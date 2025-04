Perjuangan Berat Gelar COP30 Usai AS Keluar dari Perjanjian Paris

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pertemuan puncak iklim global menjadi tantangan yang sangat berat karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak perjuangan melawan pemanasan global.

Presiden COP30 Andre Correa do Lago mengatakan tantangan tahun ini meyakinkan negara-negara bahwa masa depan ekonomi terletak pada penerimaan transisi iklim.

Dia memperingatkan terhadap jalur alternatif untuk mengikuti keluarnya AS dari Perjanjian Paris atau menggunakannya sebagai alasan untuk mundur dari ambisi iklim.

"Jelas ada beberapa orang yang berkata 'Ya Tuhan, bagaimana saya akan meyakinkan rakyat saya untuk menurunkan emisi ketika negara terkaya tidak melakukan hal yang sama'. Ini akan menjadi perjuangan yang agak berat, tetapi ini adalah jalan yang benar," ujarnya dilansir Bloomberg, Rabu (30/4/2025).

Adapun konferensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan dimulai pada bulan November, akan berfokus pada cara mengimplementasikan berbagai janji yang dibuat pada pertemuan puncak sebelumnya mulai dari beralih dari bahan bakar fosil hingga memulihkan hutan daripada mempelajari banyak teks yang dinegosiasikan.

Sebagai ketua COP30, Corrêa do Lago akan mengemban tanggung jawab untuk memimpin negosiasi iklim global dan menetapkan agenda konferensi di kota Belem, Brasil, pada saat krisis geopolitik seperti invasi Rusia ke Ukraina dan perang dagang yang tidak stabil yang dipicu oleh penerapan tarif oleh Trump telah menyebabkan perubahan iklim turun dari daftar prioritas.

Bukti lebih lanjut tentang hal itu mungkin muncul dalam beberapa bulan mendatang dengan setiap negara akan menyampaikan rencana mereka tentang cara memangkas emisi sebelum COP30. Sejauh ini, hanya 19 dari 195 penandatanganan Perjanjian Paris 2015 yang telah mengajukan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau NDC.

Setelah disampaikan, berbagai badan ilmiah akan memberikan penilaian mereka tentang di mana suhu global kemungkinan akan mencapai puncaknya dekade ini.

"Ini terserah kepada Brasil dan dunia untuk menyusun rencana untuk menurunkannya lebih jauh lagi," katanya.

Dunia melampaui pemanasan 1,5 derajat Celcius setiap tahun untuk pertama kalinya tahun lalu dan akan menghangat sekitar 2,6 derajat Celcius pada akhir abad ini jika negara-negara tetap berpegang pada rencana mereka saat ini untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Hal itu berarti pemotongan yang lebih ambisius diperlukan untuk menjaga pemanasan pada rata-rata jangka panjang 1,5 derajat Celcius yang merupakan yang disetujui negara-negara ketika mereka menandatangani perjanjian Paris satu dekade lalu.

Dengan kemungkinan AS hanya akan mengirimkan delegasi inti ke COP30, negara-negara ekonomi besar lainnya harus menunjukkan komitmen mereka terhadap perjuangan melawan perubahan iklim.

Presiden China Xi Jinping mengatakan China akan mengumumkan NDC-nya untuk tahun 2035, yang mencakup seluruh lingkup ekonomi, termasuk semua gas rumah kaca sebelum COP30 dimulai.

"China menunjukkan keyakinan mutlak bahwa ini adalah jalan yang benar. Itu karena skala mereka, karena teknologi mereka, karena komitmen mereka terhadap agenda ini. Mereka telah menurunkan harga panel surya sedemikian rupa sehingga banyak negara Afrika akan dapat beralih ke energi surya," ucapnya.

Menurutnya, kemungkinan terdapat tanda tentatif pemilihan Trump menggembirakan seluruh dunia. Mantan Gubernur Bank of England Mark Carney, yang juga telah mengambil peran kepemimpinan global dalam meningkatkan pendanaan iklim, diproyeksikan akan memenangkan pemilihan Kanada setelah perubahan haluan elektoral yang menakjubkan dalam menghadapi ancaman tarif Trump. Australia akan memberikan suara akhir pekan ini dalam ujian lakmus penting lainnya dari kebijakan iklim.

Correa do Lago memuji kemenangan Carney, dengan mengatakan bahwa ia akan menjadi mitra yang luar biasa dalam persiapan COP mengingat perannya dalam mendirikan Glasgow Financial Alliance for Net Zero, sebuah konsorsium lembaga keuangan yang berkomitmen untuk mengurangi emisi dalam portofolio mereka.

Keahlian tersebut akan sangat penting karena pendanaan iklim akan kembali menjadi pusat perhatian di COP30, dengan Brasil dan tuan rumah pertemuan puncak tahun lalu, Azerbaijan, yang akan menyajikan peta jalan tentang bagaimana dunia dapat meningkatkan pendanaan swasta hingga US$1,3 triliun per tahun pada 2035 untuk mengurangi dan beradaptasi dengan cuaca yang semakin ekstrem.

Brasil juga berencana untuk meluncurkan dana ambisius sebesar US$125 miliar untuk melindungi hutan tropis saat menjadi tuan rumah COP30. Sarana investasi tersebut merupakan bagian dari strategi luas untuk mengubah pembicaraan menjadi tindakan setelah penarikan diri AS dari diplomasi iklim mengancam akan memperlambat kemajuan.

“Harus ada jawaban yang disesuaikan untuk setiap negara berkembang. Kita perlu memikirkan ekonomi dengan cara yang berbeda," tuturnya.