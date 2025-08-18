Bisnis Indonesia Premium
BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

BNPB melaporkan kebakaran hutan di Sumatra Utara, longsor di Ambon, dan gempa di Poso pada Hari Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2025. Masyarakat diimbau waspada.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 13:01
Kerusakan Gereja Elim akibat gempa magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulteng, Minggu (17/8/2025). (ANTARA/HO-BPBD Sulteng)
Kerusakan Gereja Elim akibat gempa magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulteng, Minggu (17/8/2025). (ANTARA/HO-BPBD Sulteng)
Ringkasan Berita
  • Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara, berhasil dipadamkan dalam waktu singkat.
  • Tanah longsor di Kota Ambon, Maluku, mengakibatkan kerusakan pada 15 rumah, dengan satu rumah rusak sedang dan dua rusak ringan.
  • Gempa berkekuatan 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, menyebabkan 32 orang luka-luka dan kerusakan pada 37 rumah.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Berbagai bencana alam melanda sejumlah wilayah Indonesia menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada Minggu (17/8/2025). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dua kejadian bencana baru yang terjadi sejak Sabtu (16/8/2025) pukul 07.00 WIB hingga Minggu (17/8/2025) pukul 07.00 WIB.

Kejadian pertama yakni kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatra Utara pada Sabtu (16/8/2025) pukul 13.30 waktu setempat. Api membakar kebun sawit milik warga seluas 2 hektare yang berada di Desa Gunung Tua Jae, Kecamatan Padang Bolak. Api berhasil dipadamkan di hari yang sama pada pukul 14.00 WIB.

Sementara di Kota Ambon, Provinsi Maluku, tanah longsor terjadi di beberapa titik di Kecamatan Sirimau dan Kecamatan Leitimur Selatan pada Sabtu (16/8/2025). Longsor dipicu hujan yang terjadi sejak dua hari sebelumnya atau sejak Kamis (14/8/2025).

“Akibatnya, sebanyak 15 unit rumah terdampak, satu rumah rusak sedang, dan dua rumah rusak ringan,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam siaran pers yang dikutip Senin (18/8/2025).

Selain itu, pada pagi hari bertepatan dengan Hari Kemerdekaan (17/8/2025), gempa dengan magnitudo 5,8 mengguncang Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah pada pukul 05.38 WIB.

Hingga Minggu siang pukul 12.00 WIB, 32 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Sebanyak 16 orang luka berat dilarikan ke Rumah Sakit Poso, enam orang luka dirawat di Puskesmas Tokorondo, dan 10 lainnya masih dalam pendataan lokasi perawatan.

Kerusakan yang belum diverifikasi juga tercatat di Desa Lape sebanyak delapan unit rumah dan Desa Maranda empat unit rumah rusak. Desa Tokorondo dua unit rumah rusak, Desa Patiwunga dua unit rumah rusak, Desa Bega satu unit rumah rusak dan satu unit rumah rusak di Desa Kilo.

“Hingga kini, BPBD setempat masih melakukan pendataan apakah ada warga yang mengungsi akibat gempa. Sementara itu, gempa susulan masih terus terjadi hingga saat ini,” lanjut BNPB.

Menyikapi kejadian bencana yang terjadi, BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan khususnya bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kebakaran di sekitar lahan yang mudah terbakar.

Sementara untuk kejadian gempa di Kabupaten Poso, masyarakat diimbau untuk tetap waspada menyikapi gempa susulan yang masih terjadi hingga kini. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tetap mengikuti arahan dan informasi resmi dari BNPB, BMKG, dan BPBD.

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

