Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Komitmen Arsitek dan Pengembang Bangun Proyek Properti Ramah Lingkungan Berkelanjutan

Arsitek dan pengembang berkomitmen membangun properti ramah lingkungan. Proyek berkelanjutan ini menghemat energi dan mengurangi emisi karbon.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 08:15
Share
Ilustrasi bangunan hijau. /istimewa
Ilustrasi bangunan hijau. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan proyek properti mengusung konsep ramah lingkungan dan berkelanjutan terus didorong. 

Direktur PT Propan Raya Yuwono Imanto mengatakan kebutuhan akan bangunan ramah lingkungan kini semakin mendesak di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi. Menurutnya, penggunaan material rendah emisi dan aman bagi lingkungan sangat penting sebagai bagian dari tanggung jawab bersama menjaga bumi.

"Produk ramah lingkungan bukan lagi tren, melainkan kebutuhan nyata untuk arsitektur berkelanjutan," ujarnya dilansir Antara, Senin (18/8/2025). 

CEO PT Propan Raya Kris Rianto Adidarma menuturkan perlunya komitmen dunia arsitektur untuk mendorong desain dan bangunan yang ramah lingkungan. 

"Ini perlu ada kolaborasi antara dunia arsitektur dengan pengembang. Arsitektur berkelanjutan merupakan kebutuhan mendesak, bukan sekadar pilihan gaya hidup," katanya.  

Principle Han Awal Architect Gregorius Antar Awal menuturkan diperlukan komitmen untuk terus menghasilkan bangunan modern dengan mengangkat kelokalan, tradisi dan budaya Indonesia supaya tidak terjebak d imasa lalu, tapi bisa dibawa ke masa kini dan masa depan.

Baca Juga

Sementara itu, Head of Investor Relations PT Ciputra Development Tbk Aditya Ciputra Sastrawinata mengatakan hingga kini terdapat 7 proyek yang bersertifikasi hijau. Ketujuh proyek tersebut terdiri dari 5 proyek high rise dan 2 proyek hunian. 

"Enam dari tujuh sertifikasi tersebut adalah sertifikasi EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) dan 1 merupakan sertifikasi greenship. Adapun salah satu proyeknya DBS Bank Tower kami," ucapnya. 

Pencapaian keberlanjutan perusahaan selama tahun 2024 yakni berhasil menghemat konsumsi energi listrik 195.373 megawatt hour (MWh), menekan emisi gas rumah kaca 165,774 ton karbon dioksida ekuivalen (CO2eq), sebanyak 2.527 ton limbah daur ulang yang dijadikan kompos dan memiliki 3,2 juta meter persegi ruang terbuka hijau yang tersebar di seluruh proyek CTRA. 

CTRA berhasil mendapatkan fasilitas pinjaman hijau pertama dari Bank HSBC pada bulan Oktober 2024 untuk proyek perkantoran Ciputra World 2. Pinjaman tersebut senilai Rp950 miliar untuk jangka waktu selama 7 tahun dan secara khusus ditujukan kepada proyek yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan termasuk sertifikasi bangunan hijau yang sudah diraih oleh yaitu sertifikasi EDGE. Adapun proyek perkantoran tersebut dapat menghemat energi sebesar 21%, penghematan air sebesar 43%, kandungan lebih sedikit karbon dalam material sebesar 78%, dan penghematan karbon dioksida operasional sebesar 818,11 ton karbon dioksida per tahun

Untuk diketahui, Hubexo Asia Award yang sebelumnya dikenal dengan nama BCI Asia Award, memberi apresiasi kepada 10 arsitek dan 10 pengembang terbaik Indonesia yang dinilai konsisten mendorong kemajuan pembangunan berkelanjutan di Tanah Air. Penghargaan ini menjadi simbol komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan kepemimpinan di industri arsitektur dan properti

Dengan semangat kolaborasi, Hubexo Asia Award 2025 tak hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga panggung edukasi dan inspirasi untuk mendorong terciptanya desain yang indah sekaligus bertanggung jawab pada masa depan bumi. Momentum ini semakin menegaskan bahwa masa depan arsitektur Indonesia ada di tangan para kreator yang memadukan estetika, inovasi, dan keberlanjutan. 

