Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kemen LH Pastikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Polusi Plastik

Indonesia berkomitmen mengatasi polusi plastik global, menekankan negosiasi inklusif dan dukungan internasional, dengan target pengelolaan sampah 100% pada 2029.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 12:17
Share
Ilustrasi sampah dari kemasan plastik/ Freepik
Ilustrasi sampah dari kemasan plastik/ Freepik
Ringkasan Berita
  • Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menegaskan komitmen penuh dalam mengatasi polusi plastik di forum internasional, meskipun negosiasi perjanjian plastik global belum menunjukkan kemajuan signifikan.
  • Indonesia menekankan pentingnya negosiasi yang inklusif dan adil, serta dukungan teknologi dan pembiayaan dari negara maju untuk membantu negara berkembang mengatasi polusi plastik.
  • Indonesia menargetkan pengelolaan 100% sampah plastik secara tuntas pada 2029, dengan langkah konkret dan dukungan internasional yang kuat untuk mencapai solusi berkelanjutan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Lingkungan Hidup menegaskan komitmen penuh Indonesia dalam mengatasi polusi plastik pada forum internasional. Sikap ini disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dalam Pertemuan Meja Bundar Tingkat Menteri Intergovernmental Negotiating Committee (INC) di Jenewa, Swiss, yang membahas strategi global mengakhiri polusi plastik serta tantangan teknis, sosial, dan ekonomi yang dihadapi berbagai negara.

Dalam kesempatan itu, Hanif menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan negosiasi perjanjian plastik global yang belum menunjukkan kemajuan signifikan.

“Merupakan suatu kehormatan untuk bergabung dalam diskusi panel ini. Indonesia prihatin bahwa hingga saat ini belum ada kemajuan signifikan untuk mencapai perjanjian plastik global. Polusi plastik adalah ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang membutuhkan tindakan segera, kolektif, dan komprehensif,” kata Hanif dikutip dari siaran pers, Kamis (14/8/2025).

Hanif menekankan pentingnya proses negosiasi yang inklusif dan adil, tanpa paksaan, mengingat setiap negara memiliki kondisi dan tantangan berbeda. Menurutnya, negara berkembang membutuhkan dukungan teknologi, investasi, dan pembiayaan dari negara maju untuk mewujudkan aksi ambisius mengatasi polusi plastik.

"Indonesia mendukung peningkatan keterlibatan bilateral untuk mempercepat tercapainya perjanjian multilateral, dengan prinsip no one left behind. Harapan kami, penyelesaian polusi plastik dapat dicapai tanpa penundaan demi menjaga lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Indonesia menargetkan pengelolaan 100% sampah, termasuk plastik, secara tuntas pada 2029. Upaya ini mencakup penghapusan plastik bermasalah, bahan kimia berbahaya dalam produksi plastik, remediasi polusi plastik, serta pencegahan kebocoran plastik ke lingkungan.

Baca Juga

Hanif pun menyerukan langkah konkret dan dukungan internasional yang kuat. Menurutnya, kerja sama bilateral dan multilateral yang solid sangat penting untuk mempercepat tujuan bersama.

"Yang dibutuhkan sekarang adalah tindakan nyata dan solusi berkelanjutan untuk mengakhiri polusi plastik," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar
Premium
25 menit yang lalu

Kisi-kisi Nota Keuangan Pertama Prabowo yang Patut Dicermati Pasar

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)
Premium
55 menit yang lalu

Coal Price Slumps and Tighter Competition Pressured Astra Group’s Subsidiary, United Tractors (UNTR)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Beda Sikap AS – Uni Eropa Soal Penangangan Polusi Sampah

Beda Sikap AS – Uni Eropa Soal Penangangan Polusi Sampah

Amazon Komitmen Gunakan Kemasan Daur Ulang Dalam Pengiriman Produk

Amazon Komitmen Gunakan Kemasan Daur Ulang Dalam Pengiriman Produk

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Dorong Pemerintah Bentuk Regulasi Pembatasan Plastik Sekali Pakai

Beban Sampah Tinggi, Cirebon Ajukan 200 Kontainer ke Pemprov Jabar

Beban Sampah Tinggi, Cirebon Ajukan 200 Kontainer ke Pemprov Jabar

Negara-negara Asean Diminta Prioritaskan Lingkungan dalam Perundingan Plastik Global

Negara-negara Asean Diminta Prioritaskan Lingkungan dalam Perundingan Plastik Global

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang

Trump Desak Negara-negara Tolak Pembatasan Produksi Plastik dalam Perundingan PBB

Trump Desak Negara-negara Tolak Pembatasan Produksi Plastik dalam Perundingan PBB

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Sempat Anjlok, Pasar Karbon Global mulai Pulih pada Juli 2025
ESG Investing
15 menit yang lalu

Sempat Anjlok, Pasar Karbon Global mulai Pulih pada Juli 2025

Kemen LH Pastikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Polusi Plastik
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Kemen LH Pastikan Komitmen Indonesia dalam Penanganan Polusi Plastik

Sinyal Positif dari JP Morgan untuk Prospek Pasar Karbon
ESG Investing
2 jam yang lalu

Sinyal Positif dari JP Morgan untuk Prospek Pasar Karbon

BMKG: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Curah Hujan Tinggi hingga 20 Agustus
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

BMKG: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Curah Hujan Tinggi hingga 20 Agustus

Kota Jenewa di Swiss Gratiskan Transportasi Umum karena Lonjakan Polusi
Iklim dan Lingkungan
6 jam yang lalu

Kota Jenewa di Swiss Gratiskan Transportasi Umum karena Lonjakan Polusi

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Amazon Komitmen Gunakan Kemasan Daur Ulang Dalam Pengiriman Produk

2

Laju Pertumbuhan Kapasitas Energi Bersih AS Alami Perlambatan di 2025

3

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

4

Kota Jenewa di Swiss Gratiskan Transportasi Umum karena Lonjakan Polusi

5

BMKG: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Curah Hujan Tinggi hingga 20 Agustus

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

Lagi dan Lagi Netanyahu Bantah Kelaparan di Gaza karena Ulah Israel

13 Agustus 2025

Foto

Peningkatan Penjualan Kerajinan Patung Garuda Pancasila
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Amazon Komitmen Gunakan Kemasan Daur Ulang Dalam Pengiriman Produk

2

Laju Pertumbuhan Kapasitas Energi Bersih AS Alami Perlambatan di 2025

3

Indonesia Punya Standar Pengungkapan Keberlanjutan Baru, Berlaku 1 Januari 2027

4

Kota Jenewa di Swiss Gratiskan Transportasi Umum karena Lonjakan Polusi

5

BMKG: Sejumlah Wilayah Rawan Banjir karena Curah Hujan Tinggi hingga 20 Agustus