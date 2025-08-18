Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

Bumi Resources (BUMI) menargetkan 50% pendapatan dari non-batu bara pada 2030. Kontribusi batu bara turun, sementara pendapatan emas dan perak meningkat signifikan.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 15:40
Share
Asap hasil pembakaran pembangkit batu bara yang menyumbang hampir separuh pasokan energi di Asia Pasifik. /Bloomberg-Taylor Weidman
Asap hasil pembakaran pembangkit batu bara yang menyumbang hampir separuh pasokan energi di Asia Pasifik. /Bloomberg-Taylor Weidman

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten batu bara kongsi Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) melaporkan diversifikasi pendapatan dari bisnis non-batu bara kian solid. Perseroan menargetkan kontribusi dari non-batu bara mencapai 50% terhadap pendapatan pada 2030.

Dari rekap laporan keuangan perusahaan sejak kuartal II/2020, terpotret kontribusi batu bara dalam pendapatan BUMI terus tergerus, yang mulanya mencapai 99,42% kini tersisa menjadi 82,17%. Sebaliknya, dalam setahun terakhir pendapatan yang diperoleh dari emas dan perak melambung tinggi.

Pada kuartal II/2020, BUMI membukukan pendapatan US$440,44 juta, dengan porsi 99,42% atau US$437,89 juta didapatkan dari penjualan batu bara.

Baca Juga : BUMI Shareholders Face Mixed Fortunes on Billions of Shares by August 2025

Total pendapatan tersebut kemudian terpangkas 4,22% year on year (YoY) menjadi US$421,86 juta, begitupun dengan pendapatan dari penjualan batu bara yang terkoreksi 5,06% YoY menjadi US$415,74 juta. Dalam kuartal II/2021 ini, kontribusi batu bara dalam total pendapatan turun jadi 98,55%.

Pada kuartal II/2022, total pendapatan BUMI melesat 129,62% menjadi US$968,69 juta, diikuti dengan pendapatan penjualan batu bara yang naik 131,67% menjadi US$963,15 juta. Per kuartal II/2022 ini, kontribusi pendapatan dari penjualan batu bara naik menjadi 99,43%.

Usai mendapat angin segar dari lonjakan harga batu bara pada 2022, dalam kuartal II/2023 total pendapatan BUMI susut 8,51% ke posisi US$886,27 juta, diikuti dengan penurunan pendapatan dari penjualan batu bara sebesar 9,63% menjadi US$870,43 juta. Kontribusi pendapatan dari penjualan batu bara juga turun menjadi 98,21%.

Pada kuartal II/2024, kontribusi penjualan batu bara dalam pendapatan total BUMI semakin kecil menjadi 89,72%, Rinciannya, total pendapatan mengalami koreksi 32,77% menjadi US$595,84 juta, sedangkan pendapatan dari penjualan batu bara turun 38,59% menjadi US$534,57 juta.

Selanjutnya pada kuartal II/2025, kontribusi pendapatan dari penjualan batu bara turun, meskipun pendapatan meningkat. Dalam enam bulan pertama 2025 ini, total pendapatan BUMI naik 13,78% menjadi US$677,93 juta, diikuti dengan pendapatan dari penjualan batu bara yang meningkat 4,21% menjadi US$557,08 juta. Namun, kontribusinya hanya menjadi 82,17%.

Adapun, saat kontribusi batu bara makin susut, pendapatan dari penjualan emas pada kuartal II/2025 melesat 95,89% YoY dari US$60,04 juta menjadi US$117,61 juta. Tren positif ini melanjutkan pertumbuhan sebesar 304,6% YoY pada kuartal II/2024, usai pada periode yang sama di 2023 pendapatan dari penjualan emas tercatat US$14,84 juta.

Sementara itu, pendapatan dari penjualan perak pada kuartal II/2025 melambung 164,75% YoY dari US$1,22 juta menjadi US$3,23 juta.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)
Premium
21 menit yang lalu

Kompaknya Vanguard & BlackRock di Merdeka Copper Gold (MDKA)

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan
Premium
51 menit yang lalu

Antara Peluang dan Risiko Kongsi Konglomerat Grup Djarum & Kapal Api di Bisnis Susu Kemasan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Porsi Pendapatan BUMI dari Batu Bara Kian Susut 5 Tahun Terakhir

Porsi Pendapatan BUMI dari Batu Bara Kian Susut 5 Tahun Terakhir

Adu Bunga Obligasi Grup Bakrie, Sinar Mas & Panin, Mana yang Lebih Cuan?

Adu Bunga Obligasi Grup Bakrie, Sinar Mas & Panin, Mana yang Lebih Cuan?

BlackRock and Big Investors’ Move on BRMS Shares in August 2025

BlackRock and Big Investors’ Move on BRMS Shares in August 2025

Balik Arah BlackRock di Saham-Saham Emas ANTM, MDKA, BRMS, UNTR Awal Agustus 2025

Balik Arah BlackRock di Saham-Saham Emas ANTM, MDKA, BRMS, UNTR Awal Agustus 2025

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

Grup Bakrie (BUMI) Terbitkan Obligasi Rp721,61 Miliar, Kupon Tembus 9,25%

Intip Kuda-kuda ENRG Garap Blok Migas Malacca, Kangean, hingga Gebang

Intip Kuda-kuda ENRG Garap Blok Migas Malacca, Kangean, hingga Gebang

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

Sektor Finansial dan Basic Materials Dominasi Pipeline Obligasi BEI

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Investor Asing Guyur Pasar Saham RI, Tren Bullish IHSG Dikonfirmasi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang
Iklim dan Lingkungan
21 menit yang lalu

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam
ESG Investing
40 menit yang lalu

Bumi Resources (BUMI) Makin Hijau Menjauh dari Emas Hitam

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti
Energi Terbarukan
1 jam yang lalu

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

WMO: Gelombang Panas Ekstrem Landa Dunia Berdampak pada Kesehatan Jutaan Orang
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

WMO: Gelombang Panas Ekstrem Landa Dunia Berdampak pada Kesehatan Jutaan Orang

KLH Gandeng Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Lingkungan Hidup Berbasis Keilmuan
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

KLH Gandeng Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Lingkungan Hidup Berbasis Keilmuan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

2

Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

3

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

4

KLH Gandeng Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Lingkungan Hidup Berbasis Keilmuan

5

WMO: Gelombang Panas Ekstrem Landa Dunia Berdampak pada Kesehatan Jutaan Orang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Alokasi Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional Rp69 Triliun
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

2

Spanyol Perangi 20 Kebakaran Hutan Besar di Tengah Suhu Panas Ekstrem

3

BNPB Laporkan Karhutla, Longsor dan Gempa Landa Indonesia pada Hari Kemerdekaan

4

KLH Gandeng Perguruan Tinggi Rumuskan Kebijakan Lingkungan Hidup Berbasis Keilmuan

5

WMO: Gelombang Panas Ekstrem Landa Dunia Berdampak pada Kesehatan Jutaan Orang