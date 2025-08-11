Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PTPN Jamin Pemanfaatan Lahan Gunung Mas Puncak Bogor Sesuai Aruran

PTPN I memastikan pengelolaan agrowisata Gunung Mas di Puncak Bogor sesuai regulasi, mendukung ekonomi lokal, dan menerapkan prinsip GCG serta SMAP ISO 37001:2016.
Yanita Petriella
Yanita Petriella - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 16:34
Share
Ilustrasi perkebunan teh. /istimewa
Ilustrasi perkebunan teh. /istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — PTPN I Regional II memastikan pengelolaan agrowisata Gunung Mas di Puncak Bogor, Jawa Barat sudah dilakukan secara selektif melalui kajian yang komprehensif. Hal ini meliputi kajian hukum dan kepatuhan regulasi perizinan, kajian lingkungan, risiko dan kajian kelayakan serta ekonomi.

Sekretaris Perusahaan PTPN I Aris Handoyo mengatakan keberadaan agrowisata Gunung Mas tidak hanya memberikan nilai tambah bagi PTPN I tetapi juga bagi masyarakat sekitar dan pemerintah daerah.

Menurutnya, banyak tenaga kerja yang diserap dari masyarakat sekitar, pedagang atau UMKM turut berjualan di area agrowisata tersebut serta mendukung peningkatan PAD bagi pemerintah daerah.

"Kawasan Gunung Mas Puncak Bogor sejak beberapa tahun terakhir dikelola juga sebagai agrowisata tersebut, telah didukung perizinan yang memadai. Berdasarkan masukan dan saran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Gubernur Jawa Barat serta pihak lainnya, maka Manajemen PTPN I bergerak cepat melakukan kajian terhadap aspek perizinan dan kepatuhan hukum. Kajian dilakukan oleh eksternal guna memperoleh hasil yang komprehensif," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (11/8/2025). 

Menurutnya, PTPN I yang merupakan subholding PTPN Group sejak lama berkomitmen mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dalam setiap aktivitas bisnis yang di jalankan. Hal ini menjadi jaminan tindakan-tindakan fraud dapat dicegah atau diminimalkan.

Dia menegaskan proses bisnis pemanfaatan lahan agrowisata Gunung Mas Puncak Bogor dan kerja sama dengan pihak investor telah melalui uji aspek kajian, aspek GCG hingga aspek ISSO 37001:2016.

Baca Juga

Adapun terdapat tiga hal yang menjadi komitmen PTPN I dalam pemanfaatan lahan sebagai agrowisata dan proses kerja sama dengan pihak investor. Pihaknya memastikan bahwa penggunaan lahan untuk agrowisata telah melalui proses perizinan yang sah dan telah dikaji secara menyeluruh. Setiap langkah yang diambil telah mempertimbangkan aspek hukum dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu PTPN I membuka ruang kerja sama dengan pihak investor untuk pengelolaan agrowisata.

"Kami menegaskan bahwa pengelolaan ini dilakukan sesuai dengan regulasi dan peraturan hukum yang berlaku. Seluruh perjanjian kerja sama disusun secara transparan dan akuntabel demi kepentingan perusahaan dan negara," ucapnya.

Selain itu, pihaknya berkomitmen penuh untuk menjalankan seluruh proses bisnisnya dengan prinsip GCG untuk mencegah praktik fraud dan penyuapan. ‎PTPN I juga telah mengimplementasikan SMAP ISO 37001 sebagai wujud nyata komitmen PTPN dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih, jujur, dan profesional.

"PTPN I senantiasa berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan negara, diantaranya sektor usaha agrowisata yang dikelola dengan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG). Dalam hal kerja sama pengelolaan dengan pihak investor, kami lakukan secara transparan, akuntabel serta persyaratan yang ketat dari aspek kepatuhan hukum," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Yanita Petriella
Editor : Yanita Petriella

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI
Premium
21 menit yang lalu

Awal Mula Hashim Djojohadikusumo Jadi Pemilik Surge Hingga Habiskan Rp86,67 Miliar Borong Saham WIFI

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat
Premium
51 menit yang lalu

OJK Minta Reksa Dana dan Manajer Investasi Dinilai Lembaga Pemeringkat

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

BNPB Minta Pemda Siaga Ancaman Banjir dan Karhutla Sekaligus

BNPB Minta Pemda Siaga Ancaman Banjir dan Karhutla Sekaligus

Dilanda Banjir Bandang, Beijing Perpanjang Peringatan Badai

Dilanda Banjir Bandang, Beijing Perpanjang Peringatan Badai

Afrika Selatan Susun Asuransi Banjir untuk Kota-Kota Besar

Afrika Selatan Susun Asuransi Banjir untuk Kota-Kota Besar

Danantara Bakal Selamatkan Konsorsium BUMN di Proyek Whoosh

Danantara Bakal Selamatkan Konsorsium BUMN di Proyek Whoosh

PTPN Disebut Uji Coba Tanam Gandum di Kerinci, Jambi

PTPN Disebut Uji Coba Tanam Gandum di Kerinci, Jambi

PTPN Turut Serta Distribusikan Beras SPHP di 300 Titik

PTPN Turut Serta Distribusikan Beras SPHP di 300 Titik

Tradisi Tiwah Massal Berpotensi Jadi Daya Tarik Wisata

Tradisi Tiwah Massal Berpotensi Jadi Daya Tarik Wisata

H+2 Lebaran, Taman Safari hingga Gunung Mas Jadi Titik Kemacetan Jalur Puncak

H+2 Lebaran, Taman Safari hingga Gunung Mas Jadi Titik Kemacetan Jalur Puncak

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Transaksi Bursa Karbon RI Capai Rp77,96 miliar hingga 8 Agustus 2025
ESG Investing
26 menit yang lalu

Transaksi Bursa Karbon RI Capai Rp77,96 miliar hingga 8 Agustus 2025

PTPN Jamin Pemanfaatan Lahan Gunung Mas Puncak Bogor Sesuai Aruran
Iklim dan Lingkungan
32 menit yang lalu

PTPN Jamin Pemanfaatan Lahan Gunung Mas Puncak Bogor Sesuai Aruran

Kemenhut Segel 10 Perusahaan Terkait Karhutla
Iklim dan Lingkungan
2 jam yang lalu

Kemenhut Segel 10 Perusahaan Terkait Karhutla

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean
Iklim dan Lingkungan
6 jam yang lalu

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

PLN Ungkap Strategi Tekan Emisi Karbon Tanpa Korbankan Keuangan
Energi Terbarukan
7 jam yang lalu

PLN Ungkap Strategi Tekan Emisi Karbon Tanpa Korbankan Keuangan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

3

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

4

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

5

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Capaian Kinerja Kementerian ESDM Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Menilik Komitmen Indonesia Atasi Perubahan Iklim dan Transisi Energi Dinilai Tertinggal di Asean

2

Kemenhut telah Tetapkan 333.687 Hektare Hutan Adat sejak 2016

3

Tak Ada Dokumen Persetujuan Lingkungan, KLH Segel 4 Hotel di Puncak

4

Brasil Longgarkan Regulasi Lingkungan Jelang Konferensi Iklim COP30

5

BMKG Keluarkan Peringatan Cuaca Ekstrem, Hujan Lebat di Berbagai Wilayah