Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Perusahaan Pelat Merah China Akuisisi Saham Produsen SAF, Transaksi US$36,35 Juta

China National Aviation Fuel Company (CNAF) mengakuisisi saham produsen SAF Henan Junheng senilai US$36,35 juta, memperluas investasi bahan bakar hijau di China.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:18
Share
Petugas memakai sustainable aviation fuel (SAF )untuk salah satu penerbangan di bandara Dubai, Uni Emirat Arab pada 2023./Reuters-Rula Rouhana
Petugas memakai sustainable aviation fuel (SAF )untuk salah satu penerbangan di bandara Dubai, Uni Emirat Arab pada 2023./Reuters-Rula Rouhana
Ringkasan Berita
  • China National Aviation Fuel Company (CNAF) mengakuisisi saham pada fasilitas sustainable aviation fuel (SAF) milik Henan Junheng Industry Group Biotech Co., menandai investasi kedua pada produsen bahan bakar hijau swasta.
  • Henan Junheng Industry Group Biotech Co. memanfaatkan minyak jelantah sebagai bahan baku utama dan tengah memperluas kapasitas kilang SAF dari 400.000 ton menjadi 1 juta ton per tahun.
  • CNAF sebelumnya juga berinvestasi di fasilitas SAF Zhejiang dengan mengakuisisi 10% saham senilai sekitar US$36,35 juta, meskipun China belum memberlakukan mandat nasional untuk penggunaan SAF.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — China National Aviation Fuel Company (CNAF), perusahaan pelat merah distribusi bahan bakar penerbangan terbesar di China pada Senin (18/8/2025) mengumumkan kesepakatan akuisisi saham pada fasilitas bahan bakar penerbangan berkelanjutan (sustainable aviation fuel/SAF) milik Henan Junheng Industry Group Biotech Co., produsen biofuel swasta. Akuisisi ini menandai investasi kedua CNAF pada produsen bahan bakar hijau yang dikendalikan sektor swasta.

Mengutip Reuters, CNAF mengumumkan penandatanganan perjanjian investasi melalui akun resmi WeChat tanpa mengungkapkan detail nilai transaksi.

Junheng yang berbasis di Henan, merupakan salah satu pelopor pengolahan SAF komersial di China. Perusahaan tersebut memanfaatkan minyak jelantah (used cooking oil/UCO) sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan bahan bakar rendah karbon.

China sendiri merupakan produsen UCO terbesar di dunia. Saat ini Junheng tengah memperluas kapasitas kilang SAF di Puyang, Henan, dari 400.000 ton per tahun menjadi 1 juta ton per tahun yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.

Bulan lalu, CNAF juga masuk sebagai investor strategis pada fasilitas SAF di Zhejiang yang dikelola Zhejiang Jiaao Enprotech. Investasi tersebut ditandai dengan pengambilalihan 10% saham senilai sekitar 261 juta yuan (US$36,35 juta), berdasarkan laporan pengajuan saham perusahaan tersebut.

Meski menjadi pasar bahan bakar penerbangan terbesar kedua di dunia, China belum memberlakukan mandat nasional terkait penggunaan SAF.

Baca Juga

Uji coba pertama dilakukan pada September 2024 dengan penggunaan SAF pada belasan penerbangan domestik dari Beijing, Chengdu, Zhengzhou, dan Ningbo. Uji coba kemudian diperluas pada Maret 2025 ke seluruh penerbangan domestik yang berangkat dari keempat bandara tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Reuters

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas
Premium
8 menit yang lalu

Manuver Diam-diam Konglomerat India ke China Saat Hubungan dengan AS Memanas

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say
Premium
38 menit yang lalu

5.4% Economic Growth Target to Stimulate Consumer Sector, Economists Say

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pertamina Patra Niaga Pamer SAF Berbasis Minyak Jelantah di COP29

Pertamina Patra Niaga Pamer SAF Berbasis Minyak Jelantah di COP29

Virgin Australia Jadi Maskapai Internasional Pertama yang Minum Bioavtur Pertamina

Virgin Australia Jadi Maskapai Internasional Pertama yang Minum Bioavtur Pertamina

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud

Kontras Angan & Rencana Energi Prabowo: Target Listrik EBT 100% Muskil Terwujud

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

Prabowo Sebut Indonesia Akan jadi Pelopor EBT, Saham Energi Mendingin

Prabowo Sebut Indonesia Akan jadi Pelopor EBT, Saham Energi Mendingin

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026

IDXENERGY Loyo Usai Prabowo Bicara Ketahanan Energi Nota Keuangan 2026

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Perusahaan Pelat Merah China Akuisisi Saham Produsen SAF, Transaksi US$36,35 Juta
Energi Terbarukan
20 menit yang lalu

Perusahaan Pelat Merah China Akuisisi Saham Produsen SAF, Transaksi US$36,35 Juta

Semen Hijau Kontribusi 61% ke Penjualan Semen Indonesia (SMGR)
ESG Investing
1 jam yang lalu

Semen Hijau Kontribusi 61% ke Penjualan Semen Indonesia (SMGR)

Emisi Gas Rumah Kaca Uni Eropa Alami Kenaikan 3,4% Pada Kuartal I/2025
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Emisi Gas Rumah Kaca Uni Eropa Alami Kenaikan 3,4% Pada Kuartal I/2025

Komitmen Penurunan Emisi Karbon BNI (BBNI) ketika Bank-Bank Global Hengkang dari Aliansi Iklim
ESG Investing
2 jam yang lalu

Komitmen Penurunan Emisi Karbon BNI (BBNI) ketika Bank-Bank Global Hengkang dari Aliansi Iklim

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

2

Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

3

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang

4

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

5

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Lewotobi Laki-laki Kembali Erupsi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

2

Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

3

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang

4

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

5

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti