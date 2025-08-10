Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan

Pulau Nyamuk menjadi salah satu contoh terdepan penggunaan energi terbarukan di daerah terpencil. Pulau ini telah memanfaatkan energi terbarukan sejak 1997.
Surya Dua Artha Simanjuntak
Surya Dua Artha Simanjuntak - Bisnis.com
Minggu, 10 Agustus 2025 | 03:05
Share
Ekonomi hijau dan transisi energi/ilustrasi
Ekonomi hijau dan transisi energi/ilustrasi
Ringkasan Berita
  • Pulau Nyamuk di Jepara telah menggunakan energi terbarukan sejak 1997, dengan pembangkit listrik tenaga angin dan surya yang kini mampu memenuhi kebutuhan listrik 24 jam.
  • Indonesia masih sangat bergantung pada energi fosil, dengan 85% pembangkit listrik menggunakan bahan bakar fosil dan bauran energi terbarukan baru mencapai 13,9% pada 2024.
  • Investasi besar diperlukan untuk transisi energi di Indonesia, dengan PLN menargetkan 59% pasokan energi terbarukan pada 2034, namun pengembang swasta menghadapi tantangan ekonomi dan regulasi.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JEPARA — Letaknya terpencil, jauh dari mana-mana. Aksesnya terbatas, tak ada transportasi umum darat maupun udara—hanya ada jalur laut yang baru dibuka pada 2021. Begitulah sekilas gambaran lokasi Pulau Nyamuk.

Namun, dalam konteks penggunaan energi baru terbarukan (EBT), Pulau Nyamuk sudah lebih maju puluhan tahun dari sebagian besar wilayah Indonesia lainnya. Ketika pemerintah masih memabukkan mayoritas penduduk Indonesia dengan listrik yang berasal dari energi kotor fosil, warga Pulau Nyamuk sudah bergantung kepada EBT sejak 1997—hampir tiga dekade lalu!

Pulau Nyamuk berada di Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Hanya ada satu desa di pulau itu: Desa Nyamuk. Desa Nyamuk merupakan desa terkecil di Kabupaten Jepara, dengan luas 1,33 km².

Jarak Nyamuk ke Jepara capai 130 km, menjadikannya desa terjauh dari ibukota kabupaten. Perlu waktu sekitar tujuh jam perjalanan laut dari Jepara ke Nyamuk: lima jam dari Pelabuhan Jepara ke Karimunjawa, dilanjutkan dua jam dari Pelabuhan Karimunjawa ke Nyamuk.

Jika dilihat dari peta maka Pulau Nyamuk hampir berada di tengah-tengah Laut Jawa. Keterisolasian itu membuat listrik terlambat masuk ke Pulau Nyamuk yaitu baru pada 1997.

Dendi Irama, warga asli Pulau Nyamuk, menceritakan saat itu pemerintah daerah (pemda) membangun delapan kincir angin sebagai perangkat pembangkit listrik. Artinya, sejak awal, warga Nyamuk sudah menggunakan listrik dari EBT.

Baca Juga

Hanya saja, hasilnya tak maksimal. Berjalannya waktu, kebutuhan listrik warga Pulau Nyamuk dibantu oleh genset diesel, yang juga disediakan pemda. Pun, kombinasi pembangkit listrik tenaga angin dan genset diesel itu hanya bisa memenuhi kebutuhan listrik warga selama enam jam.

“Jadi dulu itu kami hidupnya ya dari jam enam sore sampai jam 12 malam. Setelah jam 12 itu sampai paginya ya gelap lagi,” ungkap Dendi saat ditemui Bisnis, belum lama ini.

Dendi, yang kini menjadi petugas unit layanan distribusi PLN Karimunjawa di Pulau Nyamuk, mengungkapkan bahwa warga mulai bisa menikmati listrik selama 24 jam pada 2015, ketika pemda membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Saat itu, total kapasitas daya maksimum PLTS mencapai 25 kilowatt peak (kWp). Hanya saja masih ada pembatasan penggunaan daya per rumah tangga.

Pembatasan itu mulai dilonggarkan usai pemerintah Denmark memberikan hibah tambahan panel surya beserta komponen-komponennya pada 2018. Kini, total ada 288 panel surya di Pulau Nyamuk dengan daya maksimum mencapai 86 kWp, yang pengelolaannya mulai diambil alih PLN pada 2021.

Total daya itu sudah bisa memasok kebutuhan setrum-menyetrum 641 warga atau sekitar 200 rumah tangga Pulau Nyamuk. Kendati demikian, PLTS hanya berfungsi maksimal ketika matahari sedang terik, sehingga warga tetap mengandalkan genset diesel sebagai pembangkit listrik pada malam hari.

Dendi mengungkapkan bahwa PLN sudah merencanakan akan tambah kapasitas daya PLTS Pulau Nyamuk menjadi 350 kWp pada 2026. Dengan demikian, kebutuhan listrik warga desa Nyamuk akan sepenuhnya bisa berasal dari EBT.

Pulau Nyamuk seakan menjadi cerminan, jika pemerintah memiliki kehendak politik yang kuat maka transisi energi bukan suatu masalah. Bahkan, dari sisi pendanaan, negara maju tak sungkan mendukung negara berkembang beralih dari energi fosil ke EBT—seperti hibah PLTS pemerintah Denmark untuk Pulau Nyamuk.

Halaman
  1. 1
  2. 2

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Surya Dua Artha Simanjuntak
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
22 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
1 hari yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

Kejar Proyek PLTA Baru, Arkora Hydro (ARKO) Cetak Laba Rp36,9 Miliar per Semester I/2025

Potensi Energi Bersih, Pengamat: Indonesia Timur Siap Pasok Geothermal

Potensi Energi Bersih, Pengamat: Indonesia Timur Siap Pasok Geothermal

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN

Ongkos Investasi jadi Batu Sandungan Laju Saham EBT PGEO & BREN

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Trump Resmi Batalkan Program Hibah Energi Surya Senilai Rp115,22 Triliun

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Kinerja Emiten Prajogo Pangestu, BREN, PTRO, CUAN, Jelang Pengumuman MSCI

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan
Energi Terbarukan
6 menit yang lalu

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi hingga Penjualan Listrik PLN
Iklim dan Lingkungan
18 jam yang lalu

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi hingga Penjualan Listrik PLN

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang
Iklim dan Lingkungan
08 Agt 2025 | 17:40 WIB

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang
ESG Investing
08 Agt 2025 | 16:50 WIB

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla
Iklim dan Lingkungan
08 Agt 2025 | 15:55 WIB

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi hingga Penjualan Listrik PLN

2

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Kementerian Lingkungan Hidup Segel Hotel dan Villa di Bogor
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi hingga Penjualan Listrik PLN

2

Mereka yang Hidup dari Energi Terbarukan