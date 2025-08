Trump Akan Batalkan Dana Hibah Energi Surya AS Rp114,66 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintahan Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk menghentikan program hibah senilai US$7 miliar yang dirancang untuk membantu menyediakan energi surya bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dan menengah.

Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) dapat menghentikan hibah tersebut yang diberikan pada 2024 di bawah pemerintahan mantan Presiden Joe Biden, kepada 60 kelompok nirlaba, suku, dan negara bagian. Salah satu sumber mengatakan mereka telah diberi pengarahan oleh seseorang di dalam EPA dan keduanya berbicara dengan syarat anonim. Namun demikian, EPA belum membuat keputusan akhir mengenai program tersebut.

"Dengan disahkannya RUU One Big Beautiful, EPA berupaya memastikan niat Kongres sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan hukum," kata seorang juru bicara EPA dilansir Reuters, Rabu (6/8/2025).

Program Solar for All EPA didanai oleh undang-undang perubahan iklim Biden tahun 2022 yaitu Undang-Undang Pengurangan Inflasi. Sebagian besar penerima hibah adalah badan energi negara bagian yang sedang mengembangkan program untuk memasang panel surya atap dan panel surya komunitas.

Pemerintahan Presiden Donald Trump telah berupaya untuk mengurangi dukungan federal untuk energi surya dan angin dengan menyebutnya mahal dan tidak dapat diandalkan. Tiga penerima hibah Solar for All menyatakan mereka belum menerima kabar resmi dari EPA mengenai status hibah mereka.

Kepala Staf Bonneville Environmental Foundation Hilary Shohoney menuturkan program Solar for All tetap sepenuhnya sejalan dengan tujuan Kongres dan memberikan manfaat penting bagi masyarakat pedesaan dan garis depan. Lembaga nirlaba yang menerima hibah Solar for All senilai US$130 juta untuk proyek-proyek energi surya di Montana, Idaho, dan Wyoming.

"Solar for All juga sejalan dengan komitmen Presiden untuk melepaskan energi Amerika dengan meningkatkan pembangkit listrik lokal, memperkuat kemandirian energi, dan menciptakan lapangan kerja dengan upah keluarga di masyarakat pedesaan," katanya.