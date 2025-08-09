Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi Hingga Penjualan Listrik PLN

Minat publik untuk melihat produk otomotif berteknologi terbaru mencerminkan tren positif bagi perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.
David Eka Issetiabudi
David Eka Issetiabudi - Bisnis.com
Sabtu, 9 Agustus 2025 | 11:00
Share
Pengunjung memadati ruang pamer kendaraan saat pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Pengunjung memadati ruang pamer kendaraan saat pembukaan pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (24/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor otomotif memiliki peran strategis dalam mendukung visi pemerintah Indonesia untuk mencapai target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada tahun 2060. 

Sebagai negara yang telah berkomitmen dalam forum COP26 di Glasgow, Skotlandia, Indonesia tengah menyusun peta jalan jangka panjang yang jelas untuk mewujudkan NZE tersebut.

Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang baru saja berlangsung menjadi ajang penting dalam memamerkan berbagai kendaraan ramah lingkungan, khususnya mobil listrik (EV) dari berbagai merek dengan harga yang cukup variatif. 

Contohnya adalah Jaecoo J5 EV yang dibanderol sekitar Rp350 juta, serta BYD Atto 1 dengan harga mulai dari Rp195 juta. Antusiasme masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung GIIAS 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun penjualan kendaraan listrik di acara ini justru mengalami penurunan.

Meski demikian, tingginya minat publik untuk melihat produk otomotif berteknologi terbaru dan ramah lingkungan mencerminkan tren positif bagi perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. 

Hal ini didukung oleh data laporan Tinjauan Penjualan Kendaraan Listrik dari PwC pada kuartal pertama 2025, yang mencatat pertumbuhan pasar kendaraan listrik (termasuk BEV, PHEV, dan kendaraan hibrida) sebesar 43,4% secara year-on-year. 

Baca Juga

Penjualan EV di Indonesia pada periode tersebut mencapai 27.616 unit, meningkat signifikan dari 19.260 unit di kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Lukmanul Arsyad, Industry and Services Leader & Partner PwC Indonesia, menegaskan bahwa segmen kendaraan listrik menjadi titik terang industri otomotif nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh tiga faktor utama, yakni investasi asing langsung yang masuk ke sektor otomotif, kebijakan pajak yang menguntungkan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya yang semakin memadai. 

"Pangsa kendaraan listrik dari total penjualan kendaraan penumpang di Indonesia meningkat dari 9% pada 2023 menjadi 15% pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 29% pada tahun 2030," ujarnya.

Namun demikian, untuk mengakselerasi transisi ini, pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara terpadu dan komprehensif harus menjadi fokus utama. Kehadiran produk otomotif ramah lingkungan sangat diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama karena sektor transportasi masih menjadi salah satu kontributor terbesar emisi di Indonesia.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari sekitar 11 juta kendaraan yang beroperasi di Indonesia, menghasilkan lebih dari 35 juta ton emisi CO2 setiap tahunnya. 

Selain itu, truk-truk berat menyumbang emisi hingga lebih dari 50 juta ton. Oleh karena itu, upaya dekarbonisasi sektor transportasi menjadi sangat penting dalam mengurangi pembakaran bahan bakar fosil.

Mobil Listrik Murah

Pabrikan mobil listrik asal China, BYD Indonesia, menjadi sorotan dengan peluncuran model city car baru mereka, BYD Atto 1, di GIIAS 2025. Harga mobil listrik ini menarik perhatian karena bersaing di level yang sama dengan mobil low cost green car (LCGC). 

BYD Atto 1 dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, dan Rp235 juta untuk tipe Premium (OTR Jakarta).

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan bahwa perusahaan sudah melakukan studi mendalam tentang pasar Indonesia selama dua tahun terakhir sebelum memperkenalkan produk-produknya. 

"Indonesia adalah negara setir kanan pertama di mana kami meluncurkan BYD Atto 1. Kami sangat peduli dengan perkembangan industri otomotif nasional," ujar Eagle.

Keunggulan BYD terletak pada kepemilikan teknologi inti, mulai dari baterai, motor listrik, hingga semikonduktor, yang hampir seluruhnya diproduksi sendiri kecuali komponen seperti ban dan kaca. 

Hal ini memungkinkan BYD menetapkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Eagle pun mengaku terkejut dengan antusiasme pasar Indonesia terhadap harga yang terjangkau tersebut.

Tantangan Dekarbonisasi Transportasi

Meningkatnya antusiasme konsumen nasional terhadap EV, jadi momentum untuk meningkatkan kedalaman ekosistem kendaraan listrik nasional. 

