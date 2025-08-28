Menerka Nasib Transisi Energi Bersih Jepang Usai Mitsubishi Keluar Proyek Pembangkit Angin

Mitsubishi keluar dari proyek angin lepas pantai Jepang, menghambat transisi energi bersih negara tersebut. Faktor biaya dan kebijakan global menjadi tantangan utama.

Bisnis.com, JAKARTA — Mitsubishi Corp bersama mitra konsorsium unit Chubu Electric Power Co dan Venti Japan Inc mengundurkan diri dari tiga proyek angin lepas pantai di Jepang. Pembangkit listrik tersebut diproyeksikan berkapasitas 1,76 gigawatt (GW) dan diperkirakan akan mulai beroperasi pada 2028-2030.

Langkah ini diambil di tengah melemahnya industri angin lepas pantai global di tengah tingginya suku bunga dan biaya material, serta penolakan terhadap kebijakan ramah lingkungan di beberapa negara. Selain itu, sikap Presiden AS Donald Trump yang menentang tenaga angin telah menggagalkan beberapa proyek di negara tersebut sehingga mengaburkan prospek industri tersebut.

Hal ini menjadi pukulan kemunduran terbaru bagi industri pembangkit angin karena bergulat dengan lambatnya kemajuan dan kenaikan biaya. Selain itu, mundurnya Mitsubishi menjadi penghambat upaya Jepang dalam melakukan dekarbonisasi.

CEO Mitsubishi Katsuya Nakanishi mengatakan rantai pasokan yang ketat, inflasi, nilai tukar, dan kenaikan suku bunga telah mengubah prospek angin lepas pantai secara signifikan sejak konsorsium tersebut memenangkan lokasi tersebut dalam tender pemerintah tahun 2021.

"Kami telah mengkaji setiap langkah yang memungkinkan. Meski begitu, biaya konstruksi telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari yang kami perkirakan saat pertama kali mengajukan penawaran dan ada risiko biaya tersebut dapat meningkat lebih lanjut," ujarnya dalam sebuah pernyataan dilansir Bloomberg, Kamis (28/8/2025).

Dia menyerukan kepastian bisnis yang lebih besar dengan sistem yang memberikan prediktabilitas yang lebih baik dan memungkinkan risiko dikelola secara efektif di tengah lingkungan yang berubah dengan cepat saat ini.

Sebagian besar kerugian akibat penarikan diri dari tiga proyek di prefektur Chiba dan Akita telah diperhitungkan dan kerugian tambahan akan dibatasi. Perusahaan mencatat kerugian sebesar 52,2 miliar yen atau setara US$352 juta pada bisnis angin lepas pantai domestiknya pada bulan Februari ketika pertama kali mengumumkan peninjauan atas usaha tersebut.

Chubu Electric, mitra dalam konsorsium yang sama, memperkirakan akan mendapatkan biaya sebesar 17 miliar yen dari penarikan diri dari proyek-proyek tersebut.

Keluarnya perusahaan ini merupakan pukulan terbaru bagi industri angin lepas pantai global yang telah terguncang oleh pembengkakan biaya yang telah menggerus minat di Eropa dan oleh perlawanan yang kuat dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Di Jepang, di mana sektor pembangkit angin ini masih baru, mosi tidak percaya dari sebuah perusahaan dagang besar mengancam akan menggagalkan transisi energi negara yang bergantung pada bahan bakar fosil ini yang memang sudah terhambat.

Analis Jepang di Bloomberg NEF Umer Sadiq menuturkan Jepang sudah berada di jalur yang tepat untuk gagal mencapai target energi terbarukan 2030 dan perkembangan ini semakin menjauhkan negara tersebut.

"Bauran energinya akan tetap lebih intensif karbon daripada yang direncanakan, sehingga meningkatkan risiko terkait keamanan energi dan komitmen dekarbonisasi," katanya.

Jepang telah berupaya untuk meningkatkan pemanfaatan energi angin lepas pantai guna mencapai targetnya untuk meningkatkan energi terbarukan hingga 40% pada tahun fiskal 2040 dengan angin menyumbang 4% hingga 8% dari bauran listriknya.

