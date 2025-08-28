Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, IESR Dorong Audit Efisiensi Energi di Gedung Pemerintah

IESR mendorong audit efisiensi energi di gedung pemerintah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pelatihan dilakukan untuk ASN di Jakarta guna mendukung audit energi.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Kamis, 28 Agustus 2025 | 13:15
Share
Solar Panel milik Sun Energy di atap institusi Pendidikan di Cikarang/Lukman Nur Hakim
Solar Panel milik Sun Energy di atap institusi Pendidikan di Cikarang/Lukman Nur Hakim

Bisnis.com, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) mendorong dilakukan praktik audit efisiensi energi pada gedung milik pemerintah sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca. 

Namun demikian, pemahaman dan keahlian dalam menerapkan manajemen energi di kalangan aparatur negara masih terbatas. Untuk itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) melalui proyek Sustainable Energy Transition Indonesia (SETI) menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas bagi 27 aparatur sipil negara (ASN) serta pengelola dan pengawas gedung pemerintah di Jakarta. Kegiatan yang berlangsung pada 30–31 Juli 2025 ini menggandeng auditor bersertifikat, Yuli Safangat. Pelatihan ini diharapkan dapat mendukung implementasi audit energi secara singkat (walkthrough energy audit) yang sedang dilakukan Pemerintah Kota Jakarta Pusat pada 8 gedung kantor kecamatan di wilayahnya.

Manajer Proyek Sustainable Energy Transition Indonesia (SETI) IESR Malindo Wardana mengatakan pemahaman menyeluruh terhadap pola konsumsi energi di gedung akan memudahkan identifikasi potensi penghematan.

"Pemahaman ini akan berguna untuk mendorong implementasi manajemen energi dan konservasi energi secara berkelanjutan di tingkat kota, sebagai bagian dari strategi pencapaian target efisiensi energi nasional dan pengurangan emisi gas rumah kaca," ujarnya dalam keterangan, Kamis (28/8/2025). 

Jakarta sebagai daerah dengan kepadatan bangunan dan aktivitas ekonomi tinggi memiliki peluang besar untuk menumbuhkan layanan serta industri terkait penghematan energi termasuk jasa audit energi, apabila banyak bangunan gedung pemerintahan yang menerapkan manajemen energi.

"Saat ini, permintaan audit energi masih terbatas. Jika bangunan gedung milik pemerintah memberi contoh, maka bangunan gedung lain bisa mengetahui manfaatnya dan mengadopsi praktik tersebut," katanya. 

Baca Juga

Proyek SETI sendiri berfokus pada dekarbonisasi industri dan dekarbonisasi sektor lingkungan binaan melalui penggunaan energi terbarukan dan konservasi energi. Proyek SETI didanai oleh Internationale Klimaschutzinitiative (IKI) dari Kementerian Urusan Ekonomi dan Aksi Iklim Federal (BMWK), Pemerintah Jerman, bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (DJ EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Audit energi merupakan pendekatan sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan peluang peningkatan kinerja energi dalam lingkup tertentu. Tahapannya mencakup perencanaan, pembentukan tim audit, pengumpulan data umum dan teknis, serta pengukuran lapangan menggunakan peralatan seperti digital anemometer untuk sistem HVAC atau digital power meter untuk parameter kelistrikan.

Analis Kebijakan di Bagian Pengawasan Konservasi Energi, Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Radityo Yudanto menuturkan pemerintah telah menyiapkan sistem Pelaporan Online Manajemen Energi (POME) untuk memudahkan instansi dan badan usaha menyampaikan laporan tahunan.

"Melalui sistem ini, data penggunaan energi, peralatan, dan rencana kegiatan efisiensi dapat dihimpun sehingga menjadi dasar pengambilan kebijakan konservasi energi," ucapnya. 

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2023, pemerintah mewajibkan bangunan atau badan usaha dengan konsumsi minimal 500 TOE per tahun, setara dengan 5.815 MWh listrik per tahun atau tagihan listrik kira-kira Rp500 juta per bulan, untuk menerapkan manajemen energi," katanya. 

Pada 2024, terdapat 54 bangunan yang melaksanakan dan melaporkan manajemen energi, terdiri dari 34 gedung komersial dan 20 gedung pemerintah. Laporan ini menunjukkan penghematan energi sebesar 51 GWh, dengan penurunan emisi sekitar 36.628 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2e) dari total konsumsi energi 506 GWh. Dari jumlah tersebut, konsumsi energi gedung pemerintah berkontribusi 4%, sementara gedung komersial mencapai 96%.

"Upaya konservasi dan efisiensi energi di bangunan di antaranya pengaturan operasi peralatan seperti jam operasi, suhu ruangan, modifikasi peralatan sensor, kaca film, penggantian peralatan lampu LED dan AC hemat energi, serta langkah tambahan seperti pemasangan PLTS atap," katanya. 

Objek penghematan terbesar berasal dari sistem tata cahaya sebesar 46%, pendinginan 37%, sistem transportasi gedung 10%, dan peralatan kantor 7%.

Namun demikian, tren pelaporan energi mengalami penurunan karena beberapa kendala, di antaranya belum menjadi bagian dari evaluasi kinerja instansi, ketiadaan sistem reward and punishment, mutasi pegawai tanpa alih pengetahuan, serta perubahan nomenklatur instansi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware
Premium
55 menit yang lalu

Revisi Naik Laba AZKO (ACES) Ditengah Kembalinya Penantang Kuat Ace Hardware

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA
Premium
1 jam yang lalu

Detik-Detik Emiten Tommy Soeharto (HITS) Go Private, Saham HUMI Terus ARA

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pengembang Diminta Bangun Rumah Subsidi Terapkan Prinsip Hijau dan Layak Huni

Pengembang Diminta Bangun Rumah Subsidi Terapkan Prinsip Hijau dan Layak Huni

Kesadaran Perusahaan Terapkan ESG Pacu Permintaan Gedung Perkantoran Sertifikat Hijau

Kesadaran Perusahaan Terapkan ESG Pacu Permintaan Gedung Perkantoran Sertifikat Hijau

Kabinet Prabowo Makin Gemuk di Tengah Gembar-gembor Efisiensi Anggaran

Kabinet Prabowo Makin Gemuk di Tengah Gembar-gembor Efisiensi Anggaran

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Sri Mulyani Paparkan Daftar Program Daerah yang Diambil Alih Pusat, Ini Detailnya

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Aroma Resentralisasi Fiskal di Balik Ingar-bingar Efisiensi Anggaran

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Imbas TKD Dipangkas, Pusat Bakal Ambil Alih Sebagian Tugas Daerah

Sri Mulyani Bakal Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Sri Mulyani Bakal Siapkan Anggaran untuk Badan Baru

Anggaran TKD Anjlok, Sri Mulyani Sebut Pembangunan Daerah dari Belanja Pusat

Anggaran TKD Anjlok, Sri Mulyani Sebut Pembangunan Daerah dari Belanja Pusat

Berita Lainnya

Berita Terbaru

KLH Awasi 5 Perusahaan Langgar dan Cemari Lingkungan DAS Brantas
Iklim dan Lingkungan
12 menit yang lalu

KLH Awasi 5 Perusahaan Langgar dan Cemari Lingkungan DAS Brantas

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, IESR Dorong Audit Efisiensi Energi di Gedung Pemerintah
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca, IESR Dorong Audit Efisiensi Energi di Gedung Pemerintah

Prospek SAF: Partisipasi Masyarakat, Strategi Pertamina, Hingga Masa Depan Industri Penerbangan
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

Prospek SAF: Partisipasi Masyarakat, Strategi Pertamina, Hingga Masa Depan Industri Penerbangan

Tertekan Kendaraan EV dan Tarif AS, Produsen Otomotif Eropa Minta Kaji Target Emisi Karbon
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Tertekan Kendaraan EV dan Tarif AS, Produsen Otomotif Eropa Minta Kaji Target Emisi Karbon

RI Bawa Sejumlah Isu Iklim dan Pendanaan ke Meja Perundingan COP30
Iklim dan Lingkungan
5 jam yang lalu

RI Bawa Sejumlah Isu Iklim dan Pendanaan ke Meja Perundingan COP30

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Lahan Sawah Terdampak Kebocoran Pipa, Vale Indonesia Komitmen Atasi dan Pulihkan Lingkungan

2

RI Bakal Cari Pendanaan Iklim dan Tawarkan Perdagangan Karbon di COP30

3

Pertamina Dorong Dekarbonisasi di Kilang Cilacap

4

Pengembang Diminta Bangun Rumah Subsidi Terapkan Prinsip Hijau dan Layak Huni

5

Emiten Perikanan Dharma Samudera (DSFI) Mulai Operasikan PLTS

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Aksi Buruh di Depan Kompleks Parlemen Senayan
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Lahan Sawah Terdampak Kebocoran Pipa, Vale Indonesia Komitmen Atasi dan Pulihkan Lingkungan

2

RI Bakal Cari Pendanaan Iklim dan Tawarkan Perdagangan Karbon di COP30

3

Pertamina Dorong Dekarbonisasi di Kilang Cilacap

4

Pengembang Diminta Bangun Rumah Subsidi Terapkan Prinsip Hijau dan Layak Huni

5

Emiten Perikanan Dharma Samudera (DSFI) Mulai Operasikan PLTS