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menjelaskan,  dengan strategi yang tepat, transisi energi dan elektrifikasi sektor transportasi tidak hanya mempercepat dekarbonisasi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan konsumsi listrik di masa depan.

“Sektor transportasi berbasis listrik memiliki potensi besar untuk meningkatkan konsumsi energi. Pemerintah dan PLN harus memperkuat ekosistem EV, termasuk membangun infrastruktur pengisian daya yang masif dan efisien,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Data positif tren penjualan kendaraan listrik juga tercermin dari kinerja PT PLN (Persero). Pada semester I 2025, sektor rumah tangga menjadi kontributor utama dengan konsumsi listrik mencapai 67,14 terawatt hours (TWh), meningkat 5,13% year-on-year atau naik 3,27 TWh dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Konsumsi listrik di sektor ini menyumbang 43,14% dari total penjualan listrik nasional dan menjadi faktor utama PLN mencetak laba periode berjalan sebesar Rp6,64 triliun pada semester I 2025, meningkat 32,8% dari Rp5 triliun pada semester I 2024.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan sinergi lintas lembaga sebagai kunci keberhasilan. 

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah dan semua pihak yang terus mendukung PLN. Ini juga menjadi bukti keberhasilan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi yang tercermin dari naiknya konsumsi listrik pelanggan,” ujar Darmawan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : David Eka Issetiabudi
Editor : David Eka Issetiabudi

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index
Premium
5 jam yang lalu

Bara Panas AADI usai Resmi Masuk Indeks LQ45 & MSCI Small Cap Index

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom
Premium
7 jam yang lalu

Ayu Tanoesoedibjo: The Scion Behind Southeast Asia’s Startup Boom

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Wamenlu RI: Negara Berkembang Perlu Mandiri Hitung Harga Karbon

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Standard Chartered Teken Kesepakatan Penjualan 5 Juta Kredit Karbon dengan Negara Bagian Brasil

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

Susul Barclays dan HSBC, UBS Putuskan Keluar dari Aliansi Iklim NZBA

Mandiri Utama Finance Sebut Minat Pembiayaan Kendaraan Listrik Tumbuh, tetapi Menantang

Mandiri Utama Finance Sebut Minat Pembiayaan Kendaraan Listrik Tumbuh, tetapi Menantang

Medco (MEDC) Turunkan Emisi Karbon 1,5 Juta Ton CO2e

Medco (MEDC) Turunkan Emisi Karbon 1,5 Juta Ton CO2e

KLH Sebut Target Penurunan Emisi di Second NDC Lebih Ambisius

KLH Sebut Target Penurunan Emisi di Second NDC Lebih Ambisius

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Daftar 10 Importir Mobil Terbesar RI Semester I/2025, BYD Melonjak 276%

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Sertifikat Listrik Hijau (REC) PLN Diminati Sektor Industri

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi Hingga Penjualan Listrik PLN
Iklim dan Lingkungan
1 jam yang lalu

Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi Hingga Penjualan Listrik PLN

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang
Iklim dan Lingkungan
18 jam yang lalu

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang
ESG Investing
19 jam yang lalu

Limbah Plastik Melimpah, Coca-Cola dan Pepsi masih Tertinggal dari Komitmen Kemasan Daur Ulang

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla
Iklim dan Lingkungan
20 jam yang lalu

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
Iklim dan Lingkungan
21 jam yang lalu

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi

2

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

3

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

4

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

5

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Menanti Taji Kongsi Grup Sinar Mas (DSSA) dan Trina Solar di Bisnis Panel Surya

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Kewajiban Industri Ikut Proper DAS, Upaya Jaga Lingkungan dari Pencemaran Limbah

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Transaksi Bursa Karbon RI Tembus Rp77,91 Miliar per April 2025

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Perhatian Paus Fransiskus untuk Perubahan Iklim dan Transisi Energi

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Mengintip JETP yang Disebut Proyek Gagal oleh Adik Prabowo

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Realisasi Penjualan Listrik PLN Semester 1 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Potensi Besar Panas Bumi Tersandung Beban Investasi

2

BNPB: Karhutla di Kalimantan Tengah Lebih Sulit Ditangani daripada di NTT

3

Perusahaan Pemegang HGU dan HTI Diminta Tak Abaikan Kewajiban Pencegahan Karhutla

4

Komitmen Pemerintah RI Turunkan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan

5

Suhu Panas Ekstrem Ancam Produksi Beras Jepang