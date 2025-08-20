Bisnis Indonesia Premium
Bank Neo (BBYB) Luncurkan Produk Tabungan Hijau, Tawarkan Bunga 5%

Bank Neo Commerce (BBYB) luncurkan Tabungan Neo Green dengan bunga 5%, di mana 1% disalurkan ke WWF-Indonesia untuk pelestarian lingkungan.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 16:43
Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono berpose bersama dengan Partnership Director WWF-Indonesia Rusyda Deli pada sesi peresmian dan penandatanganan kerja sama strategis pada Kamis (14/8/2025)/Dok. WWF-Indonesia
Direktur Utama Bank Neo Commerce Eri Budiono berpose bersama dengan Partnership Director WWF-Indonesia Rusyda Deli pada sesi peresmian dan penandatanganan kerja sama strategis pada Kamis (14/8/2025)/Dok. WWF-Indonesia
Ringkasan Berita
  • Bank Neo Commerce meluncurkan Tabungan Neo Green bekerja sama dengan WWF-Indonesia untuk mendukung pelestarian lingkungan.
  • Nasabah Tabungan Neo Green mendapatkan bunga 5%, di mana 1% disalurkan untuk program lingkungan dan 4% masuk ke rekening nasabah.
  • Produk ini dapat diakses melalui aplikasi neobank dan ditujukan bagi nasabah yang peduli terhadap pelestarian lingkungan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Neo Commerce Tbk. (BBYB) bekerja sama dengan WWF-Indonesia meluncurkan produk tabungan hijau Tabungan Neo Green. Produk ini hadir untuk memfasilitasi keikutsertaan nasabah dalam aksi pelestarian lingkungan.

Melalui produk tabungan ini, sebagian dari bunga yang didapat nasabah ketika menabung akan disalurkan untuk mendukung program-program pelestarian lingkungan yang saat ini dilakukan melalui kerja sama dengan WWF-Indonesia.

“Tabungan Neo Green kami hadirkan sebagai realisasi dari komitmen Bank Neo Commerce dalam penyediaan produk keuangan yang berkelanjutan. Produk ini kami luncurkan untuk menjawab kebutuhan nasabah yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian lingkungan,” kata Direktur Utama Bank Neo Commerce, Eri Budiono, dalam siaran pers, Rabu (20/8/2025).

Sementara itu, Partnership Director WWF-Indonesia, Rusyda Deli, mengemukakan bahwa aksi pelestarian alam dan konservasi satwa liar dilindungi tak dapat berjalan sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi dan keterlibatan semua pihak.

“Kerja sama WWF-Indonesia dan Bank Neo Commerce melalui Tabungan Neo Green adalah bukti bahwa sinergi dapat menciptakan dampak nyata bagi konservasi. Melalui program ini, nasabah diajak untuk menabung sambil berbagi,” kata Rusyda.

Sebagai informasi, produk Tabungan Neo Green ditujukan untuk nasabah perorangan yang ingin menabung sekaligus berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Tabungan Neo Green dapat dibuka dan diakses oleh nasabah melalui neobank, aplikasi mobile banking milik Bank Neo Commerce.

Adapun suku bunga Tabungan Neo Green saat ini adalah sebesar 5%, dengan mekanisme sebesar 1% akan disalurkan untuk pelestarian lingkungan melalui WWF-Indonesia, dan 4% nya  akan dikreditkan ke rekening nasabah. Dengan begitu, nasabah tetap mendapatkan keuntungan layaknya tabungan biasa, sekaligus berpartisipasi dalam misi pelestarian lingkungan.

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria

