

Belum lama ini, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk mengakhiri subsidi pada proyek energi terbarukan berbasis angin dan surya. Perintah eksekutif tersebut memerintahkan Departemen Keuangan AS untuk mengimplementasikan penghapusan insentif pajak terhadap proyek-proyek energi angin dan surya.

Selain itu, Departemen Dalam Negeri juga diminta untuk meninjau dan merevisi kebijakan yang selama ini memberi preferensi terhadap energi terbarukan dibandingkan sumber energi lainnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025
Premium
1 jam yang lalu

Full Senyum Vanguard Cs dari Saham ANTM hingga Agustus 2025

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse
Premium
3 jam yang lalu

MSCI Rebalancing to Impact IDX Composite, for Better or Worse

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Trump Tunjuk Stephen Miran Jadi Gubernur Interim The Fed Gantikan Adriana Kugler

Trump Tunjuk Stephen Miran Jadi Gubernur Interim The Fed Gantikan Adriana Kugler

Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

Wall Street Ditutup Melemah Terkena Sentimen Calon Bos The Fed Pilihan Trump

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Donald Trump dan Vladimir Putin Dijadwalkan Bertemu Pekan Depan, Bahas Perang Ukraina

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

PLN Nusantara Power Produksi Energi Bersih 472,2 GWh di Semester I/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi
Iklim dan Lingkungan
42 menit yang lalu

Aksi Perubahan Iklim RI Butuh Dana Rp4.000 Triliun, GCF Kucurkan Rp1,6 Triliun ke 38 Provinsi

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Kebakaran Hutan Terbesar sejak 1949 di Prancis Terkendali, 16.000 Hektare Lahan Terimbas

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA
ESG Investing
14 jam yang lalu

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif
Energi Terbarukan
16 jam yang lalu

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

2

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

3

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

4

Provinsi Kaltim Diminta Waspada dan Tetapkan Status Darurat Karhutla

5

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Latihan Gabungan Paskibraka Nasional 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

2

Trump Hapus Subsidi EBT, Pertumbuhan Kapasitas Energi Surya AS Makin Melesat

3

KLH: Pembangunan Berkelanjutan Lingkungan Hidup Bisa Pacu Ekonomi RI Tumbuh Capai 8%

4

Provinsi Kaltim Diminta Waspada dan Tetapkan Status Darurat Karhutla

5

Pertamina Patra Niaga Gandeng PGN Pasarkan Energi Alternatif