Adapun daftar pemenang tahun ini antara lain Airmas Asri, Han Awal Architect, Arkonin, serta tujuh firma arsitektur lain sebagai Top 10 Architects. Di kategori pengembang, penghargaan diberikan kepada nama-nama besar seperti Sinar Mas Land, Summarecon Agung, Ciputra Development, dan Agung Podomoro Land.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Indonesia’s Green Power Push Faces Major Hurdles
Premium
21 menit yang lalu

Indonesia’s Green Power Push Faces Major Hurdles

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan
Premium
7 jam yang lalu

Tenaga Pendorong Kalbe Farma (KLBF) Jadi Saham Incaran Sektor Kesehatan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Bangun Kosambi (CBDK) Raup Pendapatan Rp1,2 Triliun Paruh Pertama 2025

Bangun Kosambi (CBDK) Raup Pendapatan Rp1,2 Triliun Paruh Pertama 2025

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

Dukungan APBN Untuk Pembangunan Rumah Tahun 2026

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Haiyanto’s Moves Amid MDLN Stock Rally

Diskon Pajak Beli Rumah Berlanjut 2026, Pemerintah Anggarkan Rp3,4 Triliun

Diskon Pajak Beli Rumah Berlanjut 2026, Pemerintah Anggarkan Rp3,4 Triliun

Lippo Karawaci (LPKR) Raup Marketing Sales Rp2,47 Triliun Semester I/2025

Lippo Karawaci (LPKR) Raup Marketing Sales Rp2,47 Triliun Semester I/2025

Permintaan Properti Komersial di Gading Serpong Tinggi Tak Terdampak Daya Beli

Permintaan Properti Komersial di Gading Serpong Tinggi Tak Terdampak Daya Beli

Cara Perusahaan Modular Adapteo Atasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Konstruksi Bangunan

Cara Perusahaan Modular Adapteo Atasi Emisi Gas Rumah Kaca dari Konstruksi Bangunan

Konsep Sustainable Living dan Sertifkasi Hijau Jadi Daya Tarik Investasi Properti

Konsep Sustainable Living dan Sertifkasi Hijau Jadi Daya Tarik Investasi Properti

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Investor Optimistis Aset Kelolaan ESG Tumbuh dalam 2 Tahun ke Depan
ESG Investing
10 jam yang lalu

Investor Optimistis Aset Kelolaan ESG Tumbuh dalam 2 Tahun ke Depan

Proyek SPKLU Global Meroket, Bagaimana Prospeknya?
Energi Terbarukan
11 jam yang lalu

Proyek SPKLU Global Meroket, Bagaimana Prospeknya?

Perundingan Plastik Global Gagal Sepakat, PBB Optimistis Komitmen Negara Jaga Lingkungan
Iklim dan Lingkungan
12 jam yang lalu

Perundingan Plastik Global Gagal Sepakat, PBB Optimistis Komitmen Negara Jaga Lingkungan

Permintaan Energi Lesu, India Lakukan Pembatasan Output Listrik Hijau
Energi Terbarukan
12 jam yang lalu

Permintaan Energi Lesu, India Lakukan Pembatasan Output Listrik Hijau

Negara Eropa Alami Kebakaran Hutan Terparah Efek Gelombang Panas & Perubahan Iklim
Iklim dan Lingkungan
13 jam yang lalu

Negara Eropa Alami Kebakaran Hutan Terparah Efek Gelombang Panas & Perubahan Iklim

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

2

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

3

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut

4

Ancaman Cuaca Ekstrem Bikin Bank di Afrika Selatan Enggan Salurkan Kredit

5

AS Hentikan Program Proyek Tenaga Surya di Pertanian, Saham Perusahaan PLTS Naik

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

Singgung Ketegangan RI-Malaysia, Prabowo: Ini Gara-gara Penjajah!

15 Agustus 2025

Foto

Proyeksi Beras Nasional Surplus September 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Paradoks Mimpi Besar Prabowo 100% Energi Bersih, Anggaran Disedot Subsidi Fosil

2

Sikap Keras AS Picu Kekhawatiran Kesepakatan Polusi Plastik Usai Gagal di INC 5.2 Jenewa

3

PLN dan PGEO Bentuk Konsorsium Garap Proyek Panas Bumi di Lampung & Sulut

4

Ancaman Cuaca Ekstrem Bikin Bank di Afrika Selatan Enggan Salurkan Kredit

5

AS Hentikan Program Proyek Tenaga Surya di Pertanian, Saham Perusahaan PLTS Naik