Jepang menargetkan kapasitas tenaga angin lepas pantai sebesar 10 gigawatt pada akhir dekade ini, dan ingin meningkatkannya menjadi 30 gigawatt hingga 45 gigawatt pada 2040. Negara ini masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil seperti batu bara dan gas untuk listrik, dan telah menekankan perlunya percepatan proyek-proyek angin lepas pantai untuk menghadirkan lebih banyak energi bersih ke jaringan listrik.

Selain mengidentifikasi lokasi yang layak dan melaksanakan tender pengembangan, pemerintah telah berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk mengizinkan perusahaan memperpanjang izin lokasi mereka melebihi 30 tahun yang telah ditetapkan.

Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk mengizinkan pengembang angin lepas pantai memperpanjang izin lokasi mereka tanpa lelang berulang dalam upaya meningkatkan profitabilitas. Adapun pemenang lelang lepas pantai Jepang lainnya antara lain RWE. Iberdrola, dan BP.

Pendiri Perusahaan Jasa Intelijen Energi Japan NRG Yuriy Humber menuturkan untuk menarik pengembang, Jepang dapat mempertimbangkan perjanjian jual beli listrik yang didukung pemerintah guna mengurangi risiko pembiayaan.

"Hal ini juga dapat menyederhanakan sistem perizinan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk lulus penilaian lingkungan. Proses tersebut membutuhkan waktu antara 3 hingga 5 tahun," tuturnya.

Menteri Perdagangan Yoji Muto menuturkan pemerintah Jepang akan mengulang tender untuk tiga lokasi yang ditinggalkan konsorsium.

Direktur Kebijakan Energi Angin Kementerian Perindustrian Jepang Yuichi Furukawa mengatakan pemerintah akan mengkaji faktor-faktor di balik penarikan Mitsubishi dan temuannya akan tercermin dalam lelang-lelang mendatang. Pemerintah belum memutuskan apakah akan melelang ulang lokasi-lokasi tersebut terlebih dahulu atau melanjutkan lelang keempat, tambahnya.

"Proyek-proyek ditangguhkan secara global karena kenaikan biaya, dan kekhawatiran serupa telah disampaikan oleh operator putaran kedua. Tidak ada pengembang di putaran selanjutnya yang mengisyaratkan rencana untuk mundur. Kita harus meninjau sistem secara menyeluruh untuk memastikan putaran kedua dan ketiga berhasil diselesaikan," ujarnya dilansir Reuters.

Pemerintah akan menyimpan simpanan sebesar 20 miliar yen atau setara US$136 juta dari kelompok-kelompok yang dipimpin Mitsubishi dan melarang perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti lelang putaran lelang angin lepas pantai berikutnya.

"Pasar angin lepas pantai Jepang tidak akan runtuh karena mundurnya Mitsubishi dan akan tetap menjadi sumber energi terbarukan yang penting," kata Furukawa.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian dan Pertanahan Jepang sedang berupaya melonggarkan peraturan, termasuk memperpanjang periode operasi hingga satu dekade untuk meningkatkan keuntungan bagi pengembang seiring melonjaknya biaya konstruksi. Hal itu dilakukan dengan mengusulkan revisi pedoman untuk memperpanjang masa sewa proyek angin lepas pantai selama 10 tahun dari 30 tahun saat ini guna membantu pengembang mengelola lonjakan biaya konstruksi dan menyelesaikan proyek. Proposal tersebut diajukan kepada panel ahli gabungan Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri (METI) dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata (MLIT).

Berdasarkan pedoman operasional saat ini untuk tender publik di wilayah maritim umum, operator harus menutup fasilitas mereka dalam jangka waktu izin 30 tahun setelah itu tender baru akan diadakan. Revisi yang diusulkan akan memungkinkan operator untuk memperbarui izin mereka jika memenuhi persyaratan tertentu.

Hal ini karena pedoman saat ini mensyaratkan konstruksi, operasi, dan dekomisioning selesai dalam waktu 30 tahun, operasi aktual biasanya hanya berlangsung sekitar 20 tahun.

Kementerian Perindustrian dan Pertanahan Jepang akan memperpanjang jangka waktu tersebut akan meningkatkan penjualan listrik, memperbaiki arus kas untuk pembayaran pinjaman pembiayaan proyek, menarik lebih banyak investor ekuitas, dan memungkinkan pemulihan modal lebih awal

"Pedoman baru akan berlaku mulai putaran lelang berikutnya. Belum ada keputusan yang dibuat mengenai apakah pedoman tersebut akan mencakup tiga putaran terakhir," ucap Juru Bicara Kementerian Perindustrian dan Pertanahan Jepang.

Pemerintah Jepang diperkirakan akan mempermanis persyaratan bagi pengembang untuk membangun sektor angin lepas pantai skala besar karena berupaya menghidupkan kembali ambisi yang terhambat oleh melonjaknya biaya dan penundaan proyek global.

Pemerintah menargetkan kapasitas angin lepas pantai sebesar 45 gigawatt pada 2040 untuk mengurangi ketergantungan pada impor batu bara dan gas, mengurangi emisi karbon, dan memperkuat ketahanan energi. Pemerintah memiliki kapasitas sebesar 0,3 GW pada akhir tahun 2024.

TARGET KURANGI EMISI GAS RUMAH KACA

Jepang akan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 60% pada 2035 dari tingkat emisi tahun 2013 berdasarkan target iklim yang telah direvisi. Kebijakan ini dinilai belum memenuhi persyaratan untuk mencapai tujuan Perjanjian Paris. Negara dengan pencemar karbon dioksida terbesar kelima di dunia ini memiliki target untuk mengurangi emisi sebesar 46% trahun 2030.

Menteri Lingkungan Hidup Keiichiro Asao menuturkan untuk mencapai target pengurangan emisi kami berikutnya tidak hanya membutuhkan upaya yang sudah ada, tetapi juga solusi inovatif yang mengarah pada pengurangan emisi yang lebih dalam.

Jepang yang masih sangat bergantung pada gas alam dan batu bara, telah berjuang untuk beralih ke sumber energi yang lebih bersih atau mencapai kemajuan besar dalam dekarbonisasi industri. Hal ini untuk mencapai emisi nol bersih pada 2050 dan mematuhi target Paris perlu menerapkan pengurangan emisi sebesar 73% pada 2035.

Jepang memperkirakan permintaan gas alam cairnya akan meningkat hingga tahun 2040 jika tidak mencapai target pengurangan polusi. AI, pusat data, dan pabrik pembuat chip semikonduktor diperkirakan akan meningkatkan permintaan listrik Jepang.

Adapun bahan bakar fosil menghasilkan pangsa terendah dalam pasokan listrik skala utilitas Jepang selama paruh pertama tahun 2025 menandai tonggak penting dalam momentum transisi energi di salah satu konsumen bahan bakar fosil terbesar di dunia.

Jepang merupakan salah satu dari 10 konsumen dan importir batu bara, gas alam, dan minyak mentah terbesar, yang digunakan untuk menghasilkan sebagian besar energi yang dibutuhkan di negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia ini.

Berdasarkan data Ember, pangsa bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik Jepang terus menurun dan untuk pertama kalinya hanya menyumbang kurang dari 60% pasokan listrik skala utilitas selama Januari hingga Juni. Sumber energi bersih terutama pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga nuklir telah memasok listrik yang tersisa, dan telah jauh melampaui pertumbuhan sumber daya berbahan bakar fosil sejauh dekade ini.

Jika pasokan listrik bersih terus berkembang pada tingkat rerata yang terlihat sejak 2019 dan pasokan bahan bakar fosil terus menyusut pada laju yang terlihat selama periode yang sama, maka listrik bersih akan melampaui pasokan listrik fosil pada 2033.

Prospek sumber energi bersih dalam negeri yang memasok sebagian besar listrik Jepang dalam dekade mendatang akan menjadi sumber kekhawatiran bagi para eksportir bahan bakar fosil, yang telah sangat bergantung pada pertumbuhan permintaan Jepang selama beberapa dekade.

