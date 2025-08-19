Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut

PLN IP dan Pertamina Geothermal Energy (PGEO) membentuk konsorsium untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Lampung dan Sulawesi Utara.
M Ryan Hidayatullah
M Ryan Hidayatullah - Bisnis.com
Selasa, 19 Agustus 2025 | 13:40
Share
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong berkapasitas 80 MW di Tomohon, Sulawesi Utara./ Istimewa - Humas PLN
Ilustrasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong berkapasitas 80 MW di Tomohon, Sulawesi Utara./ Istimewa - Humas PLN

Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN Indonesia Power (PLN IP) dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) membentuk konsorsium untuk mempercepat pengembangan energi panas bumi (geothermal).

Kerja sama itu mencakup penandatanganan head of agreement (HoA) pengembangan panas bumi sebesar 530 megawatt (MW) serta pembentukan konsorsium untuk dua proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) di Ulubelu dan Lahendong.

Direktur Utama PLN IP Bernadus Sudarmanta mengatakan, melalui HoA, kedua perusahaan sepakat menjajaki pengembangan energi panas bumi di berbagai wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan total kapasitas indikatif mencapai 530 MW tersebut. Proyek-proyek itu berada dalam status brownfield, yellowfield, dan greenfield.

Menurut Bernadus, pengembangan panas bumi bukan hanya solusi jangka panjang untuk penyediaan energi yang andal dan berkelanjutan, tetapi juga wujud nyata kontribusi BUMN dalam mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

"Melalui konsorsium ini, kami memastikan proses pengadaan dan pembangunan dilakukan secara efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil,” ungkapnya melalui keterangan resmi dikutip Selasa (19/8/2025).

Bernadus menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari HoA, PLN IP dan PGE membentuk konsorsium untuk mengerjakan proyek PLTP Ulubelu Binary Unit berkapasitas 30 MW di Provinsi Lampung dan PLTP Lahendong Binary Unit berkapasitas 15 MW di Sulawesi Utara.

Baca Juga

Saat ini, kedua proyek tersebut dalam proses pengadaan IPP di PT PLN (Persero) dan akan membentuk joint venture company (JVC) setelah menerima surat penunjukkan dari PLN.

Dia menyebut, kedua proyek ini merupakan bagian dari pengadaan pembelian tenaga listrik oleh PLN untuk wilayah Sumatra dan Sulawesi, dan menjadi bukti nyata sinergi BUMN dalam mendukung pengembangan energi baru terbarukan.

Bernadus menambahkan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen kedua perusahaan dalam mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 dan Enhanced National Determined Contribution (ENDC) 2030, serta memperkuat bauran energi baru terbarukan di Indonesia.

Danantara Bekingi Proyek Panas Bumi

Belakangan, pengembangan proyek panas bumi tengah masif dilakukan pemerintah. Terbaru, BPI Danantara pun agresif memfasilitasi investasi proyek PLTP di Tanah Air.

Belum lama ini, Danantara melalui PT Danantara Asset Management (Persero) memfasilitasi kerja sama strategis antara PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) dalam pengembangan energi panas bumi untuk pembangkit listrik.  

Kerja sama ini merupakan bagian dari agenda ketahanan energi nasional dan percepatan transisi menuju energi bersih, serta ditandai melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang menetapkan kerangka awal kerja sama.

Diperkirakan 19 proyek eksis berkapasitas sekitar 530 MW akan diakselerasi melalui sinergi operasional lintas entitas. Potensi tambahan kapasitas diproyeksikan mencapai 1.130 MW dengan nilai investasi US$5,4 miliar atau setara Rp88,49 triliun (estimasi kurs Rp16.388 per dolar AS).

Dorongan pemerintah untuk mengakselerasi proyek panas bumi nasional bukan kali ini saja. Upaya serupa pun terjadi dalam 10 tahun terakhir. Di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, isu holding panas bumi sempat merebak.

Salah satu harapan pembentukan holding BUMN panas bumi ini adalah mendorong efisiensi. Sayang, wacana pembentukannya pun menguap.  

