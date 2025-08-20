Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jepang Bersiap Galang Dana US$1,5 Miliar untuk Investasi Berdampak

Jepang akan galang dana US$1,5 miliar untuk investasi berdampak di Afrika guna kurangi emisi dan dukung pertumbuhan berkelanjutan dalam 3 tahun ke depan.
Iim Fathimah Timorria
Iim Fathimah Timorria - Bisnis.com
Rabu, 20 Agustus 2025 | 14:20
Share
Ilustrasi investasi ESG
Ilustrasi investasi ESG
Ringkasan Berita
  • Pemerintah Jepang berencana menggalang dana US$1,5 miliar dalam tiga tahun untuk investasi berdampak di Afrika guna menekan emisi gas rumah kaca dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
  • Investasi ini akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mendorong pembiayaan dari sektor swasta, mencerminkan minat Jepang terhadap impact investing.
  • Rencana ini akan diumumkan pada Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika di Yokohama pada 20 Agustus 2025.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang berencana menggalang dana senilai US$1,5 miliar atau sekitar Rp24,48 triliun (asumsi kurs Rp16.322 per dolar AS) dalam tiga tahun ke depan untuk investasi berdampak (impact investing) di Afrika. Investasi ini ditujukan untuk menekan emisi gas rumah kaca di benua tersebut sekaligus mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

Mengutip Bloomberg, Kementerian Luar Negeri Jepang dalam pernyataan tertulis menyebutkan bahwa pemerintah akan memanfaatkan investasi Japan International Cooperation Agency (JICA) guna mendorong pembiayaan dari sektor swasta.

Impact investing sendiri merupakan strategi yang tidak hanya menargetkan keuntungan finansial, tetapi juga manfaat sosial dan lingkungan.

Baca Juga

Langkah ini mencerminkan meningkatnya minat Jepang terhadap strategi investasi tersebut. Berdasarkan estimasi Global Impact Investing Network, aset kelolaan investasi berdampak Jepang pada tahun lalu mencapai US$1,57 triliun secara global.

Sebagai catatan, dana Pensiun Investasi Pemerintah Jepang (Government Pension Investment Fund/GPIF) senilai US$1,7 triliun juga telah menyatakan akan memulai investasi berdampak, meski belum menetapkan jadwal.

NHK sebelumnya melaporkan bahwa Jepang akan mengumumkan rencana investasi ini pada Konferensi Internasional Tokyo tentang Pembangunan Afrika (Tokyo International Conference on African Development) yang digelar di Yokohama mulai Rabu (20/8/2025).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Iim Fathimah Timorria
Editor : Iim Fathimah Timorria
Sumber : Bloomberg

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off
Premium
37 detik yang lalu

Lo Kheng Hong’s Bet on Big Banks Pays Off

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?
Premium
30 menit yang lalu

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Investor Grab & GOTO Lirik Intel, Strategi Baru SoftBank Bangun Jembatan Asia– AS?

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

Dedi Mulyadi Fokus Benahi Perizinan Industri Agar Bisa Buka Lapangan Kerja

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

SPEKTRUM : Merdeka Karbon

SPEKTRUM : Merdeka Karbon

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

OPINI: Bangsa Merdeka & Perjuangan Mandat Lingkungan Sehat

OPINI: Bangsa Merdeka & Perjuangan Mandat Lingkungan Sehat

Semen Hijau Kontribusi 61% ke Penjualan Semen Indonesia (SMGR)

Semen Hijau Kontribusi 61% ke Penjualan Semen Indonesia (SMGR)

Emisi Gas Rumah Kaca Uni Eropa Alami Kenaikan 3,4% Pada Kuartal I/2025

Emisi Gas Rumah Kaca Uni Eropa Alami Kenaikan 3,4% Pada Kuartal I/2025

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Jepang Bersiap Galang Dana US$1,5 Miliar untuk Investasi Berdampak
ESG Investing
10 menit yang lalu

Jepang Bersiap Galang Dana US$1,5 Miliar untuk Investasi Berdampak

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Cuaca Ekstrem dan Perubahan Iklim Jadi Tantangan Besar Industri Energi Bersih EBT Global

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan
Iklim dan Lingkungan
3 jam yang lalu

Anggaran Lingkungan Hidup Minim, Komitmen Pemerintah Atasi Persoalan Iklim & Karhutla Dipertanyakan

OPINI: Bangsa Merdeka & Perjuangan Mandat Lingkungan Sehat
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

OPINI: Bangsa Merdeka & Perjuangan Mandat Lingkungan Sehat

Eropa Tengah Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas dalam 2 Dekade Terakhir
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Eropa Tengah Hadapi Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas dalam 2 Dekade Terakhir

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Negara Eropa Alami Kebakaran Hutan Terparah Efek Gelombang Panas & Perubahan Iklim

2

Perundingan Plastik Global Gagal Sepakat, PBB Optimistis Komitmen Negara Jaga Lingkungan

3

Masdar Danai Proyek Energi Bersih Rp27,36 Triliun dari Penerbitan Obligasi Hijau

4

Dukung Kekayaan Karbon RI, Pemerintah Siapkan Aturan Perkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati

5

KLH Segera Susun Peta Jalan Indonesia Bebas Sampah Plastik di 2029

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Pemusnahan Puluhan Juta Batang Rokok Ilegal
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Negara Eropa Alami Kebakaran Hutan Terparah Efek Gelombang Panas & Perubahan Iklim

2

Perundingan Plastik Global Gagal Sepakat, PBB Optimistis Komitmen Negara Jaga Lingkungan

3

Masdar Danai Proyek Energi Bersih Rp27,36 Triliun dari Penerbitan Obligasi Hijau

4

Dukung Kekayaan Karbon RI, Pemerintah Siapkan Aturan Perkuat Konservasi Keanekaragaman Hayati

5

KLH Segera Susun Peta Jalan Indonesia Bebas Sampah Plastik di 2029