Data Ember menunjukkan pasokan listrik bersih Jepang selama Januari hingga Juni mencapai total 188 terawatt jam (TWh). Total tersebut 47% lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2019 dan menandai tingkat output pasokan bersih tertinggi selama paruh pertama tahun ini dalam lebih dari satu dekade.

Namun, pasokan listrik bersih masih jauh di bawah puncak tertingginya yang tercatat pada awal tahun 2000-an karena masih menurunnya tingkat pembangkit listrik tenaga nuklir di negara tersebut setelah bencana Fukushima tahun 2011.

Kekhawatiran mengenai keselamatan tenaga nuklir memicu penutupan besar-besaran armada nuklir Jepang sejak 2011 dan pasokan listrik nuklir pada 2024 tetap sekitar 70% di bawah kondisi tahun 2010, setahun sebelum kehancuran Fukushima.

Namun, meskipun nuklir sebagian besar masih terpinggirkan, perusahaan utilitas Jepang telah dengan cepat meningkatkan pembangkitan listrik dari sumber bersih lainnya selama kurang lebih satu dekade terakhir. Sejak 2010, pembangkitan listrik tenaga surya telah mencapai peningkatan 25 kali lipat, sedangkan output dari ladang angin dan pembangkit listrik bioenergi telah meningkat lebih dari 2 kali lipat.

Penambahan energi bersih ini telah memungkinkan pasokan listrik bersih non-nuklir mencapai rekor baru dalam delapan dari 10 tahun terakhir, dan meningkatkan pangsa listrik bersih dalam total bauran pembangkitan menjadi 31% pada 2024 dari hanya 12% di 2012. Pangsa pembangkitan bersih tersebut telah melonjak menjadi rerata 41% untuk paruh pertama tahun 2025, berkat rekor produksi dari ladang angin dan pembangkit bioenergi, serta pemulihan berkelanjutan di pembangkit nuklir seiring reaktor secara bertahap kembali beroperasi.

Perusahaan utilitas Jepang telah memangkas penggunaan bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik karena mereka telah meningkatkan pasokan energi bersih. Jumlah total listrik yang dihasilkan dari pembangkit gas alam selama Januari hingga Juni 2025 merupakan yang terendah untuk periode 6 bulan tersebut setidaknya sejak 2019 karena harga gas alam yang tinggi menghambat penggunaan gas di negara tersebut.

Pembangkit listrik tenaga batu bara naik sekitar 4% dari bulan yang sama di tahun 2024 untuk menutupi penurunan pembangkit listrik tenaga gas, dan pasokan listrik berbahan bakar fosil secara keseluruhan relatif stagnan dibandingkan tahun lalu. Pemangkasan penggunaan bahan bakar fosil lebih nyata dibandingkan dengan tingkat pembangkitan yang terlihat selama paruh pertama tahun 2019. Pasokan listrik tenaga batu bara pada semester 1 tahun 2025 mencapai sebesar 9% lebih rendah dibandingkan dari semester 1 tahun 2019, sementara output listrik tenaga gas 25% lebih rendah.

Mengingat ambisi Jepang untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 46% pada 2030 dari tingkat emisi tahun 2013 ketika terjadi lonjakan pembangkit listrik berbahan bakar fosil pengurangan tambahan untuk pembangkit listrik tenaga batu bara dan gas diperkirakan terjadi dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan penutupan pembangkit listrik tenaga fosil yang sudah usang.

Adapun antara tahun 2019 dan 2024, pasokan listrik berbahan bakar fosil Jepang mengalami kontraksi rata-rata 3% per tahun. Jika hal ini terus berlanjut, diperkirakan akan terjadi penurunan sebesar 30% dalam pembangkit energi fosil sekitar tahun 2040. Di saat yang sama, pasokan listrik bersih telah meningkat sekitar 6% per tahun sejak 2019. Jika hal ini terus berlanjut, maka diperkirakan terjadi peningkatan dua kali lipat pasokan listrik bersih sekitar tahun 2036. Pasokan listrik bersih Jepang dapat melampaui pasokan fosil pada 2033.

