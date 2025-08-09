Pasar Mobil Listrik, Dekarbonisasi Hingga Penjualan Listrik PLN

Minat publik untuk melihat produk otomotif berteknologi terbaru mencerminkan tren positif bagi perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Sektor otomotif memiliki peran strategis dalam mendukung visi pemerintah Indonesia untuk mencapai target net zero emission (NZE) atau nol emisi karbon pada tahun 2060.

Sebagai negara yang telah berkomitmen dalam forum COP26 di Glasgow, Skotlandia, Indonesia tengah menyusun peta jalan jangka panjang yang jelas untuk mewujudkan NZE tersebut.

Gelaran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2025 yang baru saja berlangsung menjadi ajang penting dalam memamerkan berbagai kendaraan ramah lingkungan, khususnya mobil listrik (EV) dari berbagai merek dengan harga yang cukup variatif.

Contohnya adalah Jaecoo J5 EV yang dibanderol sekitar Rp350 juta, serta BYD Atto 1 dengan harga mulai dari Rp195 juta. Antusiasme masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung GIIAS 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun penjualan kendaraan listrik di acara ini justru mengalami penurunan.

Meski demikian, tingginya minat publik untuk melihat produk otomotif berteknologi terbaru dan ramah lingkungan mencerminkan tren positif bagi perkembangan kendaraan listrik di Indonesia.

Hal ini didukung oleh data laporan Tinjauan Penjualan Kendaraan Listrik dari PwC pada kuartal pertama 2025, yang mencatat pertumbuhan pasar kendaraan listrik (termasuk BEV, PHEV, dan kendaraan hibrida) sebesar 43,4% secara year-on-year.

Penjualan EV di Indonesia pada periode tersebut mencapai 27.616 unit, meningkat signifikan dari 19.260 unit di kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Lukmanul Arsyad, Industry and Services Leader & Partner PwC Indonesia, menegaskan bahwa segmen kendaraan listrik menjadi titik terang industri otomotif nasional.

Pertumbuhan ini didorong oleh tiga faktor utama, yakni investasi asing langsung yang masuk ke sektor otomotif, kebijakan pajak yang menguntungkan, serta pembangunan infrastruktur pengisian daya yang semakin memadai.

"Pangsa kendaraan listrik dari total penjualan kendaraan penumpang di Indonesia meningkat dari 9% pada 2023 menjadi 15% pada 2024, dan diproyeksikan mencapai 29% pada tahun 2030," ujarnya.

Namun demikian, untuk mengakselerasi transisi ini, pengembangan ekosistem kendaraan listrik secara terpadu dan komprehensif harus menjadi fokus utama. Kehadiran produk otomotif ramah lingkungan sangat diharapkan dapat menekan emisi gas rumah kaca (GRK), terutama karena sektor transportasi masih menjadi salah satu kontributor terbesar emisi di Indonesia.

Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari sekitar 11 juta kendaraan yang beroperasi di Indonesia, menghasilkan lebih dari 35 juta ton emisi CO2 setiap tahunnya.

Selain itu, truk-truk berat menyumbang emisi hingga lebih dari 50 juta ton. Oleh karena itu, upaya dekarbonisasi sektor transportasi menjadi sangat penting dalam mengurangi pembakaran bahan bakar fosil.

Mobil Listrik Murah

Pabrikan mobil listrik asal China, BYD Indonesia, menjadi sorotan dengan peluncuran model city car baru mereka, BYD Atto 1, di GIIAS 2025. Harga mobil listrik ini menarik perhatian karena bersaing di level yang sama dengan mobil low cost green car (LCGC).

BYD Atto 1 dibanderol mulai dari Rp195 juta untuk varian Dynamic, dan Rp235 juta untuk tipe Premium (OTR Jakarta).

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia, Eagle Zhao, mengungkapkan bahwa perusahaan sudah melakukan studi mendalam tentang pasar Indonesia selama dua tahun terakhir sebelum memperkenalkan produk-produknya.

"Indonesia adalah negara setir kanan pertama di mana kami meluncurkan BYD Atto 1. Kami sangat peduli dengan perkembangan industri otomotif nasional," ujar Eagle.

Keunggulan BYD terletak pada kepemilikan teknologi inti, mulai dari baterai, motor listrik, hingga semikonduktor, yang hampir seluruhnya diproduksi sendiri kecuali komponen seperti ban dan kaca.

Hal ini memungkinkan BYD menetapkan harga yang kompetitif tanpa mengorbankan kualitas. Eagle pun mengaku terkejut dengan antusiasme pasar Indonesia terhadap harga yang terjangkau tersebut.

Tantangan Dekarbonisasi Transportasi

Meningkatnya antusiasme konsumen nasional terhadap EV, jadi momentum untuk meningkatkan kedalaman ekosistem kendaraan listrik nasional.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, menjelaskan, dengan strategi yang tepat, transisi energi dan elektrifikasi sektor transportasi tidak hanya mempercepat dekarbonisasi ekonomi Indonesia, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan konsumsi listrik di masa depan.

“Sektor transportasi berbasis listrik memiliki potensi besar untuk meningkatkan konsumsi energi. Pemerintah dan PLN harus memperkuat ekosistem EV, termasuk membangun infrastruktur pengisian daya yang masif dan efisien,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (8/8/2025).

Data positif tren penjualan kendaraan listrik juga tercermin dari kinerja PT PLN (Persero). Pada semester I 2025, sektor rumah tangga menjadi kontributor utama dengan konsumsi listrik mencapai 67,14 terawatt hours (TWh), meningkat 5,13% year-on-year atau naik 3,27 TWh dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Konsumsi listrik di sektor ini menyumbang 43,14% dari total penjualan listrik nasional dan menjadi faktor utama PLN mencetak laba periode berjalan sebesar Rp6,64 triliun pada semester I 2025, meningkat 32,8% dari Rp5 triliun pada semester I 2024.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengapresiasi dukungan penuh pemerintah dan sinergi lintas lembaga sebagai kunci keberhasilan.

“Kami sangat berterima kasih kepada Pemerintah dan semua pihak yang terus mendukung PLN. Ini juga menjadi bukti keberhasilan Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi yang tercermin dari naiknya konsumsi listrik pelanggan,” ujar Darmawan.