Kali ini, pemerintah melalui Danantara ingin pengembangan energi panas bumi, merupakan bagian dari agenda strategis nasional, dapat dilakukan dengan akuntabel. Tidak hanya itu, investasi panas bumi juga dapat mendorong kolaborasi lintas BUMN.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : M Ryan Hidayatullah
Editor : Denis Riantiza Meilanova

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung
Premium
11 menit yang lalu

Investasi Keluarga Haji Isam dan Jalan Emiten Grup Salim-Gelael, KFC (FAST) Menuju Untung

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur
Premium
1 jam yang lalu

Samudera Indonesia (SMDR) Bidik Momentum Ekspansi dari Jalur Indonesia Timur

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Arah Angin Pemerintah Soal Asean Power Grid Dinanti

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

Menakar Peluang Ekonomi Asean Power Grid untuk Indonesia

Menilik Ambisi Prabowo Bawa RI Jadi Pelopor 100% Energi Bersih Dunia di 2035, Mungkinkah?

Menilik Ambisi Prabowo Bawa RI Jadi Pelopor 100% Energi Bersih Dunia di 2035, Mungkinkah?

Pertamina NRE Tingkatkan Kapasitas EBT 14% Sepanjang Semester 1/2025

Pertamina NRE Tingkatkan Kapasitas EBT 14% Sepanjang Semester 1/2025

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Rapor Kinerja BREN, PGEO Cs di Tengah Ambisi Prabowo Jadikan RI Pelopor EBT Dunia

Bisnis Pertamina NRE Terus Tumbuh, Ekspansi Proyek EBT Sampai Filipina

Bisnis Pertamina NRE Terus Tumbuh, Ekspansi Proyek EBT Sampai Filipina

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

Manuver BlackRock di Saham-Saham EBT ADRO, BREN dan PGEO pada Awal Semester II/2025

PREMIUM WRAP-UP: Dari Emiten Portofolio Lo Kheng Hong, Saham PGEO, hingga Laju EMTK

PREMIUM WRAP-UP: Dari Emiten Portofolio Lo Kheng Hong, Saham PGEO, hingga Laju EMTK

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut
Energi Terbarukan
31 menit yang lalu

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut

Ancaman Cuaca Ekstrem Bikin Bank di Afrika Selatan Enggan Salurkan Kredit
ESG Investing
2 jam yang lalu

Ancaman Cuaca Ekstrem Bikin Bank di Afrika Selatan Enggan Salurkan Kredit

AS Hentikan Program Proyek Tenaga Surya di Pertanian, Saham Perusahaan PLTS Naik
Energi Terbarukan
2 jam yang lalu

AS Hentikan Program Proyek Tenaga Surya di Pertanian, Saham Perusahaan PLTS Naik

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil
Energi Terbarukan
3 jam yang lalu

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

Cara Perusahaan Modular Adapteo Atasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Konstruksi Bangunan
Iklim dan Lingkungan
4 jam yang lalu

Cara Perusahaan Modular Adapteo Atasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Konstruksi Bangunan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang

2

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

3

Subsidi Fosil Kalahkan Dukungan untuk EBT, Ketahanan Energi RI Rentan?

4

Perusahaan Pelat Merah China Akuisisi Saham Produsen SAF, Transaksi US$36,35 Juta

5

Komitmen Penurunan Emisi Karbon BNI (BBNI) ketika Bank-Bank Global Hengkang dari Aliansi Iklim

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Komitmen RI Hentikan Polusi Sampah Plastik, KLH Dorong Proses Daur Ulang

2

Ongkos Mahal, Emiten Batu Bara Indonesia Tetap Komitmen Menuju Energi Bersih

3

Subsidi Fosil Kalahkan Dukungan untuk EBT, Ketahanan Energi RI Rentan?

4

Perusahaan Pelat Merah China Akuisisi Saham Produsen SAF, Transaksi US$36,35 Juta

5

Komitmen Penurunan Emisi Karbon BNI (BBNI) ketika Bank-Bank Global Hengkang dari Aliansi Iklim