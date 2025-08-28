Bisnis Indonesia Premium
Emiten Perikanan Dharma Samudera (DSFI) Mulai Operasikan PLTS

Dharma Samudera Fishing Industries (DSFI) mengoperasikan PLTS 331.08 kWp bersama Xurya untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi emisi karbon, mendukung transisi energi bersih.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 06:16
Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan hasil perikanan PT Dharma Samudera Fishing IndustriesTbk. (DSFI) bekerja sama dengan Xurya untuk mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 331.08 kWp.

Direktur Utama DSFI Ewijaya mengatakan DSFI mencatat sejarah baru sebagai salah satu perusahaan perikanan pertama di Indonesia yang mengoperasikan PLTS berkapasitas 331.08 kWp untuk mendukung kegiatan produksinya.

Penggunaan PLTS ini merupakan langkah strategis DSFI untuk meningkatkan efisiensi energi dan mengurangi ketergantungan pada listrik berbasis fosil. PLTS ini diproyeksikan dapat menekan emisi karbon sebesar 383.291 kg setiap tahunnya atau setara dengan menanam 5.140 pohon.

Selain itu, inisiatif ini juga selaras dengan program pemerintah dalam mendorong transisi energi bersih dan implementasi Environmental, Social, and Governance (ESG) di sektor industri.

“Investasi PLTS tidak hanya mengurangi biaya operasional, tetapi juga menjadi wujud nyata komitmen DSFI terhadap keberlanjutan lingkungan dan daya saing industri hasil laut di pasar global,” jelasnya dalam keterangan resmi, Kamis (28/8/2025).

Langkah DSFI ini menjadi bukti bahwa transisi energi bersih dapat diadopsi lintas sektor, termasuk perikanan yang selama ini dikenal sebagai industri padat energi. Melalui model sewa tanpa biaya awal, Xurya hadir bukan hanya sebagai penyedia solusi teknis, tetapi juga sebagai mitra transisi energi yang memungkinkan DSFI memimpin perubahan dengan mudah.

Managing Director Xurya Eka Himawan mengapresiasi langkah progresif DSFI yang telah menjadi pelopor penggunaan energi surya ke industri perikanan Indonesia. Kolaborasi dengan DSFI adalah bukti nyata bahwa keberhasilan transisi energi Indonesia ditentukan oleh keberanian sektor swasta untuk mengambil langkah nyata.

Inisiatif ini sejalan dengan agenda pemerintah untuk mencapai ambisi Net Zero Emission 2060. Lebih jauh, langkah DSFI bersama Xurya ini juga memperkuat visi Blue and Green Economy Indonesia dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut sekaligus menekan emisi karbon melalui energi bersih.

Dengan sistem PLTS yang dilengkapi teknologi pemantauan real-time, DSFI memastikan pasokan listrik yang andal dan efisien untuk mendukung proses produksi, sekaligus memberikan kontribusi pada target penurunan emisi nasional. Ini membuktikan bahwa energi bersih bisa mendukung efisiensi, keberlanjutan, dan daya saing global secara bersamaan.

Dengan terobosan ini, DSFI bukan hanya menghadirkan produk hasil laut berkualitas tinggi, tetapi juga menetapkan standar baru bahwa keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan industri. Kolaborasi DSFI dan Xurya menjadi simbol bahwa masa depan energi Indonesia adalah energi bersih.

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

